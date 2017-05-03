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Россия и Турция частично восстановили двусторонние отношения (видео)

Россия и Турция частично восстановили двусторонние отношения (видео)
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Отношения между Россией и Турцией вернулись на докризисный уровень почти в полном объеме. Об этом сказал после переговоров с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом президент Владимир Путин. Обострение наступило после того, как в ноябре 2015 года турецкие ВВС сбили российский бомбардировщик, выполнявший боевое задание в Сирии. Тогда Россия ввела санкции против Турции. Теперь она сняла практически все ограничения, кроме виз для турецких граждан и запрета на импорт помидоров. (Видео Reuters)

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