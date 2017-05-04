Среди поместных православных церквей первенство безоговорочно признается за патриархом Константинопольским. Его статус не является полностью формальным, как часто это пытаются подавать российские церковные историки и публицисты, подчеркивая, что количество приходов Вселенской (Константинопольской) церкви едва ли не наименьшее среди всех православных церквей. Достаточно вспомнить, что только Константинопольскому патриарху принадлежит право созыва Всеправославного Собора и председательства на его заседаниях. Нынешний глава Вселенской церкви патриарх Варфоломей воспользовался этим правом в прошлом году – Собор под его руководством состоялся на Крите 19-26 июня.

По первоначальному замыслу заседания Собора должны были состояться в Стамбуле, в древней церкви святой Ирины, непосредственно у храма святой Софии – исторического символа Православия и древней Кафедры Вселенских патриархов. Турецкие власти полностью шли навстречу организаторам Собора, гарантируя безопасность его участников и предоставление всей технической помощи. Однако из-за резкого обострения отношений между Россией и Турцией в то время Московский патриарх Кирилл выдвинул непременным условием своего участия в Соборе перенос его за пределы Турецкой Республики. Москвой даже выдвигались предложения провести Собор в Санкт-Петербурге, при полном финансировании его Российской православной церковью (РПЦ), которая имела целью «вывести» этот уникальный православный форум с территории, находящейся в юрисдикции Константинопольского престола. Не удалось.



УПЦ МП «отгорожена» от мирового православия Москвой

Несмотря на выполнение условия патриарха Кирилла, делегация РПЦ не прибыла на Собор. Московская позиция «оградила» от Всемирного Православия и Украинскую православную церковь МП

​Собор состоялся на Крите, который принадлежит к канонической территории Вселенской церкви. Несмотря на выполнение условия патриарха Кирилла, делегация РПЦ не прибыла на Собор. Так же по разным другим причинам отсутствовали патриарх Грузинский Илия II, патриарх Антиохийский Иоанн Х и патриарх Болгарский Неофит.



Решение Собора на Крите, несмотря на это, признаны полнотой Православия и не подвергаются сомнениям, даже теми церквями, которые не приняли в нем участия. Московская позиция по Собору «оградила» от Всемирного Православия и Украинскую православную церковь (Московского патриархата), пять архиереев которой во главе с митрополитом Онуфрием должны были войти в состав делегации РПЦ.

Парадоксальным образом одной из главных причин, по которой патриарх Кирилл не решился прибыть на Крит, стала позиция ряда епископов и настоятелей монастырей его церкви, которую олицетворяет и активно представляет викарий Буковинской епархии, епископ Банченский Лонгин – многолетний помощник митрополита Онуфрия во времена его пребывания на Кафедре черновицких архиереев. Епископ Лонгин даже прекратил поминать патриарха Кирилла за св. Литургией. Таким образом, именно украинские священники стали весомой причиной изоляции РПЦ от Всемирного Православия.



Самая большая православная страна в мире

РПЦ, которая пытается выделить себя из этого «соборного течения», обрекает своих верующих фактически на сектантское существование

​Между тем Киевский патриархат, который временно не находится в единой семье с другими Православными церквями, безоговорочно признал все восемь решений Критского Собора. Собор, безусловно, значительно повысил статус Православия как весомой составляющей христианства в мире, дал импульс развитию богословской мысли в условиях стремительных социальных трансформаций. Есть большие шансы на то, что такие форумы приобретут регулярный характер и станут механизмами преодоления ряда очень жестких противоречий и конфликтов между поместными церквями.



РПЦ, которая пытается выделить себя из этого «соборного течения», обрекает своих верующих фактически на сектантское существование. При этом обвинения в «не каноничности и расколе» Киевского патриархата с ее стороны теряют всякий смысл и вес.

Константинопольский патриархат не признает претензий РПЦ на Украину (так же – на Беларусь, Литву и Молдову), как «каноническую» территорию Московского патриархата. На Критском Соборе «украинский вопрос» не поднимался официально, однако ряд символических обстоятельств дают все основания считать, что он приобретает все больший вес. Так, официальным спикером Собора стал священник-украинец из Канады. Участником Собора был митрополит Антоний, который представлял православных США.

Показательна сравнительная статистика относительно посещений пасхальных служб. Так, в России на Пасху в храмы пришло 4,3 миллиона человек, а в Украине – 7,8 миллиона

​Сегодня все больше приходов РПЦ в Украине переходят в состав Киевского патриархата. Хотя Киевский патриархат не ведет такого учета специально, однако известно, что количество таких переходов более 100 и эта цифра растет.



А что касается того, что Россия якобы представляет собой «самую большую православную страну в мире», очень показательна сравнительная статистика правоохранительных учреждений России и Украины относительно посещений пасхальных служб. Так, в России на Пасху в храмы пришло 4,3 миллиона человек, а в Украине – 7,8 миллиона.



Как видим, именно Украина представляет собой самую многочисленную православную страну мира. Сектантское поведение РПЦ только убеждает Украинское государство в этом статусе.



Константин Матвиенко, эксперт Корпорации стратегического консалтинга «Гардарика»



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