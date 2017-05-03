В Украине обсуждают изменения в календаре государственных и официальных праздников, и не исключено, что уже со следующего года Международный день солидарности трудящихся украинцы будут отмечать как выходной день только в течение одного, а не двух дней – 1 мая (сейчас имеем выходным еще и 2 мая). Зато уже третий год подряд украинцы 8 мая чествуют погибших во Второй мировой войне, а 9-го – отмечают День победы над нацизмом. Учитывая чувствительность общества к праздничным датам, ученые и политики решили провести общественные слушания, прежде чем на законодательном уровне определить даты и количество государственных и официальных праздников.



Директор Института национальной памяти, историк Владимир Вятрович, инициировавший общественные слушания, обнародовал и их результаты.

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Ученые получили около семисот обращений от граждан Украины, общественных объединений, партийных и профсоюзных организаций, государственных учреждений. Кроме того, происходили интересные дискуссии на площадке «реанимационного пакета реформ» и в медийной среде, при этом наиболее активные украинцы высказывали свои предложения во время общественных обсуждений.

Что касается празднования 1 мая, то ученые советуют не забывать, что Международный день солидарности трудящихся на территории Украины отмечают с конца XIX века, то есть задолго до того, как была создана партия большевиков. Об этом в интервью Радiо Свобода рассказывает публицист, исследователь истории Украины Сергей Грабовский.



1 мая уже настолько вошло и на востоке, и на западе Украины, еще до большевистского переворота, в практику, что отказываться от него я считаю крайне нецелесообразным

​«1 мая уже настолько вошло и на востоке, и на западе Украины, еще до большевистского переворота, в практику, что отказываться от него я считаю крайне нецелесообразным. Но, конечно, два дня Первомай никто не празднует», – говорит Грабовский.



Официальными выходными 1 и 2 мая стали в советское время. Первомай отмечали пышными демонстрациями с лозунгами о счастливом коммунистическом будущем и призывами к ударному труду. Но со временем день 1 мая начал терять свой идеологический подтекст, «его постулаты заслоняли весна, огороды, сады и другие сельскохозяйственные работы, дружеское ничегонеделание на природе, просто приятный отдых в кругу друзей», отметила публицист Татьяна Зинченко на сайте телеканала «Эспрессо».



Зато проблема с празднованием дат, связанных со Второй мировой войной, фактически решена на государственном уровне, говорит Вятрович. Сегодня украинцы определились с датами 8-9 мая: 8 мая – День памяти и примирения, 9 мая – День победы над нацизмом.



«Это официальная позиция государства, потому что, в первую очередь, был издан указ президента, по которому мы будем отмечать годовщины, связанные со Второй мировой войной, 8 и 9 мая. Парламент же проголосовал за соответствующий закон – «Об увековечении победы во Второй мировой войне 1939-1945 годов», – разъяснил Владимир Вятрович.



9 мая – чисто советский праздник – Грабовский



Публицист Сергей Грабовский называет 9 мая сугубо советским праздником, который при Сталине лишь трижды праздновали как выходной день. По словам Грабовского, в первые десятилетия после войны, когда живыми были немало фронтовиков, это была больше традиция памяти, традиция чествования погибших собратьев. Позже эту дату как праздник руководители Советского Союза ликвидировали. На высшем государственном уровне 9 мая отмечали при генеральном секретаре КПСС Леониде Брежневе, и эта дата быстро превратилась в символ советского застоя, рассказывает эксперт. Власть день памяти превратила в официоз, и эта традиция празднования 9 мая оставалась до недавнего времени и в Украине, считает Грабовский.

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Собираются буквально толпы тех, кто и не воевал, чьи родственники тоже, возможно, не воевали, и тех, кто был в НКВД

​«Собираются буквально толпы тех, кто и не воевал, чьи родственники тоже, возможно, не воевали, и тех, кто был в НКВД – потому что в Украине, по закону, «продолжили» еще на 10 лет так называемую «Великую отечественную войну». И если фронтовикам, которые еще живы, уже по 90 лет и больше, то бывшим сотрудникам НКВД и МГБ по 80, а это совсем другой возраст. И еще многие из них довольно живо топают на этих идеологических акциях и мечтают довести свое дело до конца, то есть пострелять всех «бандер», «хохлов» и всех остальных», – отметил специалист в интервью Радiо Свобода.



По его мнению, пока живы последние из фронтовиков – участников Второй мировой войны, украинцам стоит отмечать и 8, и 9 мая, согласно закону об увековечении победы над нацизмом.



Между тем в среде бойцов и ветеранов АТО звучат предложения – не отмечать 9 мая как праздник, а чествовать 8-9 числа погибших в годы Второй мировой войны, объявив обе даты днями траура.



Я не праздную 9 мая. Я печалюсь в этот день, это – день траура

​«В моем роде почти все погибли или в рядах Красной армии на не своей войне, или в сталинских концлагерях, или от голода. Я не хочу повторения этого для своих детей! Я не праздную 9 мая. Я печалюсь в этот день, это – день траура», – пишет на своей странице в социальной сети украинский боец, защитник Донецкого аэропорта Александр Животовский.

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В мае, согласно предложениям Института национальной памяти, календарь праздников сохраняет статус официальных для Дня матери (второе воскресенье месяца) и Международного дня семьи (15 мая). А среди трагических памятных дат остается 18 мая – День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа, законодательно закрепленное в календаре мемориальных дат решением Верховной Рады в мае 2015 года. Ведь после аннексии Россией Крыма три года назад эта дата приобрела новое значение, отмечает народный депутат Украины, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

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«После Второй мировой войны международное сообщество приложило очень много усилий для того, чтобы восстановить устойчивую правовую систему, которая бы сделала невозможным повторение таких катастроф, как Голодомор, Холокост, депортации. Но XXI век показал, что это работает только на людей цивилизованных, культурных, тех, кто помнит свое прошлое», – заявил Чубаров.



Новая эпоха в истории Украины нуждается в «декоммунизации» календаря – эксперты



Писатель, публицист Сергей Жадан перед слушателями «Школы открытой журналистики» (Львов), отметил, что новая эпоха в истории Украины нуждается в «декоммунизации» и формировании нового исторического календаря для чествования важных для украинского государства и народа событий. Ведь одним только сносом памятника или переименованием улицы делу не поможешь, говорит творец.

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Все было хорошо, пока не встал вопрос памятника Ленину. И вдруг эти милые библиотекарши, преподавательницы школ и воспитательницы детских садов вдруг начали возмущаться

​«У меня было выступление в библиотеке в городе Лисичанске, это было лето 2014 года, после того, как Лисичанск освободила наша армия. На встречу пришла местная интеллигенция, и были поэтические чтения. Все было хорошо, все друг друга понимают, пока не встал вопрос памятника Ленину. И вдруг эти милые библиотекарши, преподавательницы школ и воспитательницы детских садов вдруг начали возмущаться. Вдруг оказалось, что для них очень важно, чтобы в их городе и дальше стоял памятник Ленину. Видно было, что они это делали не потому, что кто-то им приказал, не потому, что кто-то их заставил – это их позиция», – привел пример Жадан.



По мнению экспертов, для Украины – государства, которое избавляется от советских, тоталитарных символов и памятных дат – крайне важна «декоммунизация» календаря. Специалисты приветствуют появление таких праздников, как День Европы, который в этом году приходится на 20 мая. Традиционно одним из центров празднования станет Закарпатье: люди планируют собраться у двухметрового геодезического знака, символизирующего географический центр Европы.