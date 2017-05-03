Мировая пресса активно комментирует переговоры немецкого канцлера Ангелы Меркель с российским президентом Владимиром Путиным и их заявления по урегулированию конфликта на востоке Украины. Также есть публикации о том, что теоретически Украина могла бы стать полностью автономной в обеспечении себя энергоносителями и даже стать значительным их экспортером на Запад. И британские журналы советуют, что стоит сделать зарубежным гостям песенного конкурса «Евровидение» в Киеве.



Сайт Al Jazeera, описывая переговоры канцлера Германии Ангелы Меркель и президента России Владимира Путина, подчеркивает, что оба лидера не видят альтернативы Минским соглашениям по урегулированию конфликта на востоке Украины.



Сами же переговоры проходили на фоне того, что в статье называется «напряженными отношениями между Западом и Москвой» из-за конфликтов в Украине и Сирии.



В статье обращается внимание на заявление Путина, что «нет альтернативы Минским соглашениям», и слова Меркель о том, что «проблемой является имплементация соглашения, а не сами соглашения».



Оба лидера согласились с мирной «дорожной картой». Минские соглашения, подписанные в феврале 2015 года Украиной, Россией, Германией и Францией, предусматривали, в частности, отвод тяжелых вооружений на 15 километров с обеих сторон и проведение местных выборов на оккупированных частях Донецкой и Луганской областей.



«Мы не можем менять соглашения или делать какие-то новые планы из-за того, что не в состоянии воплотить основополагающие соглашения», – сказал Путин после переговоров с Меркель в Сочи, добавив, что, по его мнению, правительство в Киеве потеряло шанс на более быстрое воплощение соглашений два года назад.



Al Jazeera отмечает, что Путин пытался дистанцировать Россию от конфликта, подчеркивая необходимость прямых переговоров между Киевом и главарем боевиков на Донбассе.



А Меркель, подмечает статья, настаивала на необходимости контроля со стороны Киева над неконтролируемым им сейчас участком российско-украинской границы на востоке. А выборы, добавила немецкий лидер, должны создать «легитимное руководство» в Донецке и Луганске.



Меркель, замечает сайт международной телекомпании, также сказала, что если бы Минск был воплощен полностью, то тогда Запад мог бы рассмотреть вопрос об отмене санкций против России.

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Британская газета The Independent, принадлежащая российскому олигарху Александру Лебедеву, содержит статью о «твердой хватке», которой Россия держит поставки нефти в Европу, и это, в свою очередь, угрожает энергетической независимости Украины. Так же газета говорит и о зависимости Европы от российских поставок газа.



В статье говорится, что Украина потеряла контроль над многими угольными рудниками, которые оказались под контролем боевиков группировки «ДНР», поддерживаемой Россией. На юге Киев потерял контроль над Крымом, имеющим в офшорной части значительные запасы энергоносителей, которые, как говорят аналитики, могут составить даже конкуренцию Северному морю.



Вблизи Славянска на Донбассе, который еще недавно был ареной ожесточенных боев, находится часть запасов сланцевого газа, которые оцениваются в 1,2 триллиона кубических метров, – это третий по запасам сланцевый ареал в Европе, но газ никто не добывает из-за конфликта.



Но не только Украина, пишет газета, зависит от Москвы энергетически, но и большинство Западной Европы. Одной из причин, говорится в статье, почему недавнее предложение британского министра иностранных дел Бориса Джонсона по усилению санкций ЕС против России не получило поддержки, является именно потребность немецких крупных энергетических компаний в энергоносителях с Востока.



В Хьюстоне в штате Техас как раз на этой неделе открывается крупная международная конференция, которая должна рассмотреть пути, как Украина может стать полностью энергетически независимой и даже стать экспортером собственных энергоносителей на Запад.

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Лондонский журнал Daily Express советует зарубежным гостям песенного конкурса «Евровидение», которые прибудут в украинскую столицу, сделать в Киеве семь вещей. А именно: