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Фотогалереи

Утро в Крыму: обыск вместо кофе (фотогалерея)

Ранним утром 4 мая в Симферополе российские силовики пришли с обыском к крымчанину. ​В доме Тофика Абдулгазиева правоохранители пытались найти что-то подтверждающее его связь с пропавшим человеком.
«С этим человеком я никак не связан. Они ничего не нашли. Компьютер и телефоны не забрали. Вели себя вежливо, надели на ноги бахилы и зашли в дом», – рассказал Абдулгазиев.
Обыск проходил спокойно, отметил крымчанин
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Обыск проходил спокойно, отметил крымчанин

&laquo;Это весь беспорядок, который они оставили &ndash; документы, вещи, рылись в детском рюкзаке, разобрали компьютор, но не изъяли ничего&raquo;&nbsp;​&ndash; рассказал Абдулгазиев
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«Это весь беспорядок, который они оставили – документы, вещи, рылись в детском рюкзаке, разобрали компьютор, но не изъяли ничего» ​– рассказал Абдулгазиев

Жена Тофика&nbsp;​&ndash;&nbsp;​Алие Кутаметова. Ее бабушке во время обыска стало плохо, пришлось вызывать скорую&nbsp;
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Жена Тофика ​– ​Алие Кутаметова. Ее бабушке во время обыска стало плохо, пришлось вызывать скорую 

Российские силовики проверили даже детский рюкзак дочери Тофика
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Российские силовики проверили даже детский рюкзак дочери Тофика

Правоохранители разобрали компьютор, но ничего не изъяли&nbsp;
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Правоохранители разобрали компьютор, но ничего не изъяли 

После обыска
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После обыска

После аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, крымских активистов, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман
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После аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, крымских активистов, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман

Тофик рассказывает друзьям и крымским активистам что же произошло
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Тофик рассказывает друзьям и крымским активистам что же произошло

Тофик Абдулгазиев уехал на допрос вместе с женой и адвокатом Эдемом Семедляевым
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Тофик Абдулгазиев уехал на допрос вместе с женой и адвокатом Эдемом Семедляевым

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