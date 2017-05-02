В городах Крыма прошли первомайские демонстрации по случаю Дня международной солидарности трудящихся. В соцсетях делятся наблюдениями и мыслями по этому поводу.

Большинство крымчан предпочло в этот день жарить шашлыки, поехать на маевку или покопаться в огороде. Отдуваться за всех пришлось бюджетникам, которых на демонстрации «зазывали» старым недобрым методом принуждения. И известно об этом стало задолго до 1 мая.

Крымский Хахол‏

1 мая работники детских садиков добровольно принудительно пойдут изображать всеобщее ликование отказаться нельзя хорошо хоть без детей

Бахчисарай in Exile‏

Частных предпринимателей с Центрального рынка в Симферополь ОБЯЗАЛИ идти на демонстрацию

DNTSK‏

День солидарности рабочих в России и оккупированном Крыму –​ это день боязни быть уволенным за непосещение митинга

Но были, конечно, и те, кто пришел на первомайскую демонстрацию «по зову души».

Olga Khromova

Назад в СССР, причем, в какой-то гротескной форме... Но это еще можно как-то понять... И оправдать в отношении тех, кому за 70. Но нести портрет Сталина, с 1956 года уже зная практически все. ..

Александр Сидович

Солнце уже трижды обошло землю

А в "стране дураков" так и не ложились спать!)

Крымский Хахол‏

А я сегодня работал пришел домой просмотрел ленту и ОППА как будто пришел из дальнего плавания и 25 лет меня не было СЛАВА КПСС МИР ТРУД МАЙ

Вера Романова

Да уж. Провал в прошлое. Фу

Нета Незванова

Сегодня часов в восемь утра сон граждан центра города нарушили песнопения из рупоров, висящих на каждом столбе. Песни праздничные, первомайские. Например вот эта "Эту песню напевает комсомол, комсомол, комсомол".

Вакханалия? Нет. Давно и четко продуманный план правительственных психологов и психиатров

​Таким призывом народ настраивали на проведение первомайской демонстрации трудящихся. И вот двинулись давно сформированные колонны. Зрелище это невидимо, но прослушивается на ура. То есть с трибуны вот уже два часа звучит "Ура, товарищи!" И "Слава трудящимся нахимовского района".

Вакханалия? Нет. Давно и четко продуманный план правительственных психологов и психиатров. Что-то типа "управление толпой в условиях массового <конца>"

Кто стремится в совок? Идиоты. Кто составляет основной электорат пу? Идиоты. Для кого реставрация событий совка? Для потехи идиотам.

Вот и звучит с трибуны на весь город

"С праздником, товарищи, труженики города Севастополя! Ура, товарищи, ура!!!"

На симферопольской демонстрации благостную картину всеобщего ликования нарушил крымский профсоюз работников культуры. Его представители пронесли в колонне плакаты с требованием вернуть «отжатое» властью профсоюзное имущество.

Пашковская Лариса

Профсоюзы выше голову! Правда на Вашей стороне! Аксенов прекрати беспредел в Крыму!

Александр Беров

Поддерживаю законные требования. Детский лагерь –​ вернуть !

Многие участники обсуждения вообще не понимают – зачем нужны первомайские демонстрации?

Димитро Севастополь

...Лично мне непонятно, зачем вообще выходить на подобные демонстрации сегодня? Люди, ведь у вас есть уникальная возможность обратиться напрямую к властям с призывом решить какую-либо проблему. А то они стоят себе на трибунах где-то там высоко и даже не знают, какие проблемы беспокоят горожан.

Почему никто не пронёс плакат "Долой застройку Ласпи!" или "Руки прочь от Павла Лебедева и Кабанова", или "Очистите набережную Корнилова от НТО!" или "Район такой-то нуждается в двух детских площадках!", или "Требуем сократить разрыв в зарплате врачей и директоров больниц!", или ещё лучше –​ "Депутаты –​ посидели, освободите место для других!"? :)...