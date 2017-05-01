Нет ничего полезнее для правильного понимания себя, чем взгляд со стороны. Как Крым освещался в мировых медиа, что было вынесено в заголовки, а чему не уделили должного внимания – в традиционном обзоре Крым.Реалии.

Погибший нацистский корабль, предположительно перевозивший бесценные украденные произведения искусства, обнаружен близ Крыма

«Погибший нацистский корабль, предположительно перевозивший бесценные украденные произведения искусства, когда был потоплен атакой подлодки в 1943 году, обнаружен близ Крыма», – сообщает британский таблоид The Daily Mail. «Водолазы обнаружили обломки нацистского корабля, который мог содержать ценные украденные произведения искусства. «Boy Federsen», который был торпедирован в 1943 году, был найден в 15 милях от побережья Евпатории в Крыму. Грузовое судно, как полагают, было заполнено украденными артефактами, когда стало мишенью советской субмарины Д-4. Корабль, который был построен в 1914 году, прошел через британские, испанские и российские руки, прежде чем был переделан нацистами. Считается, что SS могли перевозить на корабле произведения искусства и другие культурные предметы, похищенные из Советского Союза, когда он был потоплен 10 августа 1943 года. Корабль был найден в 15 милях от города Евпатория, в юго-западной части Крымского полуострова, на глубине 295 футов. Ведущий дайвер Роман Дунаев и его команда из подводной научно-исследовательской экспедиции обнаружили корабль в поисках советской подводной лодки Д-4, которая затонула в том же регионе».

МИД России: попытка Украины проинспектировать Крым не удастся

«МИД России: попытка Украины проинспектировать Крым не удастся», – цитирует московское внешнеполитическое ведомство египетский портал Аkhbarelyom. «В МИД России в субботу 29 апреля подтвердили, что попытки Украины проинспектировать Крым являются провокационными и тщетными. В заявлении министерства, размещенном на его сайте, говорится: «Нынешний статус Республики Крым и города Севастополя как субъектов Российской Федерации – вопрос решенный. Он не подлежит пересмотру». В заявлении также говорится: «Россия свободна в размещении любых своих войск и военной техники на собственной территории. Попытки проинспектировать территорию Крыма в рамках инспекции Украины являются провокационными и тщетными».

Этот комментарий был сделан в связи с публикацией доклада Государственного департамента США о соблюдении соглашений в области контроля над вооружениями.

Аннексия Крыма и российские атаки на востоке Украины свидетельствуют, что у нас сейчас совершенно иной миропорядок

«Литва боится российской агрессии: «Очень непредсказуемое положение», – пишет шведская газета Svenska Dagbladet. «Российская аннексия Крыма в марте 2014 года и последовавшая война на востоке Украины потрясли страны Балтии. В Литве в последние годы увеличили свой военный бюджет более чем в два раза, чтобы быть в состоянии противостоять нападению. Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис во время нашей с ним встречи утром в понедельник в министерстве обороны описал ситуацию с безопасностью во всем регионе как очень сложную. «Аннексия Крыма и российские атаки на востоке Украины свидетельствуют, что у нас сейчас совершенно иной миропорядок, при котором Хельсинские соглашения о том, что национальные границы должны уважаться, больше не действуют», – сказал он. «Как мы знаем, президент Путин считает, что страны Балтии должны принадлежать, или как минимум подчиняться российскому влиянию, и что он расценивает развал Советского Союза и потерю Балтии как величайшую для России трагедию XX века, и это ставит нас в очень непредсказуемое положение. Кроме того, мы видим, что военная мощь России в регионе растет».

Правительство Украины возвело в Херсонской области к северу от Крыма дамбу, чтобы перекрыть поступление воды из Днепра

«Киев строит дамбу, чтобы лишить Крым воды», – информирует ливанский портал Аddiyar. «Правительство Украины возвело в Херсонской области к северу от Крыма дамбу, чтобы перекрыть поступление воды из Днепра. По данным украинских СМИ, «новая дамба построена на границе [материковой] Украины и Крыма», а стоимость плотины превысила 35 млн гривен (1,3 млн долл.). Представители местных органов власти также объяснили, что причиной строительства этой плотины является необходимость прекратить подачу воды в Крым и направить ее в сельскохозяйственные районы на юге украинской Херсонской области. При поддержке Министерства природных ресурсов Российской Федерации в Крыму запущен проект по использованию подземных вод для обеспечения водой населения полуострова, в сентябре 2016 года завершено строительство трех водохранилищ и пробурено 36 скважин мощностью в 195 тысяч кубометров воды в сутки».

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