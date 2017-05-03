Севастополь бурлит. Назначенная Москвой власть города пытается отсудить у нескольких тысяч горожан земельные участки, выделенные еще до аннексии полуострова.

Основанием для изъятия чиновники называют тот факт, что эти земли в свое время выделяли с нарушением действующего тогда украинского законодательства. Некоторые комментаторы в соцсетях считают попытку изъять участки у людей несправедливой.У нас тут заварушка очередная... Меня лично тоже коснулось - меняют назначение земли, на которой с 1956-го года стоят наши дома.

Alexandr Portnoy

Отбирают выделенные при Украине участки по 4-10 соток . Ну типа "все было незаконно" Хотя сложно понять как можно задним числом отменять решения да еще принятые другим государством. Возможно были нарушения при выделении , но то что сейчас у людей отнимают их собственность это беззаконие

Ирина Шеберстова

Под "!раздачу" попали многие - в Каче практически все, там вообще вдруг выяснилось, что это земли спецназначения!

Ирма Яценко

вот чего они добиваются? совсем уже. грабят среди белого дня

Сергей Бинали

Беспредел временного Правительства Севастополя

Ангелина Махно

Получается уже все можно. приплыли

Sergey Korsakov

Реновация по севастопольски.

Евгений Дубовик

БОМБА!! И это в канун президентских выборов 2018г. Десятки тысяч людей у которых отберут землю...их землю! 100 лет назад за это на вилы поднимали!

Эдуард Журавлев

...И это только первая волна цунами повергающая людей в шок и трепет. Практически одновременно с этим идёт волна добивающая последнюю уверенность в завтрашнем дне под названием проект Градостроительного плана города Севастополя. Уже сегодня при обсуждении этого плана, люди видят, что их участки и дома оказываются в планах застройки или в категогии земель не предусматривающих расположение там строений и жилья. Люди в панике! Люди напуганы! Люди расстерянны!..

Некоторые участники обсуждения, наоборот, одобряют изъятие земельных участков, поскольку они действительно были выделены с нарушениями. К тому же, часть этих земель расположена в заповедных местах.

Сергей Груздов

У Севастополі, пишуть, масово відбирають земельні ділянки, одержані мешканцями у власність під час дії української держави. Не по бандитськи відбирають, а через суди. І виявляється, що тисячі (!), а практично - усі куди ткнути пальцем, ділянки були переведені у приватну власність з ПОРУШЕННЯМИ УКРАЇНСЬКОГО законодавства. Як вам така "новина"? А чи знайдеться бодай ОДИН (один!) приватний землевласник, який оформив свое "право" без порушень закону? Відповідаю - НЕМАЄ ЖОДНОГО! Отже - я підтримую вказані вище заходи діючої влади! П І Д Т Р И М У Ю ! Жлобство треба лікувати гіркими ліками. Подяка юристам і працівникам судів. Від мене особисто. P.S. Якщо зміст цього статуса дійде хоч би до одного, хто оформив власність на українську земельку у Севастополі без порушення закону - хай напише, я вибачусь.

Андрей Васильев

А людям, которые в 2014-2015 годах толпой валили в «свой Крым», чтобы по бросовой цене купить участочек на первой линии у моря (кстати, где строительство запрещено и российскими, и украинскими законами), надо было думать головой. Конкистадоры, хреновы. Хотели найти свое «Эльдорадо». Кстати, они разумеется оформляя сделки не думали, что международный статус Крыма мягко говоря под вопросом, равно как и приобретенное ими право собственности.

Юля Смик

Это ваша родина. За сочи мы все слабо наблюдали, хотя там именно это произошло, но прямо сейчас в москве инициировано то же самое, только с квартирами, участков же нет тут. А пару лет назад в москве же аналогичное провели с магазинчиками-палатками. Что кстати недавно было сделано и в крыму, но палатки же фу, правда? Это вы все одобрили, забыв о понятии "право собственности". То же самое у нас было сделано с гаражами. И вот добрались до жилья. Россия…

Многие комментаторы считают происходящее в Севастополе совершенно закономерным.

Сергей Ильницкий

Обратная сторона вежливости, не стоит удивляться.

Роман Черненко

За что боролись, на то и напоролись. Везде грабли. Лозунг "Крым - наш" никогда не относился к крымчанам. Но, чтобы идиоты это поняли, нужны грабли. Везде. Каждый день

Vladimir Krauz

Ну а чего, хотели в родную гавань, пусть плавают

Внук подпольщицы‏

Если бы мы не забрали ваши дома, вы могли бы в них затаиться и подло ждать солдат НАТО!

Сергей Дорожный

Главное что биндеровцы и правосеки не пришли..бгг