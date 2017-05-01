КПРФ и «Справедливая Россия» провели в Севастополе совместную первомайскую демонстрацию. К началу акции, в 9:30, у памятника адмиралу Нахимову собралось порядка 300 человек. Люди держали в руках партийную символику, плакаты: «Курс России – вперед к социализму», «Мир, труд май».

К акции также примкнули собственники земельных участков, у которых российское правительство города отнимает наделы, заявляя, что при Украине городскую землю раздавали людям незаконно.

Первым слово взял секретарь севастопольского горкома КПРФ Василий Пархоменко.

Наши зарплаты и пенсии в полтора раза ниже, чем в остальной стране

– Разве это нормально, что в богатейшей стране мира 90% национального богатства сосредоточено в руках 10% олигархического клана? – задал он риторический вопрос. – Почему зарплата 30% работающих ниже прожиточного минимума? В Севастополе, который с таким рвением шел в Россию, это чувствуется особенно остро. Наши зарплаты и пенсии в полтора раза ниже, чем в остальной стране. Призываю всех жителей Севастополя к объединению для отстаивания своего права на достойную жизнь.

Выступивший следом лидер севастопольской «Справедливой России» Евгений Дубовик призвал горожан вспомнить историю праздника 1 мая, который получил статус Дня солидарности трудящихся после расстрела рабочей демонстрации на площади Хеймаркет в Чикаго.

На митинге также выступил председатель общественной организации «Правовая защита собственников недвижимости» Алексей Деменок.

После присоединения Севастополя к России городские власти заявили нам, простым жителям, что земля, полученная нами при Украине, выдавалась незаконно

– После присоединения Севастополя к России городские власти заявили нам, простым жителям, что земля, полученная нами при Украине, выдавалась незаконно, – сказал он. – Мы требуем внести изменения в ФКЗ № 6 «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и города Севастополя». В частности, в статье 12 данного закона просим указать, что Россия не просто признает те документы, которые выдавались нам при Украине, но и не имеет права их оспаривать, если они не были оспорены до 18 марта 2014 года (дата подписания «договора о вхождении» Крыма и Севастополя в состав России – КР).

В конце митинга секретарь севастопольского горкома КПРФ по идеологии Роман Кияшко зачитал резолюцию.

Коррупция разъела все уровни власти. Правительство все глубже загоняет страну в кризис. В Севастополе все последние годы ситуация не становится лучше

«Коррупция разъела все уровни власти. Правительство все глубже загоняет страну в кризис. В Севастополе все последние годы ситуация не становится лучше. Предпринимателей давят налогами и поборами, бюджетников – мизерными зарплатами, пенсионеров – развалом здравоохранения, и всех нас – постоянным ростом цен на продукты питания и ЖКХ. Губернатор отдает детский лагерь имени Комарова федеральным властям, узаконивает земельные участки в заповедниках олигархам-застройщикам, в то же время массово отнимая землю у простых граждан. В сентябре пройдут выборы губернатора города. Мы уверены, им должен стать настоящий севастополец: и по духу, и по рождению», – говорится в документе.

Завершив митинг, люди демонстративно прошли колоннами от площади Нахимова до площади Лазарева. Митинг и шествие продлились в общей сложности 20 минут.

В материале используется терминология, принятая на аннексированном Россией полуострове