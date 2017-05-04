Суд над Виктором Януковичем перенесли на 18 мая, чтобы он смог присоединиться с помощью видеоконференции. 4 мая Оболонский суд Киева начал заочный процесс против бывшего президента Украины. Ему грозит максимальная мера наказания, однако посадить его в тюрьму будет непросто, считают эксперты.

Генпрокуратура Украины обвиняет Виктора Януковича в государственной измене, а именно предоставлении Российской Федерации и ее представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины (ст.111 Уголовного кодекса, ч.1), пособничестве в ведении агрессивной войны (ст. 27 ч. 5, ст. 437 ч. 2 УК), пособничестве в действиях с целью изменения границ территории и нарушения установленного Конституцией порядка (ст.27, ч.5 и 110 ч.3 УК).

Последняя статья принадлежит к преступлениям, за которые может быть назначено пожизненное лишение свободы, однако альтернативное наказание предусматривает до 15 лет заключения.

Если суд будет проводить два-три заседания в неделю, приговор могут огласить уже через три-четыре месяца. Об этом заявил Генпрокурор Юрий Луценко в марте. По мнению некоторых юристов, в зависимости от течения заседаний дело может затянуться даже до конца года.

Оболонский районный суд Киева, начавший в четверг подготовительное заседание по рассмотрению дела о государственной измене бывшего президента Украины Виктора Януковича, объявил перерыв до 18 мая. В решении суда, в частности, указано, что это сделано среди прочего для организации видеоконференции с участием самого обвиняемого в судебном заседании.



Трансляция из зала заседания суда по делу Януковича

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Адвокаты беглого президента утверждают, что их подзащитный до сих пор «не знает» о судебном заседании. Речь идет о том, что Оболонский суд Киева якобы нарушил процедуру вызова. Они также убеждены в незаконности передачи дела в суд. Как сообщил адвокат Виталий Сердюк в эфире «Эспресо.TV», Янукович подписал жалобу в Европейский суд по правам человека на «несоблюдение права на доступ к правосудию и незаконность попыток заочного осуждения».



Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил накануне, что суд над Януковичем не будет «процессом мести», а его права не будут нарушать.

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Украинский президент Петр Порошенко сказал, что «обвинения (против Януковича – КР) доказаны следствием, экспертизами, неоспоримыми и безоговорочными доказательствами», а сам процесс будет шагом к восстановлению справедливости.

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Отправить Януковича за решетку будет непросто



Украинское общество давно ждет приговора в отношении президента-беглеца, однако отправить Януковича за решетку будет не так просто, считают эксперты. Украина может конфисковать средства или имущество, а вот от тюрьмы экс-президента «предохраняет» временное убежище в России и несовершенство заочного судопроизводства, считает адвокат и член апелляционного совета Украинского юридического общества Александр Плахотнюк.



Сейчас выполнить такое решение суда будет практически невозможно

​«Сейчас выполнить такое решение суда будет практически невозможно. Его можно выполнить только тогда, когда лицо будет находиться в стране, которая может нам его выдать, или на нашей территории, – сказал Плахотнюк в комментарии Радiо Свобода. – Если он будет находиться на территории Российской Федерации, до тех пор, пока там не сменится власть или режим, вряд ли его можно будет выполнить».



О символичности будущего вердикта говорит и политолог Владимир Фесенко. По его словам, для украинской власти это станет «процессом года», даже если политические заявления останутся громче реальных последствий.



Когда нет других больших результатов, то процесс над Януковичем и судебный приговор будет весомым

​«Когда нет других больших результатов, то процесс над Януковичем и судебный приговор будет весомым. Пусть символическим, потому что он в России остается и не будет наказан, но сам по себе приговор будет свидетельством того, что определенные расчеты с предыдущим политическим режимом происходят», – прокомментировал Фесенко. При этом он считает, что процесс не приведет к кардинальному росту рейтингов представителей украинской власти, ведь общество ожидало справедливости еще три года назад.



В лучшем для Украины случае удастся ограничить передвижения беглого президента по миру, отмечает юрист-международник Геннадий Друзенко. По его словам, после решения украинского суда государство сможет рассчитывать на Интерпол и страны, с которыми подписало договоры о правовой помощи – тогда Януковича будут воспринимать как лицо, уклоняющееся от отбывания наказания.



Интерпол и Европейский суд могут сомневаться в украинском правосудии



Правда, пока Интерпол не спешит способствовать украинской власти в преследовании экс-президента, которого обвиняют в государственной измене. В июле 2015 года организация приостановила действие «красной карточки» в отношении Виктора Януковича и скрыла его данные из публичного доступа. Теперь же Интерпол вообще удалил профиль Виктора Януковича со своей базы и остановил розыск. Об этом 3 мая сообщил пресс-секретарь Александра Януковича Юрий Кирасир.

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В Генпрокуратуре утверждают, что решения Интерпола не имеют «никакого значения для начала судебного процесса по обвинению Януковича в государственной измене». Об этом написал в Facebook заместитель генерального прокурора Евгений Енин. По его словам, проблема в несовершенном уголовно-процессуальном законодательстве Украины, касающемся избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.

Три года задержки – это большой срок. Возможно, Интерпол устал ждать

​А вот юрист Геннадий Друзенко считает, что украинская власть не удовлетворила требования Интерпола, которые бы позволили оставить Виктора Януковича в розыске. Эксперт объясняет: с одной стороны, экс-президент регулярно дает пресс-конференции и общается с украинской правоохранительной системой через адвокатов – значит, он не пропал без вести. С другой стороны, украинская власть до сих пор не доказала ничего в суде. «Три года задержки – это большой срок. Возможно, Интерпол устал ждать», – заключает юрист.



От наказания Виктора Януковича может спасти и Европейский суд.

Это дело в долгосрочной перспективе может стать позором для Украины

​«Учитывая то, как непрофессионально, «пиарно» осуществляется наше правосудие..., есть большие предостережения, что это дело (о государственной измене Януковича – КР) в долгосрочной перспективе может стать позором для Украины», – сказал Друзенко. По его словам, в Европе могут возникнуть вопросы, имел ли Янукович достаточно средств защиты, возможность выразить все свои аргументы перед судом, были ли они заслушаны, можно ли было избежать заочного суда и насколько профессионально действовало следствие и судебные органы.