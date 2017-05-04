Суд над Виктором Януковичем перенесли на 18 мая, чтобы он смог присоединиться с помощью видеоконференции. 4 мая Оболонский суд Киева начал заочный процесс против бывшего президента Украины. Ему грозит максимальная мера наказания, однако посадить его в тюрьму будет непросто, считают эксперты.
Оболонский районный суд Киева, начавший в четверг подготовительное заседание по рассмотрению дела о государственной измене бывшего президента Украины Виктора Януковича, объявил перерыв до 18 мая. В решении суда, в частности, указано, что это сделано среди прочего для организации видеоконференции с участием самого обвиняемого в судебном заседании.
Трансляция из зала заседания суда по делу Януковича
Адвокаты беглого президента утверждают, что их подзащитный до сих пор «не знает» о судебном заседании. Речь идет о том, что Оболонский суд Киева якобы нарушил процедуру вызова. Они также убеждены в незаконности передачи дела в суд. Как сообщил адвокат Виталий Сердюк в эфире «Эспресо.TV», Янукович подписал жалобу в Европейский суд по правам человека на «несоблюдение права на доступ к правосудию и незаконность попыток заочного осуждения».
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил накануне, что суд над Януковичем не будет «процессом мести», а его права не будут нарушать.
Украинский президент Петр Порошенко сказал, что «обвинения (против Януковича – КР) доказаны следствием, экспертизами, неоспоримыми и безоговорочными доказательствами», а сам процесс будет шагом к восстановлению справедливости.
Отправить Януковича за решетку будет непросто
Украинское общество давно ждет приговора в отношении президента-беглеца, однако отправить Януковича за решетку будет не так просто, считают эксперты. Украина может конфисковать средства или имущество, а вот от тюрьмы экс-президента «предохраняет» временное убежище в России и несовершенство заочного судопроизводства, считает адвокат и член апелляционного совета Украинского юридического общества Александр Плахотнюк.
Сейчас выполнить такое решение суда будет практически невозможно
«Сейчас выполнить такое решение суда будет практически невозможно. Его можно выполнить только тогда, когда лицо будет находиться в стране, которая может нам его выдать, или на нашей территории, – сказал Плахотнюк в комментарии Радiо Свобода. – Если он будет находиться на территории Российской Федерации, до тех пор, пока там не сменится власть или режим, вряд ли его можно будет выполнить».
О символичности будущего вердикта говорит и политолог Владимир Фесенко. По его словам, для украинской власти это станет «процессом года», даже если политические заявления останутся громче реальных последствий.
Когда нет других больших результатов, то процесс над Януковичем и судебный приговор будет весомым
«Когда нет других больших результатов, то процесс над Януковичем и судебный приговор будет весомым. Пусть символическим, потому что он в России остается и не будет наказан, но сам по себе приговор будет свидетельством того, что определенные расчеты с предыдущим политическим режимом происходят», – прокомментировал Фесенко. При этом он считает, что процесс не приведет к кардинальному росту рейтингов представителей украинской власти, ведь общество ожидало справедливости еще три года назад.
В лучшем для Украины случае удастся ограничить передвижения беглого президента по миру, отмечает юрист-международник Геннадий Друзенко. По его словам, после решения украинского суда государство сможет рассчитывать на Интерпол и страны, с которыми подписало договоры о правовой помощи – тогда Януковича будут воспринимать как лицо, уклоняющееся от отбывания наказания.
Интерпол и Европейский суд могут сомневаться в украинском правосудии
Правда, пока Интерпол не спешит способствовать украинской власти в преследовании экс-президента, которого обвиняют в государственной измене. В июле 2015 года организация приостановила действие «красной карточки» в отношении Виктора Януковича и скрыла его данные из публичного доступа. Теперь же Интерпол вообще удалил профиль Виктора Януковича со своей базы и остановил розыск. Об этом 3 мая сообщил пресс-секретарь Александра Януковича Юрий Кирасир.
В Генпрокуратуре утверждают, что решения Интерпола не имеют «никакого значения для начала судебного процесса по обвинению Януковича в государственной измене». Об этом написал в Facebook заместитель генерального прокурора Евгений Енин. По его словам, проблема в несовершенном уголовно-процессуальном законодательстве Украины, касающемся избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.
Три года задержки – это большой срок. Возможно, Интерпол устал ждать
А вот юрист Геннадий Друзенко считает, что украинская власть не удовлетворила требования Интерпола, которые бы позволили оставить Виктора Януковича в розыске. Эксперт объясняет: с одной стороны, экс-президент регулярно дает пресс-конференции и общается с украинской правоохранительной системой через адвокатов – значит, он не пропал без вести. С другой стороны, украинская власть до сих пор не доказала ничего в суде. «Три года задержки – это большой срок. Возможно, Интерпол устал ждать», – заключает юрист.
От наказания Виктора Януковича может спасти и Европейский суд.
Это дело в долгосрочной перспективе может стать позором для Украины
«Учитывая то, как непрофессионально, «пиарно» осуществляется наше правосудие..., есть большие предостережения, что это дело (о государственной измене Януковича – КР) в долгосрочной перспективе может стать позором для Украины», – сказал Друзенко. По его словам, в Европе могут возникнуть вопросы, имел ли Янукович достаточно средств защиты, возможность выразить все свои аргументы перед судом, были ли они заслушаны, можно ли было избежать заочного суда и насколько профессионально действовало следствие и судебные органы.
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