Крымские газеты пишут об открытии на полуострове высокого сезона, проведении партизанской маевки и о том, что может быть общего у крымских татар с лозунгом «Спасибо деду за победу!».

«Крымская газета» в статье «Предвкушение лета» пишет о том, как б мая открыли высокий сезон на полуострове.

«Крым подготовился и ждет гостей. Его нельзя вырвать из сознания туристов, поэтому он был, есть и будет привлекательным регионом», ‒ цитирует газета подконтрольного России министра курортов и туризма Крыма Сергея Стрельбицкого.

Крым подготовился и ждет гостей. Он был, есть и будет привлекательным регионом

Издание рассказывает о том, как проходили мероприятия в разных городах. В Ялте состоялось традиционное шествие по набережной ‒ с 30-метровым флагом России, с шарами, цветами и транспарантами, концерты с участием крымских и российских артистов. В Евпатории прошли парад и театрализованное представление, ярмарка сувениров. Вечером выступила российская группа «Братья Гримм». В Керчи на набережной местные мастера выставили свои изделия. В Николаевке начало курортного сезона встретили литературно-музыкальным фаэтоном «Екатерина в памяти потомков».

«Крымская правда» в материале «Память о народном подвиге» рассказывает о партизанской маевке на Ангарском перевале. Здесь собрались около трех тысяч крымчан.

«Уже и не скажешь точно, когда зародилась традиция: одни уверены, что в 1952-м, а значит, в этом году юбилейная 65-я маевка; художник нашей газеты, партизан Эммануил Грабовецкий вспоминал, что первая маевка у Холодной балки, протянувшейся от южной окраины села Перевальное почти до Ангарского перевала, состоялась именно 2 мая в 1959-м. Спустя два года Эммануил Маркович оформлял пригласительные «Другу-партизану» (сначала приглашали листками с машинописным текстом). А в 1963-м по инициативе бывшего комиссара Северного соединения Николая Лугового у Холодной балки, где в годы войны были жестокие бои, появился созданный Эммануилом Грабовецким и архитектором Леонидом Фрусловым памятник ‒ диоритовая партизанская шапка с красной полосой. Такую шапку партизаны клали на могилу убитого друга. Позже художник Иван Петров и скульптор Борис Усачев установили мемориальную плиту с именами 26 партизан разных национальностей ‒ символ дружбы народов», ‒ отмечает КП.

«Голос Крыма» в публикации «Спасибо деду трижды за победу!» размышляет о том, есть ли у крымских татар что-либо общее с идеологическим лозунгом.

Они пережили депортацию, комендантский режим и многолетнюю жизнь в ссылке

«Безусловно, да, ‒ отвечает издание. ‒ Как граждане СССР, население Крыма было мобилизовано на войну. Оказавшись на оккупированной территории, оно боролось в тылу врага. Тысячи сыновей и дочерей коренного народа Крыма погибли на фронтах войны. За проявленный героизм представители крымских татар были удостоены высоких правительственных наград. А таких, как Дважды герой Советского Союза Аметхан Султан, было не так много во всем советском государстве».

Газета подчеркивает, что судьба крымскотатарских фронтовиков и их семей оказалась иной. «Они пережили депортацию, комендантский режим и многолетнюю жизнь в ссылке. Именно здесь продолжился героический подвиг народа. Оказавшись вне Родины, без домов и имущества, хороня тысячами своих соотечественников в первые годы депортации, наши деды своим героическим трудом обживали новые места, сохраняя остатки семей. Их не сломили потери, они упорно шли в направлении жизни», ‒ пишет еженедельник.