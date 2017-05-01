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Фотогалереи

1 мая в Керчи: перекрытые улицы и вооруженные силовики (фотогалерея)

В Керчи первомайская демонстрация в центре города прошла при повышенных мерах безопасности. Дороги в центре города перекрыты, улицы патрулируют вооруженные российские силовики.
Перед началом шествия участники выстроились в колонну на улице Карла Маркса. Людей группировали по партийному признаку, были также трудовые коллективы и учебные заведения.
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Перед началом шествия участники выстроились в колонну на улице Карла Маркса. Людей группировали по партийному признаку, были также трудовые коллективы и учебные заведения.

Отдельная колонна со студентами Керченского медицинского колледжа выделялась среди других участников шествия: будущие медики вышли на демонстрацию в белых халатах.
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Отдельная колонна со студентами Керченского медицинского колледжа выделялась среди других участников шествия: будущие медики вышли на демонстрацию в белых халатах.

Первомайские праздники в Керчи ознаменовались большим количеством вооруженных силовиков. Полицейские с табельным оружием наблюдают за порядком на демонстрации. У многих имеются ручные металлоискатели. Силовики с собаками проводят патрулирование улиц и &nbsp;окрестных дворов.&nbsp;
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Первомайские праздники в Керчи ознаменовались большим количеством вооруженных силовиков. Полицейские с табельным оружием наблюдают за порядком на демонстрации. У многих имеются ручные металлоискатели. Силовики с собаками проводят патрулирование улиц и  окрестных дворов. 

Среди участников демонстрации &ndash; и представители общественных организаций. В их числе - городское общество людей с инвалидностью.&nbsp;
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Среди участников демонстрации – и представители общественных организаций. В их числе - городское общество людей с инвалидностью. 

На почетном месте &ndash; сразу после представителей городской администрации и ветеранов &ndash; колонна с флагами прокремлевской партии &laquo;Единая Россия&raquo;. Также среди участников &ndash; профсоюзные организации, представители российских партий ЛДПР и &laquo;Справедливая Россия&raquo;, в составе которой была, преимущественно, &nbsp;молодежь. В центре колонны демонстрантов &ndash; работники учреждений, предприятий Керчи.
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На почетном месте – сразу после представителей городской администрации и ветеранов – колонна с флагами прокремлевской партии «Единая Россия». Также среди участников – профсоюзные организации, представители российских партий ЛДПР и «Справедливая Россия», в составе которой была, преимущественно,  молодежь. В центре колонны демонстрантов – работники учреждений, предприятий Керчи.

Праздничное настроение участникам демонстрации создает духовой оркестр. Музыканты непрерывно играют марши.
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Праздничное настроение участникам демонстрации создает духовой оркестр. Музыканты непрерывно играют марши.

Во главе колонны несут плакат с гербом Керчи. За ним следуют представители подконтрольной Кремлю администрации города.&nbsp;
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Во главе колонны несут плакат с гербом Керчи. За ним следуют представители подконтрольной Кремлю администрации города. 

На первомайскую демонстрацию многие керчане взяли с собой детей. Люди несут в руках флаги, цветы, воздушные шары.&nbsp;
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На первомайскую демонстрацию многие керчане взяли с собой детей. Люди несут в руках флаги, цветы, воздушные шары. 

Среди участников демонстрации &ndash; представители крымской &laquo;самообороны&raquo;.&nbsp;
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Среди участников демонстрации – представители крымской «самообороны». 

По ходу движения колонны в центре города дороги перекрыты: на перекрестки подогнали фуры, которыми заблокировали проезд. С грузовиков сняты автомобильные номера.
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По ходу движения колонны в центре города дороги перекрыты: на перекрестки подогнали фуры, которыми заблокировали проезд. С грузовиков сняты автомобильные номера.

Некоторые дороги перекрыты бетонными блоками, которые заблаговременно привезли на центральные улицы Керчи.
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Некоторые дороги перекрыты бетонными блоками, которые заблаговременно привезли на центральные улицы Керчи.

Колонна демонстрантов прошла мимо морского вокзала по улице Кирова &nbsp;к площади имени Ленина, где состоялись митинг и концерт.
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Колонна демонстрантов прошла мимо морского вокзала по улице Кирова  к площади имени Ленина, где состоялись митинг и концерт.

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