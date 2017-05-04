Россия. Деньги есть, а вы – держитесь

Годовые доходы некоторых российских министров в тысячу раз больше годовой зарплаты среднестатистического россиянина. Вместе 32 члена правительства России заработали за 2016 год примерно 2 миллиарда рублей. При этом у кого-то в собственности есть территории размером с неплохую деревню, а кто-то коллекционирует дорогие мотоциклы. Есть и те, кто по сравнению с коллегами живет весьма скромно – получает меньше 10 миллионов рублей в год.

Радио Свобода изучило доходы, движимое и недвижимое имущество российских министров, определив победителей в некоторых шутливых номинациях.

Самый высокий задекларированный доход – у российского министра по делам Северного Кавказа Льва Кузнецова. За 2016 год он заработал 582 миллиона рублей, что почти на 100 миллионов больше, чем годом ранее. В собственности у Кузнецова, помимо квартиры, дома во Франции и десяти земельных участков в России, значатся несколько зданий канализационной насосной станции, наружные сети газопровода, кабельная сеть энергоснабжения и другие технические сооружения.

Доходы российского министра финансов Антона Силуанова за год увеличились почти в три раза – в 2015 году он заработал всего лишь 34,3 миллиона рублей. Возможно, именно поэтому он решил обзавестись новым участком земли площадью 23 тысячи квадратных метров. Теперь в собственности у министра уже более 40 тысяч квадратных метров земельных угодий – это почти 1/10 площади государства Ватикан.

Относительно стабильны доходы российского министра промышленности и торговли Дениса Мантурова. Он проявил особенную любовь к российским автомобилям. И если в прошлом году в гараже у министра была только "Лада-Эллада" (а это первый российский электромобиль) и "Москвич-412", то теперь там еще "Лада-Веста", "Москвич-408" и ВАЗ-2103.

Министр "без портфеля" Михаил Абызов за прошедший год получил на 65 миллионов рублей меньше, чем в 2015 году. Но на любовь к транспортным средствам это не повлияло. Абызов приобрел новый Mercedes-Benz AMG G63. Но преобладают в его гараже все еще мотоциклы. Также есть вертолет, Mercedes-Benz S500 и снегоход.

Финансовые потери Абызова несравнимы с падением доходов российского министра сельского хозяйства Александра Ткачева. В 2015 году он заработал 50 миллионов рублей, а в 2016-м – всего лишь 5,6 миллиона. Тем самым его доходы стали самыми низкими среди коллег по правительству. И все равно это в 13 раз больше заработка среднестатистического россиянина.

​Среди российских министров есть и такие, у кого в собственности нет никакой недвижимости. Например, заместитель председателя правительства России Дмитрий Козак. У него есть только одна квартира – на условиях аренды бессрочного пользования. Хотя зарплата у российского вице-премьера выросла почти в три раза по сравнению с 2015 годом и составила 21 миллион рублей, в собственность Козак так ничего и не приобрел.

Многие члены правительства России живут стабильно и, можно сказать, скромно по сравнению с коллегами. В собственности у председателя правительства России Дмитрия Медведева, согласно отчету, только одна квартира площадью 367,8 квадратного метра, зарабатывает он 8,6 миллиона рублей в год.

Годовой доход российского министра обороны Сергея Шойгу уже два года составляет примерно 10 миллионов рублей. В собственности у него два земельных участка общей площадью 20 тысяч квадратных метров, один дом (477,7 кв. м) и квартира (56,8 кв. м).

Министр иностранных дел России Сергей Лавров второй год получает примерно по 7 миллионов рублей, у него есть участок (2845 кв. м), дом (499 кв. м) и квартира (247,3 кв. м).

Общий годовой доход российских министров 2 миллиарда рублей – это чуть меньше половины той суммы, которую правительство России выделило в 2017 году на строительство жилья для ветеранов и членов семей погибших ветеранов. Также этой суммой можно выплатить 4415 материнских капиталов. А вот что может приобрести за год один министр, если его доход составляет 62 миллиона рублей – то есть средний для всех членов правительства страны.

​На 32 человека в отчете приходится 18 272 квадратных метра недвижимости. Это почти 600 квадратных метров на одного российского правительственного чиновника. Для сравнения, жилищный фонд Москвы подразумевает 24,4 квадратного метра на человека. При этом в анализе Радио Свобода доходы и недвижимость супругов и детей членов российского правительства не учитывались. ​