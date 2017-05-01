В Керчи первомайская демонстрация в центре города прошла при повышенных мерах безопасности. Дороги в центре города перекрыты, улицы патрулируют вооруженные российские силовики.
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Перед началом шествия участники выстроились в колонну на улице Карла Маркса. Людей группировали по партийному признаку, были также трудовые коллективы и учебные заведения.
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Отдельная колонна со студентами Керченского медицинского колледжа выделялась среди других участников шествия: будущие медики вышли на демонстрацию в белых халатах.
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Первомайские праздники в Керчи ознаменовались большим количеством вооруженных силовиков. Полицейские с табельным оружием наблюдают за порядком на демонстрации. У многих имеются ручные металлоискатели. Силовики с собаками проводят патрулирование улиц и окрестных дворов.
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Среди участников демонстрации – и представители общественных организаций. В их числе - городское общество людей с инвалидностью.
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На почетном месте – сразу после представителей городской администрации и ветеранов – колонна с флагами прокремлевской партии «Единая Россия». Также среди участников – профсоюзные организации, представители российских партий ЛДПР и «Справедливая Россия», в составе которой была, преимущественно, молодежь. В центре колонны демонстрантов – работники учреждений, предприятий Керчи.
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Праздничное настроение участникам демонстрации создает духовой оркестр. Музыканты непрерывно играют марши.
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Во главе колонны несут плакат с гербом Керчи. За ним следуют представители подконтрольной Кремлю администрации города.
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На первомайскую демонстрацию многие керчане взяли с собой детей. Люди несут в руках флаги, цветы, воздушные шары.
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Среди участников демонстрации – представители крымской «самообороны».
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По ходу движения колонны в центре города дороги перекрыты: на перекрестки подогнали фуры, которыми заблокировали проезд. С грузовиков сняты автомобильные номера.
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Некоторые дороги перекрыты бетонными блоками, которые заблаговременно привезли на центральные улицы Керчи.
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Колонна демонстрантов прошла мимо морского вокзала по улице Кирова к площади имени Ленина, где состоялись митинг и концерт.
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