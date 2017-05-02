23 марта 2017 года в центре Киева был застрелен бывший депутат российской Госдумы Денис Вороненков. Убийца попытался скрыться, но его смертельно ранил охранник Вороненкова. Что известно на данный момент о возможных мотивах и исполнителях преступления?

Первую версию убийства российского экс-депутата представил президент Украины Петр Порошенко: заказ российских властей, акт государственного терроризма. Вторая тоже не заставила себя долго ждать, так как, как и первая, лежала на поверхности: криминальные разборки, месть тех, кому Вороненков задолжал или кого "кинул". В Москве родилась третья версия: дело рук самих украинских властей, которые убили, чтобы обвинить в этом Кремль. Согласно еще одной версии, показательную казнь учинила некая "партия войны", украинские и российские силы, заинтересованные в сохранении конфронтации между Киевом и Москвой…

Стрельба на бульваре

По словам Ильи Пономарева, тоже экс-депутата Госдумы, в тот день Вороненков направлялся на встречу с ним. Но буквально перед этим договорился еще об одном рандеву – со своим московским водителем Владиславом Тихонькиным, перегнавшим машину Вороненкова из Москвы в Киев. Примерно в 11:25-11:30 Вороненков с охранником вышли из машины недалеко от отеля "Премьер-палас" и стали подниматься по нечетной стороне бульвара Тараса Шевченко к отелю, вход в который был за углом, с улицы Пушкинской. Детали покушения сохранила видеозапись с камеры наблюдения: близ перекрестка Вороненкова и его охранника стремительно нагоняет легко одетый человек, лицо прикрыто капюшоном, на ремне через плечо борсетка, на ногах кроссовки ярко-красного цвета. Нагнав охранника и его подопечного, нападавший выхватывает пистолет, а Вороненков неожиданно разворачивается лицом к своему убийце, словно тот его окликнул. Так оно и было, по словам охранника, убийца произнес: "Денис!" Вороненков инстинктивно оборачивается, получает пулю в лицо, падает, охранник, не успевший достать оружие, бросается на убийцу, пытаясь ударить его, тот ловко уворачивается и стреляет охраннику в живот. Затем методично добивает лежащего Вороненкова выстрелами в упор, бросает пистолет возле тела и скрывается за углом. Буквально через секунду после выхода убийцы из поля зрения камеры раненый телохранитель наконец сумел достать пистолет из своей сумки и открыл огонь вдогонку, еще лежа на асфальте. Убийца, едва пробежавший несколько метров, получил пули в голову, грудь, ногу и позвоночник. Позже сообщили, что он скончался на операционном столе, не приходя в сознание. Охранник выжил, несмотря на тяжелое ранение: на нем был бронежилет. Его подопечный оказался без бронежилета, но тот вряд ли помог бы: убийца стрелял в упор – в голову и шею.

Его личность установлена, тем более, что при нем были документы, в том числе удостоверение участника боевых действий. 28-летний гражданин Украины Павел Паршов, уроженец Севастополя, житель города Днепр (Днепропетровск), с 2011 года находился в розыске по обвинению в совершении экономических преступлений – фиктивное предпринимательство и легализация доходов, полученных преступным путем. По данным украинских СМИ, Паршов входил в группу лиц, которые организовали сеть фиктивных компаний, занимавшихся отмыванием и незаконным обналичиванием средств: на него было зарегистрировано несколько подставных фирм, а сам он еще и обеспечивал "силовую" компоненту – безопасность перевозки денег. Пребывание в розыске не помешало ему в 2015 году поступить на службу в Национальную гвардию (батальон "Донбасс"), откуда он уволился (или был уволен) через год. Как он мог попасть в Нацгвардию, находясь в розыске, – загадка. Да и действительно ли это Паршов, может его документами прикрылся другой человек?

​Не утихают и споры, действовал ли убийца профессионально или по-дилетантски. К признакам дилетантизма отнесли привлекающие внимание ярко-красные кроссовки. Но это как раз очень грамотное отвлечение, а не привлечение внимания! Кроссовки бросились в глаза всем, но никто не смог вспомнить ни лица, ни каких-то еще, действительно особых, а не случайных примет. "Упрекали" стрелка и в том, что он сначала не обезвредил охранника или сразу не выстрелил жертве в затылок, а окликнул его. Но, возможно, убийца и не знал, что Вороненков взят под охрану и что рядом с ним идет охранник? Тем более что тот и вел себя как приятель на променаде, а не как профессионал-телохранитель. Иначе киллер просто застрелил бы обоих в затылок и наверняка добил бы охранника перед отходом, зная, что тот вооружен. Но про охрану он, видимо, не ведал, а объект ликвидации наверняка знал лишь по фотографии, потому и окликнул, дабы удостовериться, а не пристрелить ненароком другого.

Еще дебатировали, с "правильным" ли оружием он вышел на дело. Преступник использовал пистолет ТТ. Если приглядеться к снимкам, можно заметить характерные мелкие насечки на кожух-затворе, значит, это ТТ послевоенного производства. Но, судя по отсутствию букв "СССР" у звезды, на эбонитовой накладке рукоятки, пистолет не советский: это китайская копия ТТ, известная как "тип 54". Таких пистолетов в КНР "настрогали" десятки миллионов – для себя и на экспорт, проследить "историю" конкретного экземпляра практически невозможно.

К тому же наемный стрелок чаще всего оружие не выбирает, идет с тем, что в наличии, или с тем, что дадут. ТТ удобен тем, что пуля его мощного патрона пробивает бронежилет I и даже II класса защиты.

Чтобы выстрелить в упор, особого мастерства не требуется, но и отход стрелок на самом деле подготовил неплохо: повернув с бульвара Тараса Шевченко за угол налево, побежал по Пушкинской навстречу движению. Преследовать его на машине было бы невозможно, это очень узкая улица с односторонним движением. А дальше можно было нырнуть в один из старых проходных дворов. После этого – масса вариантов: быстро сменив одежду, проскочить на Большую Васильковскую, где могла ждать машина, а можно было и в метро запрыгнуть, на узловую станцию "Площадь Льва Толстого", и все, ищи ветра в поле. Был вариант и с уходом через проходные дворы на другой стороне Пушкинской – на Терещенковскую. Но стрелок, сделав слишком много выстрелов, потерял драгоценные секунды.

Иметь при себе документы, как ни странно, тоже разумно: это удобно, если сразу после операции планируется, например, вылет из аэропорта. К тому же не будем забывать: страна воюет, в Киеве нередки митинги, акции протеста, потому немало и полицейских патрулей: в любой момент идущего на дело стрелка могут остановить, попросив предъявить документы. Если их нет, препроводят в отделение, задержат для выяснения личности, но тогда – обыск и обнаруженный пистолет. Паспорт обязателен, а дополнительно можно предъявить еще и удостоверение участника боевых действий, вызывающее почтение у постовых.

Можно не сомневаться, что Вороненкова "пасли" и его телефон был на контроле у заказчиков его убийства. Или его сдал кто-то из тех, кто имел служебную информацию? Действия охранника – отдельная тема. Он прогуливается вместе с Вороненковым, словно приятель, не прикрывая его от возможного нападения, почему-то идет то слева, то вообще впереди охраняемого объекта. Не осматривается, не оглядывается, перекладывая сумку из рук в руки, а то и вовсе держит руку в кармане. Оружие у него тоже было в очень "удобном" месте – в застегнутой на молнию сумке! Как оказалось, это АПС – автоматический пистолет Стечкина, это слишком массивное и громоздкое оружие для телохранителя и оперативного реагирования. Пока его выхватишь даже из удобной кобуры, время будет упущено. Правда, у АПС магазин на 20 патронов и возможность вести стрельбу не только одиночными, но и очередями. Но стрелять очередями из АПС без приклада, одной рукой, бессмысленно, ствол уводит в сторону от линии прицеливания. Зато АПС достаточно точен при стрельбе одиночными – в руках хорошего стрелка. Каковым и оказался охранник. Будучи раненым, он сумел достать убегающего киллера, сначала стреляя лежа, потом из более устойчивой позиции, сидя. Причем стрелял левой рукой, убийцу поразил, никого из прохожих не задел. Позже выяснилось: охранник – офицер спецназа Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Но почему охрану решили поручить военным, для которых эти обязанности нетипичны?

И все-таки ключ к разгадке убийства Вороненкова, возможно, лежит не только и не столько в конкретных деталях и обстоятельствах самого убийства, сколько в личности жертвы…

"У меня было сорок фамилий…"

Жизненный путь Дениса Вороненкова относительно краток и, казалось, почти весь на виду, но, несмотря на это, дать его достоверное описание практически невозможно. Вся его официальная биография – богатая подборка недоговорок, полуправды и откровенного вранья. Нехорошо, наверное, так говорить о покойном, но ложь действительно стала его второй натурой, если не первой. Вот его последнее интервью, увидевшее свет через час с небольшим после расстрела. На один из вопросов Денис Вороненков ответил: "Я первоклассно воевал, но это было 30 лет назад. Военную жизнь знаю не понаслышке".

Странно, что журналист не спросил, где именно воевал собеседник 30 лет назад. В марте 1987 года Вороненкову было 15 лет, он учился в 9-м классе суворовского училища.

И это даже не то чтобы "Остапа несло" в этом конкретном интервью. Многие вспоминают, как он постоянно бахвалился своими боевыми подвигами во время прохождения срочной службы в Афганистане. "Новая газета" привела фрагмент записанного на пленку предвыборного выступления Вороненкова, где тот рассказывает, как проходил срочную в Афганистане: "У меня много ранений. У меня 12 осколков в ноге. Мне повезло, что меня на самолете отправили и оперировали в американском военном госпитале под Парижем, там же поставили инвалидность. Но, как видите, я здоров, абсолютно хорошо выгляжу".

Американский военный госпиталь (это во время войны в Афганистане, где Соединенные Штаты фактически противостояли Советскому Союзу!), Париж… Как вся эта хлестаковщина сходила с рук депутату Госдумы? Поразительно. Срочную службу Вороненков вообще никогда не проходил, а когда в феврале 1989 года советские войска ушли из Афганистана, он еще даже не достиг призывного возраста…

После побега Вороненков стал утверждать, что он этнический украинец и все свое детство "провел в Херсоне, Мариуполе, Николаеве, Евпатории". Но за год до того он говорил, что провел детство в Карелии, Минске, Киеве и Ленинграде. Еще, утверждал беглец, его прадед Аким Дудниченко "возглавлял Монархический союз Украины". Даже глубокий мониторинг источников не выдал такого деятеля начала ХХ века. И совершенно точно, что никакого "Монархического союза Украины" в природе никогда не существовало (не говоря уже о том, что топоним "Украина" ни одна монархическая организация не могла использовать в принципе).

Денис Вороненков любил позировать в полковничьей форме, увешанной медалями. Но, приглядевшись к регалиям, заметим: там нет ни одной государственной награды, ни одной ведомственной – даже самой завалящей типа "За отличие в военной службе", "За службу" или "За отличие в службе", выдаваемой автоматически за десять лет выслуги. Разве лишь справа, над "поплавком" о высшем военном образовании, сияет нагрудный знак "За содействие МВД". И это в высшей степени странно: не говоря уже о полковнике, на парадном кителе любого действительно служившего майора непременно будет несколько реальных наград, хотя бы и ведомственных.

Неуязвимый

Уже в 2001 году его имя впервые появилось в столичной печати: 15 августа 2001 года газета "Собеседник" напечатала заметку о том, что в апреле того же года Вороненков был задержан при получении взятки в 10 тысяч долларов. В апреле 2001 года в РУБОП обратился коммерсант Евгений Тростенцов, заявивший, что группа сотрудников аппарата думской фракции "Единство" занимается "разводом на деньги" бизнесменов, обещая лоббировать их интересы через фракцию и затем обманывая. Тростенцову – его фирма занималась завозом продуктов и спиртного в районы Дальнего Севера – обещали помочь получить компенсацию из федерального бюджета и пролонгировать договора поставок на следующий год. Денис Вороненков вместе с неким Игорем Новиковым за 60 тысяч долларов организовали коммерсанту визит в Госдуму и встречу с Борисом Грызловым и Францем Клинцевичем, руководителями фракции "Единство". Затем Вороненков с Новиковым стали "доить" коммерсанта, "надоив" в итоге на 150 тысяч долларов. Тогда бизнесмен через ветерана-афганца вышел на Клинцевича и тот, сказав, что это чистой воды мошенничество, посоветовал обратиться в РУБОП с заявлением о вымогании взятки. РУБОП провел операцию. На выходе вымогателей повязали, а помимо полученных от Тростенцова очередных 10 тысяч долларов у Вороненкова обнаружились удостоверения заместителя главы администрации Ненецкого автономного округа и действующего сотрудника Главной военной прокуратуры.

Из этой аферы Денис Вороненков вышел без потерь: дело забрала прокуратура ЦАО города Москвы и благополучно его прикрыла, под суд пошли… сотрудники РУБОП, а мошенники вдруг стали "потерпевшими". Вороненков даже остался на госслужбе и с 2001 по 2006 годы трудился заместителем мэра Нарьян-Мара, заместителем главы Ненецкого АО (НАО) по недропользованию, а затем первым заместителем главы администрации НАО по работе с правительством РФ и Федеральным собранием. Впрочем, новые боссы Вороненкова были ему под стать. Возглавлявший администрацию НАО с 1996 по 2005 годы Владимир Бутов – сам неоднократный фигурант уголовных дел, дважды осужден еще до того, как возглавил регион, за хищения и незаконный вылов ценных пород рыб, а, став во главе НАО, только лишь в 2001 году фигурировал сразу в шести уголовных делах. Сменивший его в 2005 году Алексей Баринов (у него Вороненков тоже был замом) правил недолго: в мае 2006 года его взяли по обвинению в мошенничестве.

Видимо, в связи с теми событиями Вороненков тогда спешно покинул прибыльный Нарьян-Мар и переквалифицировался в обыкновенного петербургского доцента кафедры теории и истории государства и права частного образовательного учреждения высшего образования "Юридический институт".

Попытка попасть в кадры МВД не удалась, с Лубянкой тоже не вышло. Но взяли на работу в ФСКН, правда, не в полноценный штат, а так называемым штатным негласным сотрудником ФСКН. То есть работать он должен был в конспиративной форме – на негласной основе, с документами прикрытия. Ни опасной, ни даже особо обременительной эта работа "под прикрытием" для него не стала: трудился он не в бандитских малинах, а в привычной ему среде "решал", "кидал" и депутатов. Формально, сам факт работы в качестве негласного сотрудника должен являться государственной тайной. Но Вороненков сам разгласил свою принадлежность к аппарату негласных сотрудников и даже во всеуслышание утверждал, что участвовал в разработке скандально известного дела "Трех китов" (начавшееся в 2000 году дело о контрабанде мебели, вылившееся в многолетний острый конфликт между ФСБ и ФСКН, сопровождавшееся смертью множества свидетелей). Но его бывшие начальники в один голос твердят, что к "Трем китам" Вороненков отношения не имел. В ФСКН он дорос лишь до оперуполномоченного, хотя позировал фотографам в кителе с погонами полковника полиции. Но полковник – и всего лишь "опер"? Такого быть просто не может. Да и как за пару лет "нелегальной" работы в ФСКН он мог выслужить полковника?

Вскоре пошли дела крупные. Вороненков вытянул миллион долларов у родственников сенатора Игоря Изместьева: обещал добиться его освобождения до суда, но бывший сенатор все равно получил пожизненный срок. В 2007-2009 годах Вороненков проходил по делу топ-менеджеров государственной "Финансовой лизинговой компании" (ОАО ФЛК), обвиняемых в хищении и выводе в офшор почти 3,5 млрд рублей. Проходил в качестве свидетеля, хотя у следствия был массив показаний на него. Спасли связи и, возможно, устранение ключевого свидетеля: 29 сентября 2011 года был застрелен член совета директоров и первый заместитель гендиректора ОАО ФЛК Андрей Бурлаков. Анна Эткина, также проходившая по делу, получила тяжелое ранение и вскоре перебралась в Израиль. Это дело вновь оказалось на слуху уже в декабре 2012 года, когда Эткина написала заявление сразу и генпрокурору Чайке, и в компетентные органы Израиля: Эткина утверждала, что именно Вороненков и бывший сотрудник ФСБ Андрей Мурзиков были организаторами убийства, а ранее вымогали у нее и Бурлакова крупные суммы. Например, за 500 тысяч долларов обещали "решить вопрос" в администрации президента, затем стали требовать у Эткиной пять миллионов долларов за вывод ее из уголовного дела. Всего, как следует из ряда источников, Вороненков с напарниками "выдоил" из Бурлакова 15 миллионов евро. Когда в сентябре 2011 года Бурлаков потребовал от Вороненкова вернуть деньги, сказав, что у него есть аудиозаписи их "бесед" и он намерен обратиться в ФСБ, его вскоре застрелили. А сам Вороненков договорился с КПРФ и в декабре 2011 года стал депутатом Госдумы от Нижегородской области. При подсчете бюллетеней стало ясно, что ему не хватает голосов. Тогда Вороненков обратился в избирательный штаб "ЕР", предложив "противнику" сделку: "единороссы" приписывают ему недостающие голоса, а он и его камрады по КПРФ закрывают глаза на приписки "ЕР". Сделка состоялась: Вороненков получил недостающие 20 тысяч голосов, а "единороссы" приписали себе 300 тысяч голосов.

В том же 2011 году на нем повисло еще и обвинение в рейдерском захвате здания. По версии следствия, Вороненков организовал хищение здания почти в центре Москвы (ул. Международная, д. 38, стр. 2), принадлежащее ранее ООО "ТОМА". Вместе со своими подельниками Вороненков якобы подделал документы, присвоив здание стоимостью пять миллионов долларов. Но тут вовремя приспела думская неприкосновенность.

Ложь на депутатских ногах

Странно, но именно с депутатством совпало и стремительное ускорение роста благосостояния Вороненкова. В своей предвыборной декларации 2011 года будущий депутат указал, что за весь 2010 год он заработал чуть больше 243 тысяч рублей – это его зарплата в Юридическом институте и проценты от вкладов, а на его счетах тогда официально было 1 363 635 рублей. Недвижимость – вся в Москве: треть квартиры площадью 170,3 кв. м, гараж и еще какое-то непонятное "иное" площадью 189 кв. м. Также имелся Mercedes-Benz S-класса 2006 года выпуска и пакеты акций ООО "Экостройресурс" (19%) и ООО НПО "Экостройресурс" (15%).

И вот он уже депутат и член комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции. Официальный годовой доход у него, разумеется, увеличился, достигнув на финише депутатства почти 5 миллионов рублей. Но это объяснимо, а вот стремительное увеличение квадратных метров и автомобильного парка Вороненкова законным объяснениям не поддается. Уже на второй год своего депутатства он оказывается владельцем жилого дома в 887 кв. м, четырех квартир общей площадью 777 кв. м, двух гаражей и земельных участков площадью 6 843 кв. м. Автомобилей уже пять: Mercedes-Benz S 350, Bentley Continental, два Land Rover Range Rover и еще Toyota Land Cruiser 120. Разумеется, часть имущества оформлена на сына и супругу. Вскоре квартир стало уже пять, их общая площадь достигла 1088 кв. м. Самая крупная из них – площадью 446,6 кв. м – девятикомнатная, рядом с Триумфальной площадью – Тверская улица, дом 28, корпус 1. Чуть более скромная квартира – 226,6 кв. м – на пересечении Рублевского и Можайского шоссе, тоже в элитном жилом комплексе. Одна лишь недвижимость тянула почти на миллиард рублей, в то время как официальный доход Вороненкова в Думе тогда достигал двух миллионов рублей в год (его тогдашняя супруга зарабатывала от 20 до 60 тысяч рублей в месяц). Как едко заметил Навальный, чтобы позволить себе купить все то, что он задекларировал, Вороненкову при таком семейном доходе необходимо непрерывно трудиться 500 лет. Когда украинская журналистка задала Вороненкову вопрос про все это имущество, нажитое непосильным трудом, тот едва ли не впал в истерику и обозвал Навального агентом ФСБ. "Навальный лжет, – убеждал Вороненков. – Дьявол кроется в деталях. Я с 2005 года не был на госслужбе, до избрания в Госдуму около восьми лет занимался бизнесом. С 2011 года, когда стал депутатом, у меня не было ни одного дополнительного приобретения, я не купил ни квартиры, ни машины".

Насчет дьявола не доказано, а вот то, что в деталях здесь кроется ложь, факт. Если на госслужбе Вороненков не состоял с 2005 года, то ФСКН – это что, частная лавочка? И как же тогда полковничьи погоны – тоже на ниве частного предпринимательства выслужены? И что за частный бизнес, которым он так успешно занимался? Доцентство в частном образовательном учреждении "Юридический институт"? Неужели доцентская зарплата там миллиардами исчисляется? А других сведений о трудовой деятельности Вороненкова в этот период не имеется.

На излете своего депутатства, весной 2016 года, Вороненков стал одним из фигурантов скандального "Панамского досье". 19 мая 2013 года в силу вступил федеральный закон №79-ФЗ, запретивший иметь иностранные активы и счета в зарубежных банках всем чиновникам, депутатам, судьям и военнослужащим. Этот запрет также распространялся на их жен и несовершеннолетних детей, а на закрытие всех зарубежных счетов было отведено три месяца. Нарушение закона влекло за собой досрочное прекращение полномочий, снятие с должности или увольнение. Депутат Вороненков, согласно "Панамского досье", оказался владельцем обосновавшихся на Британских Виргинских островах компаний Tarrington Real Estates S.A. и Kaul Engineering Ltd.

Естественно, никто его за это не наказал, полномочий не прекратил, не уволил и с должности не снял…

Слишком много желающих

Хотя депутатский мандат и дал Вороненкову столь важную для него неприкосновенность, его амбиции простирались дальше и выше. В июне 2013 года фракция КПРФ выдвинула Вороненкова в аудиторы Счетной палаты, но безуспешно, а в 2014 году он пытался пролоббировать свое выдвижение на пост губернатора Нижегородской области.

При всех его связях, отношения Дениса Вороненкова с некоторыми правоохранительных органами не всегда были радужными. Генпрокуратура и МВД его почему-то никогда не трогали, зато у Следственного комитета претензий к нему было достаточно. В рамках расследования уже упомянутого дела о рейдерском захвате, в апреле 2015 года руководитель СКР Александр Бастрыкин обратился в Генпрокуратуру с ходатайством внести в Думу представления о лишении Вороненкова неприкосновенности. Но генпрокурор Юрий Чайка отказал. В ноябре 2015 года по этому делу девяти подельникам-сообщникам депутата Вороненкова, среди которых было и несколько экс-сотрудников ФСБ, вынесли обвинительные приговоры, и в январе 2016 года ведомство Бастрыкина вновь предприняло попытку лишить депутата иммунитета. Но и на сей раз Юрий Чайка ответил отказом.

Так или иначе, но у ряда "компетентных органов" накопилось на Вороненкова немалое количество компрометирующих материалов, реализовать которые никак не удавалось: очень уж мощными оказались связи "решальщика".

Действительно, у него имелись хорошие выходы на Бориса Грызлова в бытность того как руководителем фракции "Единства", так и главой МВД, и председателем Госдумы. Были связи, наработанные, по всей видимости, благодаря Марии Максаковой-Игенбергс, брак с которой Денис Вороненков зарегистрировал в марте 2015 года. В частности, выходы на помощника президента Владислава Суркова: Максакова с детства дружила с женой Суркова, жила с ней в одном доме. Именно Сурков, как рассказала в интервью Максакова, предложил ей вступить в "ЕР" и делать политическую карьеру. Из разряда столь же полезных ресурсов и хорошее знакомство со спикером Госдумы Сергеем Нарышкиным, который, кстати, был гостем на свадьбе Максаковой и Вороненкова и даже пел там. Ныне Нарышкин – директор Службы внешней разведки (СВР). Есть фотографии, на которых Вороненков и Максакова запечатлены в компании подвыпившего Дмитрия Пескова, пресс-секретаря Владимира Путина.

При этом утверждения, что Вороненков имел доступ к серьезным гостайнам и поэтому ему решили, что называется, заткнуть рот, вряд ли имеют под собой серьезные основания. По мнению одного из украинских чиновников, Вороненков, будучи членом комитета по безопасности и противодействию коррупции, "был допущен к серьезной информации, в том числе к планированию операций российских спецслужб как на территории РФ, так и за ее границами". Ну, помилуйте, где коррупция и где планирование спецопераций? Как в России борются с коррупцией, всем известно, и наглядное тому свидетельство – наличие коррупционера Вороненкова (и не он один там такой) в думском комитете по борьбе с коррупцией. А спецоперации все-таки планируют на более серьезном уровне, на который у таких, как Вороненков, доступа нет. Тем более что информирование депутатов относительно операций российских спецслужб не предусмотрено ни Конституцией, ни законодательством.

Могла ли быть его ликвидация политической акцией – местью за бегство и отступничество от тех "высоких идеалов" путинского режима, которым он служил? Теоретически эту версию исключать нельзя, но пока никаких подтверждений ей нет.

Могла ли быть его ликвидация еще одной разновидностью политической акции – своего рода предупреждением другим потенциальным беглецам из числа депутатов, сотрудников других органов власти, связанных с властью предпринимателей, одним словом, из числа так называемой элиты, а правильнее будет сказать бенефициаров путинского режима? Сегодня мы особенно часто видим, как быстро в России можно впасть в немилость и в одночасье переместиться из губернаторского кабинета в камеру предварительного заключения, и можно предположить, что многие из тех, кто пока еще на свободе, но знает, какой пухлый компромат скопился на них в соответствующих ведомствах, подумывают о бегстве, подобном вороненковскому. Именно – подобном вороненковскому. Ведь понятно, почему Вороненков с его миллионами да еще и с женой-гражданкой Германии, не бежал на Запад, в ту же Германию, к примеру. Где бы он сумел там доказать, что он "политический беженец", что в России его преследовали по политическим мотивам? Плюс реальные уголовные дела, по которым с большой вероятностью любая западная страна выдала бы его России. Украина в расчетах Вороненкова была, возможно, единственным шансом на получение политического убежища и гарантий безопасности – в обмен на участие в процессе по делу Януковича и еще каких-то подобных процессах в качестве свидетеля обвинения. Не бог весть какого ценного – ну, что мог знать секретного и что мог рассказать сенсационно нового? – и тем не менее…

Другие потенциальные беглецы, на которых реального уголовного компромата много, а у них самих возможностей доказать, что они покинули Россию из-за преследований по политическим мотивам, нет, могли бы тоже, руководствуясь вороненковской логикой, выбрать Украину. Теперь вряд ли выберут, после ликвидации Вороненкова.

Но, повторяем, и у этой, политической (точнее, квазиполитической) версии ликвидации Вороненкова никаких подтверждений и конкретных "зацепок" пока нет. А пока их нет, она имеет право на существование в виде чисто логического умозаключения. С точки зрения логики, к слову, более обоснованного, чем версия политической мести "отступнику"…

Даже главный "промоутер" политической версии убийства Вороненкова, бывший депутат Госдумы Илья Пономарев, также вынужденный в свое время бежать из России, опасаясь уголовного преследования, в своей трактовке событий все время делает известный "допуск", ничего не утверждая категорически. Да, говорит он в интервью "Новой газете", "президент России создал систему, которая убивает в его интересах", и г-н Вороненков "опасался за свою жизнь". Но прямой связи между двумя этими утверждениями сам Пономарев не проводит. Он оговаривается, что ему неизвестно, давал ли Путин "личную команду на убийство". Скорее, считает Пономарев, к убийству Вороненкова может быть причастен генерал ФСБ Феоктистов, до недавних пор возглавлявший службу безопасности "Роснефти", а еще раньше – замначальника управления собственной безопасности ФСБ. Но и в этой версии политический мотив не доминирует: Пономарев связывает "счеты" Феоктистова с Вороненковым с делом "Трех китов", чисто коррупционным, в расследовании которого, как мы говорили выше, Вороненков не играл никакой роли, хотя и приписывал себе в нем некие заслуги. Так что, скорее всего, версию с "Тремя китами" и Феоктистовым, которого ему, Вороненкову, стоит опасаться, Илья Пономарев услышал и усвоил от самого Вороненкова.

Тот же Пономарев, которому украинские власти выделили государственную охрану из рядов сотрудников СБУ, свидетельствует, что у Вороненкова охрана была куда менее надежной – "с одной стороны, государственная, но почти что и не государственная", из состава военной разведки. На отношение украинских властей к Вороненкову в сильной степени, считает Пономарев, влияло его коррупционное прошлое, убедительно доказанное и зафиксированное в расследовании Алексея Навального.

Подведем итог. Расследование ликвидации Вороненкова осложнено прежде всего тем обстоятельством, что список его недругов – людей, им обманутых, кинутых, ограбленных, разоренных, посаженных, преданных, тех, кому он задолжал огромные деньги, – столь велик, что пока что можно только гадать, кто именно из них решил наконец с ним поквитаться. Желающих было так много, что у "бюро заказов" могла выстроиться очередь. И это, к слову, давало любому потенциальному заказчику убийства почти идеальную возможность "прикрыться" кем-то другим. В частности, "политическому" заказчику – уповать на то, что следствие пойдет по чисто криминальному следу. И vice versa: обманутые Вороненковым партнеры или клиенты могли расправиться с ним под прикрытием плотной "политической" завесы – и должны были не мешкать, пока эта завеса не растаяла, пока скандал с бегством депутатской четы был у всех на слуху…

Окончательную путаницу в расследование убийства Вороненкова вносит то обстоятельство, что расследования, собственно, два: одно ведется в Украине, другое в России. И ведутся они в заведомо, тенденциозно противоположных направлениях. Украина сразу поторопилась заявить, что дело чисто политическое, убили Вороненкова по кремлевскому заказу. Никакими тому доказательствами – судя по тому, что они не появились до сих пор, – украинская сторона не располагала. Тем более для такого молниеносного заявления, прозвучавшего, к тому же, из уст высшего должностного лица, президента Порошенко, что, строго говоря, может быть расценено как давление на следствие.

Зато российские следователи, как и можно было предположить с самого начала, "взяли" чисто криминальный "след" и будут по нему идти, видимо, до победного конца, невзирая ни на какие другие версии, какими бы убедительными деталями и доказательствами эти другие версии ни оснащались. 23 апреля "Росбалт" опубликовал информацию о том, что Следственный комитет РФ провел первый допрос в рамках расследования дела об убийстве: у следователей побывала дочь убитого в 2011 году заместителя гендиректора "Финансовой лизинговой компании" Андрея Бурлакова и рассказала о том, как ныне покойный Вороненков небезуспешно вымогал у ныне покойного Бурлакова пять миллионов евро…