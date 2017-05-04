Рига – Май богат на праздники в Латвии. В частности, 1 мая в стране – выходной, но празднуют латыши День созыва конституционного собрания Латвии. Этот день латвийцы также называют «праздником весны». 8 мая Латвия официально отмечает День разгрома нацизма и чтит память жертв Второй мировой войны, зато 9 мая в стране – День Европы. Однако часть латвийского общества под руководством пророссийских организаций ежегодно проводит мероприятия ко Дню победы 9 мая. Латвийские патриоты не приветствуют такого разделения. По их мнению, мероприятия 9 мая в Латвии – это прославление тоталитарного советского режима. Сейчас исторически важным праздником в стране является День восстановления независимости Латвии, который латыши отмечают 4 мая.

4 мая – очень важная дата – тогда был восстановлен статус свободной Латвии как независимого государства

Преподаватель по менеджменту в вузах Латвии, альпинист, лыжник, который первым из латвийцев пересек на лыжах Гренландию, Юрис Улманис родился в Нью-Йорке. В Соединенные Штаты его дедушка и бабушка уехали из Латвии, опасаясь репрессий со стороны советской власти и ссылки в Сибирь. По словам Юриса Улманиса, благодаря тому, что 4 мая 1990 года в Латвии была провозглашена Декларация о восстановлении независимости Латвии, он смог вернуться на этническую родину и теперь проживает здесь.

«Я живу в Латвии уже более 25 лет, и мне здесь очень нравится. Я очень рад, что завершилась оккупация Латвии Советским Союзом. И 4 мая – это очень важная дата, поскольку был восстановлен статус свободной Латвии как независимого государства», – отметил Юрис Улманис.





Латвийский журналист, бывший заместитель председателя Верховной Рады Дайнис Иванс вспоминает о своих ощущениях 4 мая 1990 года, когда Верховная Рада ЛССР приняла декларацию «О восстановлении независимости Латвийской Республики».

Изменилось все. До этого я не видел в Латвии такого количества счастливых, улыбающихся людей

«Человек был подавлен. Человека преследовали. И вот появилась возможность – люди заявили о своем желании быть свободными. Когда я вернулся домой после голосования, после той огромной манифестации на набережной Даугавы, после этого единого порыва радости, я задумался: что же произошло? Ведь пока не изменилось ничего. Все та же советская экономика, которую и экономикой назвать было нельзя, все та же душная система, все та же военная держава. Но тогда я понял: изменилось все. Потому что эти изменения были внутренними. Ни до, ни после тех событий я не видел в Латвии такого количества счастливых, улыбающихся людей».

«Каждый латыш должен уметь защитить независимость своего государства»



Через 27 лет после восстановления независимости не все латвийцы осознают важность этой даты – об этом свидетельствуют опросы общественного мнения. По словам Юриса Улманиса, многие люди живут в зоне комфорта и не хотят задумываться о том, что «враг может снова посягнуть на независимость Латвии».

Я хочу сказать: «Латвия, пробудись, вставай!». Мы быть едиными, чтобы Россия не вторглась в нашу страну

«Латвия пятьдесят лет была оккупирована Россией со всеми вытекающими этой оккупации. И сейчас подобное происходит на востоке Украины, потому что Россия напала на Украину. Неужели они этого не видят? Я хочу сказать: «Латвия, пробудись, вставай!». Каждый должен что-то делать в направлении безопасности, в частности вступать в ряды «Земесардзе» (народное ополчение Латвии), поднимать самосознание в своей семье, враг не дремлет. Он радуется, когда видит раскол среди нас, а мы должны, как украинцы, быть едиными в вопросе безопасности, чтобы Россия не вторглась в нашу страну», – считает Улманис.

Каждый латвиец также должен уметь защитить независимость своего государства

Он недавно вернулся из Украины, куда вместе с латвийскими волонтерами отвозил собранные латышами подарки для детей Волыни, родители которых погибли на востоке Украины. По словам Юриса Улманиса, украинцы после аннексии Россией Крыма и агрессии на востоке страны осознали важность свободы и суверенности государства, они научились защищать свою независимость.

«Каждый латвиец также должен уметь защитить независимость своего государства», – отметил Радіо Свобода Юрис Улманис.

По словам премьер-министра Латвии Мариса Кучинскиса, День восстановления независимости Латвийской Республики – это праздник не только для депутатов и министров, но для всех жителей Латвии, и в этот день нужно радоваться и ценить обретенную свободу.

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8 или 9 мая – латвийское общество разделилось

После восстановления государственной независимости Латвии Верховный Совет Латвийской Республики 3 октября 1990 года принял закон «О праздничных и памятных днях», установив 9 мая Днем памяти жертв Второй мировой войны, но 6 апреля 1996 года Сейм Латвийской Республики внес поправки в закон «О праздничных и памятных днях», установив 8 мая Днем разгрома нацизма и памяти жертв Второй мировой войны.

Многолетней традицией стало торжественное возложение 8 мая цветов к вечному огню на Братском кладбище в Риге с участием высоких должностных лиц страны. Последние годы в этот день в присутствии президента Латвии, министров и представителей дипломатического корпуса торжества по чествованию памяти погибших во Второй мировой войне происходят также у «Саласпилского мемориала».

9 мая означает начало сталинского террора в Латвии и Балтии в целом

Сейчас, по словам Юриса Улманиса, для значительной части русскоязычных жителей Латвии до сих пор близка популярная в бывшем Советском Союзе и сегодняшней России традиция отмечать День победы 9 мая, акцентируя решающую роль Советского Союза в разгроме нацистской Германии. При этом умалчивают роль Советского Союза в развязывании Второй мировой войны, его агрессивную политику в 1939-1941 годах, в частности оккупацию и аннексию Балтийских стран.

«Это не была победа для нас, латышей. На самом деле это была оккупация Латвии Советским Союзом, который пришел сюда с намерениями уничтожить латышскую нацию, русифицировать, депортировать, поскольку десятки тысяч латвийцев были сосланы в Сибирь. 9 мая на самом деле означает расцвет коммунизма, начало сталинского террора в Латвии и Балтии в целом», – говорит Юрис Улманис.

Россия поддерживает празднование 9 мая в Латвии Дня победы

По мнению латвийского историка Ритварса Янсонса, латыши, которые празднуют День победы 9 мая, поддерживают имперскую идею России.

Часть латвийцев сознательно афишируют имперскую идею России

«Не следует закрывать глаза на то, что часть латвийцев, которые 9 мая идут к Памятнику воинам-освободителям Риги с российскими флагами, с красными флагами, с «георгиевскими лентами», сознательно афишируют имперскую идею России, это очевидно», – отметил историк.



Депутат Сейма Латвии, режиссер фильма «Советская история» Эдвинс Шноре отметил Радіо Свобода, что в подавляющем большинстве 9 мая День победы отмечают бывшие российские военные и их потомки.

У нас осталось проживать 20 тысяч военных – с военной советской философией. Для Латвии это очень много

«Это как бомба замедленного действия. Не стоит забывать, что в 1994 году, после вывода из Латвии российской армии, в соответствии с заключенным между Латвией и Россией соглашением, у нас осталось проживать 20 тысяч военных, вышедших в отставку, в целом с членами семей – 60 тысяч человек. Для Латвии это очень много. А это люди со своей военной советской философией. Поэтому не следует удивляться, что на мероприятиях 9 мая в Риге так много людей. Это очень опасно. Не следует забывать и о российской информационной кампании, которая у нас не меньше, чем в Украине», – отметил латвийский депутат.

Ежегодно 9 мая у Памятника воинам-освободителям Риги латвийская русскоязычная организация «9 мая.lv» организует мероприятия, в частности транслирует парад победы с Красной площади в Москве, проводит концерты с участием российских исполнителей, салют, раздает «георгиевские ленточки». На это мероприятие собирается несколько тысяч человек, преимущественно русскоязычных, часто это не только ветераны Второй мировой войны, которых осталось очень мало, а также молодые семьи с детьми. Местные русскоязычные организации с помощью восточного соседа делают значительные усилия, чтобы именно 9 мая ассоциировалось у молодежи с победой над нацизмом.

Латвийские СМИ отмечают, что в 2015 году на такое празднование Россия выделила 14 тысяч евро. Сейчас на сайте организации «9 мая.lv» указано, что она существует на пожертвования, которых в 2017 году собрано более трех тысяч евро.

Действующий мэр Риги Нил Ушаков, представляющий русскоязычную партию «Центр согласия», уже несколько лет подряд принимает участие в торжествах 9 мая. По его словам, это мероприятие не является угрозой для независимости Латвии. Ушаков сообщил местным СМИ, что посольство России заплатило только за фейерверк 9 мая 2015 года, а в других средствах, собранных общественной организацией «9 мая.lv», нет «ни копейки российских денег».

Официально же 9 мая в Латвии отмечают День Европы. Эксперты признают, что для молодого поколения латышей, которое выросло в период независимости их страны, Европа ассоциируется со значительными возможностями и свободами. Поэтому для них День Европы – праздничный день.