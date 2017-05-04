Ранним утром 4 мая в Симферополе российские силовики пришли с обыском к крымчанину. ​В доме Тофика Абдулгазиева правоохранители пытались найти что-то подтверждающее его связь с пропавшим человеком.

«С этим человеком я никак не связан. Они ничего не нашли. Компьютер и телефоны не забрали. Вели себя вежливо, надели на ноги бахилы и зашли в дом», – рассказал Абдулгазиев.