В Бахчисарае школьники провели чтения, посвященные крымскотатарскому поэту и режиссеру Умеру Ипчи

В мемориальном музее Исмаила Гаспринского Бахчисарайского историко-культурного и археологического музея-заповедника провели ученические чтения, посвященные жизни и творчеству крымскотатарского поэта и режиссера Умера Ипчи.

Как сообщает пресс-служба подконтрольного Кремлю министерства культуры Крыма, участниками мероприятия были старшеклассники с учителями-кураторами, которые представили доклады со слайдами и сценки из произведений Умера Ипчи.

Самые юные участники зачитывали стихотворения крымскотатарского автора, отметили в пресс-службе.

Уточняется, в чтениях приняли участие более 30 школьников с учителями из школ Бахчисарая, Соколиного, и других районных учебных заведений.

В завершении чтений участников наградили памятные сертификаты.

Умер Ипчи – крымскотатарский поэт, писатель, драматург, театральный режиссер и актер. Родился в Бахчисарае в 1897 году, умер в Томске, СССР, в 1955 году.