Отношения между Россией и Турцией вернулись на докризисный уровень почти в полном объеме. Об этом сказал после переговоров с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом президент Владимир Путин. Обострение наступило после того, как в ноябре 2015 года турецкие ВВС сбили российский бомбардировщик, выполнявший боевое задание в Сирии. Тогда Россия ввела санкции против Турции. Теперь она сняла практически все ограничения, кроме виз для турецких граждан и запрета на импорт помидоров. (Видео Reuters)