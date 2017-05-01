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Политика

Svenska Dagbladet: ​​«У нас сейчас совершенно иной миропорядок»

Нет ничего полезнее для правильного понимания себя, чем взгляд со стороны. Как Крым освещался в мировых медиа, что было вынесено в заголовки, а чему не уделили должного внимания – в традиционном обзоре Крым.Реалии.

Погибший нацистский корабль, предположительно перевозивший бесценные украденные произведения искусства, обнаружен близ Крыма
The Daily Mail

«Погибший нацистский корабль, предположительно перевозивший бесценные украденные произведения искусства, когда был потоплен атакой подлодки в 1943 году, обнаружен близ Крыма», – сообщает британский таблоид The Daily Mail. «Водолазы обнаружили обломки нацистского корабля, который мог содержать ценные украденные произведения искусства. «Boy Federsen», который был торпедирован в 1943 году, был найден в 15 милях от побережья Евпатории в Крыму. Грузовое судно, как полагают, было заполнено украденными артефактами, когда стало мишенью советской субмарины Д-4. Корабль, который был построен в 1914 году, прошел через британские, испанские и российские руки, прежде чем был переделан нацистами. Считается, что SS могли перевозить на корабле произведения искусства и другие культурные предметы, похищенные из Советского Союза, когда он был потоплен 10 августа 1943 года. Корабль был найден в 15 милях от города Евпатория, в юго-западной части Крымского полуострова, на глубине 295 футов. Ведущий дайвер Роман Дунаев и его команда из подводной научно-исследовательской экспедиции обнаружили корабль в поисках советской подводной лодки Д-4, которая затонула в том же регионе».

МИД России: попытка Украины проинспектировать Крым не удастся
Египетский портал Аkhbarelyom

«МИД России: попытка Украины проинспектировать Крым не удастся», – цитирует московское внешнеполитическое ведомство египетский портал Аkhbarelyom. «В МИД России в субботу 29 апреля подтвердили, что попытки Украины проинспектировать Крым являются провокационными и тщетными. В заявлении министерства, размещенном на его сайте, говорится: «Нынешний статус Республики Крым и города Севастополя как субъектов Российской Федерации – вопрос решенный. Он не подлежит пересмотру». В заявлении также говорится: «Россия свободна в размещении любых своих войск и военной техники на собственной территории. Попытки проинспектировать территорию Крыма в рамках инспекции Украины являются провокационными и тщетными».

Этот комментарий был сделан в связи с публикацией доклада Государственного департамента США о соблюдении соглашений в области контроля над вооружениями.

Аннексия Крыма и российские атаки на востоке Украины свидетельствуют, что у нас сейчас совершенно иной миропорядок
Svenska Dagbladet

«Литва боится российской агрессии: «Очень непредсказуемое положение», – пишет шведская газета Svenska Dagbladet. «Российская аннексия Крыма в марте 2014 года и последовавшая война на востоке Украины потрясли страны Балтии. В Литве в последние годы увеличили свой военный бюджет более чем в два раза, чтобы быть в состоянии противостоять нападению. Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис во время нашей с ним встречи утром в понедельник в министерстве обороны описал ситуацию с безопасностью во всем регионе как очень сложную. «Аннексия Крыма и российские атаки на востоке Украины свидетельствуют, что у нас сейчас совершенно иной миропорядок, при котором Хельсинские соглашения о том, что национальные границы должны уважаться, больше не действуют», – сказал он. «Как мы знаем, президент Путин считает, что страны Балтии должны принадлежать, или как минимум подчиняться российскому влиянию, и что он расценивает развал Советского Союза и потерю Балтии как величайшую для России трагедию XX века, и это ставит нас в очень непредсказуемое положение. Кроме того, мы видим, что военная мощь России в регионе растет».

Правительство Украины возвело в Херсонской области к северу от Крыма дамбу, чтобы перекрыть поступление воды из Днепра
Ливанский портал Аddiyar

«Киев строит дамбу, чтобы лишить Крым воды», – информирует ливанский портал Аddiyar. «Правительство Украины возвело в Херсонской области к северу от Крыма дамбу, чтобы перекрыть поступление воды из Днепра. По данным украинских СМИ, «новая дамба построена на границе [материковой] Украины и Крыма», а стоимость плотины превысила 35 млн гривен (1,3 млн долл.). Представители местных органов власти также объяснили, что причиной строительства этой плотины является необходимость прекратить подачу воды в Крым и направить ее в сельскохозяйственные районы на юге украинской Херсонской области. При поддержке Министерства природных ресурсов Российской Федерации в Крыму запущен проект по использованию подземных вод для обеспечения водой населения полуострова, в сентябре 2016 года завершено строительство трех водохранилищ и пробурено 36 скважин мощностью в 195 тысяч кубометров воды в сутки».

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