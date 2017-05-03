Если бы президентские выборы в России прошли в ближайшее воскресенье, то за Владимира Путина проголосовали бы 48 процентов граждан. Об этом свидетельствуют данные последнего опроса "Левада-центра". Также социологи выяснили, что "альтернативы Путину по-прежнему нет", а за оппозиционера Алексея Навального проголосовал бы лишь 1 процент опрошенных.

Социологи подчеркивают в своем исследовании, что 42 процента россиян пока не определились, будут ли участвовать в выборах. Зато 13 процентов уверены, что не станут голосовать ни за одного из кандидатов.

В конце марта аналогичный опрос провели специалисты ВЦИОМ. Они также просили своих респондентов представить, что президентские выборы пройдут в ближайшее воскресенье, и определиться с приоритетами. Выяснилось, что на выборы, которые состоятся в марте 2018 года, готовы идти почти 70% россиян. В то же время лишь 52,5% опрошенных заявили, что точно будут голосовать.

Ранее СМИ сообщали о кремлевском плане реализации "формулы 70/70" – она означает, что Администрация президента хотела бы обеспечить на следующих выборах явку 70 процентов избирателей, 70 процентов которых проголосовали бы за Владимира Путина. Данные "Левада-центра" показывают, что в ближайшее время эта формула явно не сработает.

Пока же напуганные ростом активности сторонников Алексея Навального кремлевские политтехнологи пытаются увеличить популярность Владимира Путина среди молодежи, используя самые разные приемы (подробнее об этом – здесь).

Директор "Левада-центра" Лев Гудков объяснил Радио Свобода, что любые рассуждения о честных президентских выборах в условиях нынешнего авторитарного режима выглядят не совсем корректными, а данные о популярности президента весьма условны:

– Итак, если бы президентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, Владимир Путин набрал бы 48 процентов голосов российских избирателей. Это для Путина хорошие или плохие показатели?

​– Если считать по европейским меркам – хорошие. Но в Европе – демократия, там совершенно другая природа голосования, волеизъявления населения. Вообще, момент наибольшей поддержки Путина в такого рода опросах приходился на начало патриотической мобилизации, связанной с присоединением Крыма. Мы традиционно задаем такие вопросы в апреле. Так вот, в апреле 2013 года на фоне массовых демонстраций протеста, и после выборов, готовность голосовать за Путина была на самом низком уровне – за него высказывались только 29 процентов. В апреле 2014 года эта цифра подскочила до 49, а в апреле 2015-го – до 62. После этого началось снижение, в январе 2016-го за Путина были готовы голосовать – 53 процента россиян, а в апреле 2017-го – 48 процентов.

– Кто готов голосовать за Путина?

Путин для них – символ России, встающей с колен и демонстрирующей свою силу всему миру

– Это прежде всего такие группы, как пенсионеры и учащиеся, школьники и студенты, потому что для них это, конечно, символ России, встающей с колен и демонстрирующей свою силу всему миру. Для подросткового сознания это выглядит очень убедительно. И конечно, все госслужащие, зависимые от государства.

– С пенсионерами и госслужащими все понятно. Получается, что пропаганда не зря делала свое дело, и популярность Путина среди молодежи сильна. Почему так получилось?

– Действительно, молодежь – это самая пропутинская группа избирателей. Они воспитывались и социализировались при Путине. Они в наибольшей степени "облучены" путинской пропагандой. Кроме того, у них нет того иммунитета, нет мотивации сопротивления, которая есть у старшего поколения, которое знает, что такое авторитарный режим, государственное насилие, и сохраняет память о советском времени.

– По вашему опросу, Путин бы набрал 48 процентов. А за кого еще россияне готовы были бы проголосовать на этих выборах?

– Ни за кого! Это как раз искусственная ситуация безальтернативности – когда пропаганда создает человеку ореол единственного политика, наделяя его чертами харизматика, решительного, волевого, наделенного сверхъестественными способностями. С социологической точки зрения, это, конечно, перенос слабости людей, отсутствия у них чувства собственного достоинства, такой инфантильный трансферт, идея всесилия, всемогущества и величия.

– Что означали бы эти 48 процентов в других условиях?

У нас не выборы, у нас просто налажена схема одобрения тех, у кого уже есть власть​

– В других условиях их бы не было. Давайте реально смотреть на вещи, у нас не выборы, у нас просто налажена схема одобрения тех, у кого уже есть власть. Нужно трезво признать, что в ближайшее время эта ситуация не изменится, – считает социолог Лев Гудков.

Политолог Станислав Белковский полагает, что единственным реальным конкурентом Путина на президентских выборах 2018 года мог бы стать Алексей Навальный, но его до выборов не допустят:

– Данные социологических исследований в условиях современной России имеют весьма относительное значение. В нынешнем закрытом российском обществе избиратель отвечает на вопросы не то, что думает на самом деле, а то, что, как ему кажется, хочет услышать от него власть. Поэтому установить рейтинг Владимира Путина на самом деле невозможно. Кроме того, в условиях отсутствия конкуренции рейтинг является, скорее, показателем легитимности действующего правителя, чем его популярности. Вопрос "Если не Путин, то кто?" достаточно прочно сидит в сознании избирателя. Поэтому эти цифры не имеют серьезного практического значения. Кремль будет решать проблему избрания следующего президента стандартными методами авторитарного режима, включая манипулирование волеизъявлением избирателя и недопуск реальных конкурентов на эти выборы. В этом смысле сами по себе текущие цифры не так важны.

– Но можно ли сказать, ориентируясь на данные соцопросов, что Путин теряет свою популярность?

Когда российский избиратель идет на участки, он уже знает, кто победит

– Российская социология, как я уже сказал, выражает показатели не столько популярности, сколько легитимности. Популярность – это синоним легитимности. Легитимен Владимир Путин в сознании электората? Да, легитимен. А выборы в России всегда являются референдумом о доверии той власти, которая сформирована до выборов. Избиратель, когда идет на избирательные участки, уже знает, кто победит, и выбор избирателя состоит в следующем: или сказать "да, я согласен с тем, что этот человек победит", или из вредности сказать "нет, я не согласен, что он победит", но в любом случае здесь ключевая фраза – "он победит". Именно поэтому социология в России не имеет такого значения, как, скажем, в Западной Европе.

– То есть у Путина нет конкурентов? И Навальный, как бы часть российского общества хорошо к нему ни относилась, не является на самом деле серьезным конкурентом Владимиру Путину?

– Алексей Навальный станет серьезным конкурентом Владимира Путина, если его зарегистрируют на выборах, в чем есть большие сомнения. А если его не зарегистрируют, он останется виртуальным кандидатом, который никак не повлияет на результаты голосования на президентских выборах.

– И никому из действующих политиков Путин эту должность не уступит?

Путин может уступить свою должность только своему преемнику

– Путин может уступить эту должность только своему преемнику. Например, Дмитрию Медведеву или губернатору Тульской области Алексею Дюмину. Но не Навальному, безусловно. Не для того Владимир Владимирович так долго ковал систему контроля над всеми формами российской общественной жизни, чтобы так вот взять и уступить ее оппозиционеру, – считает политолог Станислав Белковский.

По данным "Левада-центра", если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, традиционные соперники Владимира Путина, лидер ЛДПР Владимир Жириновский и лидер КПРФ Геннадий Зюганов, получили бы по 3 процента голосов. За кандидатуру министра обороны Сергея Шойгу готов проголосовать один процент россиян. Столько же заявили о готовности отдать свой голос оппозиционеру Алексею Навальному.

О намерении участвовать в президентской кампании 2018 года уже объявили Владимир Жириновский, Григорий Явлинский и Алексей Навальный. Владимир Путин от прямого ответа на вопрос о своем участии в выборах 2018 года пока уклоняется.