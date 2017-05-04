Апрель для Крыма оказался весьма неожиданным – с резким похолоданием и снегом. На Керченской переправе из-за шторма останавливались паромы, в городах полуострова поваленные деревья тормозили движение, а некоторые населенные пункты на несколько дней остались без электричества. Но гораздо большие последствия крымчане ощутят летом – когда на прилавках не окажется местных ягод и фруктов. О том, какие культуры больше всего пострадали от апрельских заморозков, говорили в программе «Крым.Реалии».

Заморозки до -6 градусов по Цельсию привели к частичному повреждению цветочных почек абрикоса, раннего персика и ранней черешни от 10 до 30%, иногда до 60%, признают в подконтрольном Кремлю правительстве Крыма.

«Пострадали косточковые – прежде всего, черешня, персик, алыча – деревья как раз цвели. По нашим подсчетам, потери составят 20-30%, что для Крыма не критично», – подтверждают в Крымской опытной станции садоводства, которая в 2015 году стала отделением Никитского ботанического сада.

В социальных сетях крымчане делятся наблюдениями:

«Половина цвета, половина снега, хорошая черешня, но в этом году, наверное, ее не покушаем. Вот такое выдала нам природа в этом году».

«Прощай абрикос, вот какие были цветы. При таком заморозке вряд ли выживет».

Гидрометцентр Украины констатирует – снежный апрель нанес немалый ущерб урожаю.

Самая несчастная культура – это абрикос

«Самая несчастная культура – это абрикос. Пока это не предсказание, это оценка, что более половины урожая абрикоса Украина может потерять. Еще можем говорить о клубничке, малинке, смородинке. Там, где были цветения – там были повреждения», – говорит начальник отдела агрометеорологии Украинского гидрометцентра Татьяна Адаменко.

Кандидат биологических наук Института садоводства НААН Украины Олег Китаев считает, что под погодным ударом в Крыму может оказаться до половины урожая косточковых.

Под ударом – абрикос, алыча, слива, персик, черешня, вишня

«В прошлые годы даже незначительное снижение температуры в этот период снизило урожайность косточковых культур на 20-40%. Под ударом – абрикос, алыча, слива, персик, черешня, вишня и так далее. Поэтому есть, конечно, опасения, что урожай в этом году будет даже меньше. Пчелы не могут опылить цветы при такой температуре. Но тут еще главное – чтобы и потепление было постепенным, не резким. Когда летом начинается сильная жара, это тоже не очень хорошо для деревьев», – указал эксперт.

Специалисты разделяют частные огороды и агропромышленные предприятия, говорят, пострадают малые хозяйства, в бизнесе к встрече подобных природных явлениям готовятся заранее.

Пострадать могут те, у кого нет техники на случай морозов

«Думаю, что в случае с промышленниками говорить о больших потерях нельзя. У них, как правило, есть и специальные препараты, и оборудование. Пострадать могут те, у кого нет техники на случай морозов. На переработку обычно поступают плоды, выращенные населением, – в аннексированном Крыму это и может стать основной проблемой», – говорит глава ассоциации «УКРСАДПРОМ» Дмитрий Крошка.

Крымские специалисты придерживаются иного мнения. Они говорят, что в мире давно научились защищать плодовые культуры от весенних заморозков – для этого используют специальные стационарные установки, однако на полуострове таких нет.

«Даже крупные производители фруктов в Крыму ими (установками – КР) якобы до сих пор не обзавелись по причине высокой цены», – пояснил специалист Крымской опытной станции садоводства.

В Крыму также частично погиб подсолнечник – в тех местах, где успел взойти до заморозков. Однако похолодание не должно негативно отразиться на виноградниках и яблоневых садах – они на тот момент еще не цвели. При этом зерновые культуры не пострадали, указывают специалисты.

Зерновые яровые, озимые были в той фазе, что они от морозов не пострадали

«Зерновые яровые, озимые были в той фазе, что они от морозов не пострадали. На уровне двух сантиметров были в эти морозы зародыши над почвой, а колосья были на уровне 15-20 сантиметров, так что мы надеемся, что они не пострадали. Думаю, что с зерновыми яровыми, озимыми все будет нормально. Никаких потерь сельское хозяйство Крыма не понесет», – рассказал член Крымской академии наук, доктор сельскохозяйственных наук, аграрий Владимир Паштецкий.

Подсчитать убытки крымских хозяйств можно будет уже через несколько недель.

Эта крымская весна была не самой холодной за историю наблюдений. Поздние заморозки на полуострове произошли в мае 90-го года. А по всей территории Украины, по данным Укргидрометцентра с 1891 года (тогда начато наблюдение), самый холодный апрель был в 1929 году – среднемесячная температура тогда составила 3,2 градуса.