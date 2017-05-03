Идея проведения «повторного референдума» о статусе Крыма регулярно вбрасывается в медийное пространство. Один из последних примеров – статья лидера российской оппозиционной партии «Яблоко» Григория Явлинского. Его предложение встретили в штыки как в России, так и в Украине.

В своей статье Явлинский отмечает, что с Крымом «была допущена грубая ошибка, которая уже загнала Россию в изоляцию, превратила в мишень для санкций». Выход из сложившейся ситуации политик видит в проведении «легитимного» референдума о статусе полуострова. «Для этого потребуется созыв по инициативе России и Украины международной конференции по Крыму с участием всех заинтересованных сторон. Решения конференции станут обязательными как для Москвы, так и для Киева», – пишет Явлинский.

Участники обсуждения считают предложение российского оппозиционера нереализуемым и, более того, в корне неверным.

Михаил Киселев

Хорошо уже то, что Явлинский признает факт аннексии Крыма. А что касается решения этой проблемы, то я не уверен, что есть на Земле сегодня человек, который мог бы предложить реализабельное решение

Владимир Добровольский

Крым вернется в состав Украины, только в ходе возможного процесса краха и дезинтеграции РФ. Когда это случиться и по какому сценарию произойдет можно только сейчас предполагать. По крайней мере сейчас действующее российское руководство делает все для ускорения данного прогноза

Jane Opalich

В Украине отсутствует закон о региональном референдуме. Юридически референдума о присоединении Крыма к РФ не было. Можно провести еще 1-2-3-5-10 референдумов о принадлежности Крыма, это не добавит им легитимности

Владимир Самойленко

Только безоговорочный возврат. Возврат и выплата миллиардных репараций, только так, Григорий Алексеевич!

​Спекся Явлинский. А ведь говорил же когда-то, что надо просто и безоговорочно вернуть Крым законному суверену –​ Украине, а теперь вот какой-то "легитимный" референдум там провести предлагает.

У нас все все прекрасно понимают, но на всякий случай еще раз (а понадобится –​ еще и не раз!) повторю. Во-первых, легитимным по вопросу Крыма может быть только всеукраинский референдум, а во-вторых, в вопросе государственной принадлежности Крыма Украине нет никакой спорности и дискуссионности, а значит, нет и причин для проведения вообще какого-либо референдума.

Только безоговорочный возврат. Возврат и выплата миллиардных репараций, только так, Григорий Алексеевич!

Сергей Пушкарев

...То, что предлагает этот "оппозиционер" –​ это фактически институциональное закрепление за РФ Крыма и уход от санкций, т.к. понятно как теперешнее население Крыма проголосует и все это извращение освятится международным сообществом, т.к. оно решит свои проблемы за наш счет –​ ничего личного –​ только свои интересы

Андрей Буров

Крым нужно положить на место без всяких референдумов! Автономные области украины не имеют права проводить референдум о выходе из страны. Точка Здесь нет предмета спора

Ібрагім Сулейманов

Единственный, я подчеркиваю, единственный выход –​ вывести войска с территории Крыма, извиниться перед украинским народом и признать все решения Думы, касаемо Крыма, не действительными и вернуть эту территорию под юрисдикцию Украины. На следующих день с РФ снимут все санкции и начнут уважать в мире. Не за мощное оружие, а за мудрость

Oleg Trunov

Конференция может быть только одна, на которой будет решаться вопрос с предателями Украины, они сами уедут в РФ или их силком выгонят,а также сколько денег должна РФ за аннексию. Естественно уход флота РФ из Крыма

Zhan Teyvans

Никакого референдума в Крыму проводить не надо. Все очень просто: со стороны РФ были нарушены международные законы и право. Этого достаточно, чтобы вернуть территорию обратно с выплатой компенсаций

Мкртичян Давид

Григорий, душа моя, демократическая! Какие конференции и референдумы? Вы уже сотворили один референдум и сами в него же не верите. Что делать? Убраться полностью, тотально, вывести морскую базу из Севастополя, посадить в тюрьмы виновных в захвате Крыма (ну сами знаете кого), бывших украинских военнослужащих –​ предателей, эшелонами служить в Сибирь или на Чукотку (вы это умеете делать), каждый год в день захвата Крыма в РПЦ МП служить недельную службу "по убиенным нами украинцам в Крыму и Донбассе" с перечисление имен и фамилий и молитвами "Крым не наш" и "Украина –​ це НАТО" и многое, многое другое. И даже сделав это, у вас нет шансов на то что это поколение украинцев вас когда-нибудь простит в будущем

Andriy Magera

Навіть, якщо припустити таку думку... Це росіяни хочуть голосувати на українському референдуму? А в них нічого не злипнеться?:-)

Некоторые комментаторы согласны с идеей провести референдум, но только при соблюдении определенных условий.

Александр Бедеров

А с какой стати Украине соглашаться на такой референдум. Разве только с параллельным проведением референдумов, например, в Калининградской области на предмет присоединения к Германии (с условием свободной агитации немцев за немецкие пенсии калининградцам), или на Курильских островах на предмет присоединения к Японии!

Александр Зеленов

По правовым нормам референдум о принадлежности должен быть проведен не в Крыму под международным контролем, а в Украине по ее же Конституции!

Романтик Степей‏

Ребят, это не Крым проблема, это Россия и ее власть проблема. Еще одни предлагают провести рехферендум. Только после Калининграда, гайз!

Риза Шевкиев

Если референдум, то, до проведения:

1.Обязателен вывод оккупационных войск вместе с бандитским правительством и пришлыми россиянами с территории Крыма.

2.В референдуме участвуют только коренные народы Крыма –​ крымскотатарский, караимский и крымчакский.

3.В бюллетене один вопрос –​ желаете ли вы продолжения оккупации России.

Очень подробно разобрал идею Явлинского эксперт российского общественного «Движения за права человека» Евгений Ихлов:

Ихлов Евгений

ПЕРЕПИСАТЬ ПРОТОКОЛ НАБЕЛО, ИЛИ КАК "КРЫМЗДИТЬ" ПО-"ЯБЛОЧНОМУ"

..."Референдум" трехлетней давности проводился так, что не выдерживает самой поверхностной критики. Для начала там просто не совпадает арифметика –​ обратное сложение долей итогов идеальное, что означает, что сперва был сделан результат, а потом аккуратно распределен по участкам. При настоящих выборах "края" всегда выпирают. Про мелочи вроде проведения в условиях признанной Путиным иностранной оккупации я уже молчу.

И вот теперь, после трех лет новой власти, с полной зачисткой оппозиции, а также с культурным и национальным подавление коренного крымскотатарского народа и украинцев, что уже признал Международный суд ООН в Гааге, в условиях тотального информационного господства Москвы, предлагают новый –​ "правильный референдум".

Это ровно тоже самое, как во время недавних событий, когда задержанным за участие (или нахождение рядом) в акции 26 марта в полиции предлагали подписать исправленный протокол, поскольку сделанные по запарке имели такое качество, что их нельзя было нести даже в Тверской суд.

Повторю еще раз –​ демократический оппозиционер Явлинский предлагает Эрэфии "переписать набело" (уже по стандартам кодекса) "протокол о задержании Крымского полуострова", просит мировую общественность оный переделанный протокол подтвердить своими подписями.

А чего ломиться в открытую дверь?

Согласие Украины на "крымскую" конференцию означает признание ее вопроса статуса полуострова двусторонним спором, а не актом агрессии и нарушением международного права

​Большинство русского населения Крыма хочет быть в составе Эрэфии, поскольку они в значительной части либо военные пенсионеры родом из России, либо их потомки, и были поселены на территории, освобожденной по итогам этнической чистки и геноцида (сталинская депортация народов признана законом РСФСР 1991 года геноцидом). Международное право запрещает –​ строго-строго –​ такое принудительное изменение этнодемографического состава населения. Кстати, подобное "замещение" населения было проведено в 1959 году в Латвии и Эстонии –​ организованный завоз населения из русской провинции и раздача участков и квартир ветеранам армии и органов.

Проблема в том, что рецепт Явлинского помогает обойти положение украинского законодательства о том, что референдумы в регионах проводятся только с санкции Киева, и что референдум об изменении территории Украины проводится только и исключительно по всей стране. Норма, имеющаяся и в отечественном законе.

Но Явлинский, отлично зная это, почему-то не предлагает проведение "честного-пречестного" общеукраинского референдума. Дополнив его, например, предложением, чтобы богатейшие люди Эрэфии заявили, что в случае согласия с утратой Полуострова Украина получит от них в дар ту сумму, на которую выросло из состояние за "санкционный" 2016 год. Речь идет о 100 млрд. долларов. И, разумеется, простить Киеву все долги по газу и кредитам Януковичу, снизить цену на нефть и газ до белорусской. Ну, и прочие ништяки...

Далее. Международное право не знает жанра "конференции с обязательным решением". Есть Совет безопасности ООН, есть Совет Европы, есть Генеральная Ассамблея ООН. Все они высказались по данной проблеме. Осталось только выполнять. Можно еще раз собраться в Совбезе, под обещание не участвовать в голосовании.

Позиции все стран известны. Само формирование состава комиссии уже предопределит ее решения.

Если для Эрэфии не важны два договора с Украиной, нормы международного права и европейские акты о нерушимости границ, Будапештский меморандум, то какое значение будет иметь какая-то конференция.

Вот сразу коллизия. КС имени Зорькина признал референдум 2014 года и закон о пополнении Эрэфии двумя субъектами –​ легитимными. А его решения –​ это часть Конституции РФ и объявлены КС выше норм международного права.

Для проведения конференции "по Явлинскому", эти два субъекта Эрэфии формально должны быть возвращены в статус спорных территорий, поскольку ни один закон не предусматривает права российских регионов проводить референдум по вопросу пребывания в составе, Более того, сама агитация за такой референдум наказуема.

С точки зрения отечественного закона, одно распоряжение главы Эрэфии об участии в подобной конференции –​ уже основание для импичмента.

Теперь –​ главное. Согласие Украины на "крымскую" конференцию означает признание ее вопроса статуса Полуострова двусторонним спором, а не актом агрессии и нарушением международного права. С этого момента санкции отпадают сами собой, поскольку пострадавшая сторона сама отказывается от обвинений в грубейшем нарушении ее прав и суверенитета.

Примеры Косова и Восточного Тимора не предлагать, поскольку там были зафиксированы проведения Сербией и Индонезией геноцида коренного населения. Никакого геноцида русскоязычного и русского населения в Крыму не было –​ и нет и обвинений –​ Полуостров имел статус Автономии и был вполне двуязычным, что в данном случае означает наличие в Автономии и в Севастополе двух официальных языков.

Проводить общий референдум среди населения Крыма нельзя потому, что там проживает три (теперь четыре) принципиально разные категории населения, никак не образующие единое сообщество

​Утверждения о том, что угроза русским была создана перспективой приезда в Крым двух поездов с правыми активистами, которые якобы могли что-то сделать насильственное –​ в условиях уже развернутых на Полуострове двух дивизий российских войск, тысяч этнических русских вооруженных милиционеров (сбежавший из Киева "Беркут", например) и укомплектованных местными уроженцами воинскими частями –​ годятся только для идиотов, зомбированных российской пропагандой.

Но самое существенное –​ довод который я приводил и который огласил на предвыборных дебатах только умница Касьянов.

Проводить общий референдум среди населения Крыма нельзя потому, что там проживает три (теперь четыре) принципиально разные категории населения, никак не образующие единое сообщество.

"Смешать в одну кучу" их волеизъявление равноценно тому, чтобы провести по всему Большому Иерусалиму плебисцит о признании города Единой и Неделимой Столицей Еврейского государства. Естественно, участие арабской четверти населения только регламентирует голос еврейского большинства. То же самое относится к гипотетическому плебисциту среди всего населения Израиля и Автономии по вопросу о создании между "морем и рекой" Единого Великоизраильского Государства.

Категории крымчан.

1. Коренное население –​ крымскотатарский народ. (Общины других коренных жителей –​ караимов [иудиизированных тюрок] и крымчаков [крымских евреев] –​ слишком малы, чтобы выделять в отдельную категорию).

2. Украинцы и русскоговорящие, чувствующие себя частью украинской политической нации, и оторванные от родины принудительно.

3. Русская община, желающая жить в "своей России", и всегда отвергающая все украинское.

4. Новоприбывшие –​ после апреля 2014 года –​ из России в Крым на жительство, преимущественно пенсионеры.

Первый вопрос: какое право имеют последние две категории определять судьбу первых двух?

Второй вопрос: Григорию Алексеевичу не стыдно?

Ася Шулбаева

Еще одна категория –​ крымчане, выдавленные оттуда и уехавшие после 2014 в Украину. Им как участвовать в "референдуме"?

Олександр Тертичний

Как только украинский президент согласится на план Явлинского, так перестанет быть президентом, и никакого референдума не будет. Вот и вся побасенка ))

Владислав Владислав

Да проще можно сказать. Украине-то вся эта конструкция на хрен не нужна. Украинцы прекрасно знают, чей Крым…