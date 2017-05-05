В международной прессе пишут о значительных потерях на Донбассе – самые большие со времени пасхального перемирия – среди украинских военных на этой неделе. Также есть статьи о том, как в Вашингтоне смотрят на частые посещения США украинскими политиками, считая их представителями скорее «старой гвардии», пришедшей в политику еще в 1990-х годах. И ведущий ирландский журнал пишет о Киеве перед песенным конкурсом «Евровидение», говоря, что конкурс дает шанс Украине еще теснее сблизиться с Западом.



Агентство AFP пишет о потерях, которые понесли украинские военные на востоке, и что пятеро погибших за прошедшие сутки являются самыми большими потерями в Украине с момента начала перемирия на Пасху.



Три украинских воина погибли вблизи Дебальцево, являющегося транспортным узлом, через который проходит линия соприкосновения между контролируемыми боевиками Донецком и Луганском. Там были интенсивные бои в начале 2015 года.



По данным украинской стороны, один военнослужащий подорвал себя гранатой, когда к нему приближалась группа боевиков, пытаясь не дать взять себя в плен, а двое погибли во время схватки рядом.



Еще один украинский солдат погиб вблизи Авдеевки, которая является горячей точкой рядом с Донецком и находится под контролем украинских войск.



Пятой жертвой стал гражданский, умерший от ран, полученных во время боя между украинскими силами и боевиками ранее на этой неделе.



Украина потеряла 19 солдат с начала перемирия, объявленного с 1 апреля

​Как пишет агентство, Украина потеряла 19 солдат с начала перемирия, объявленного с 1 апреля, перед Пасхой. Сепаратисты сообщают о десяти боевых потерях в прошлом месяце.



AFP добавляет, что в апреле в Луганской области также погиб американский наблюдатель из Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, ехавший в автомобиле, подорвавшемся на мине.



Это побудило СММ ОБСЕ ограничить патрулирование и наблюдение за выполнением мирных соглашений, а также избегать грунтовых дорог, ведущих к позициям украинских сил и боевиков, а взамен использовать асфальтированные дороги.

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Канадский политолог Тарас Кузе пишет в газете The Kyiv Post в рубрике «Взгляд» о настроениях в Вашингтоне сейчас в отношении украинских политиков.



Американские политики и эксперты не помнят за 25 лет дипломатических отношений с Украиной другого времени, когда так много украинских политиков и депутатов посещали Вашингтон, как это имеет место в настоящее время.



«Один (эксперт) даже пошутил, а не перенести бы Украине свой парламент в Вашингтон, ведь некоторые депутаты проводят здесь больше времени, чем в Киеве», – пишет Кузе.



«Финансовая стоимость этих визитов для украинских налогоплательщиков и финансистов политических партий очень высока, но приносят ли они какие-то ощутимые результаты? Ответ на этот вопрос таков, что в большинстве случаев – нет», – говорит Кузе.



И объясняет: во-первых, американские политики и эксперты удивлены, что «старая гвардия» все еще доминирует в украинской политике. Эти люди из «Блока Петра Порошенко» и «Батькивщины» Юлии Тимошенко пришли в украинскую политику в 1990-х. «Месседжи и риторика, с которыми они приезжают к властям США, мало в чем изменились в течение двух десятков лет и им обычно не верят», – пишет автор.



«Что касается «Оппозиционного блока», то тут без комментариев», – говорит Кузе, добавляя, что Виктор Янукович и Партия регионов в свое время сильно потратились на вашингтонских политических консультантов, но все равно имеют негативный имидж за океаном.



Что касается Тимошенко, то Кузе цитирует одного консультанта в Вашингтоне, который сказал, что «Тимошенко пыталась найти подходы к последним четырем администрациям США, но ей не удалось изменить взгляд на нее в Вашингтоне. На нее продолжают смотреть как на оппортуниста, политического хамелеона, меняющего взгляды в зависимости от направления ветра».



«Никто в Вашингтоне не знает, за что реально и на самом деле выступает она», – добавляет Кузе уже от себя.



В статье отмечается, что Украина сейчас имеет активное гражданское общество и независимые СМИ, и вашингтонские эксперты удивлены и разочарованы отсутствием новых лиц, которые появились после Евромайдана и могли бы действительно прийти к власти на следующих парламентских и президентских выборах.

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«Украина готова забыть о бедах в связи со впечатляющей вечеринкой «Евровидения» – это заголовок ведущей ирландской газеты The Irish Times.



«Киев игнорирует бойкот со стороны России и готовится принять десятки тысяч посетителей», – отмечает газета.



Статья начинается описанием площади Независимости, являющейся эпицентром Киева, где есть хорошие бары и рестораны, но украинцы, напоминает журнал, также время от времени начинают и революции на Майдане, как было уже дважды с 2004 года, что стало потом выдающимися историческими выступлениями за демократию.



«Сейчас Майдан и Киев ожидают более 20 тысяч гостей «Евровидения», что является случаем для Украины продемонстрировать не только свою красоту и гостеприимство, но есть шанс преодолеть огромные препятствия на пути преобразования и движения ближе к Западу», – отмечает ирландская газета.



«Евровидение» очутилось в середине конфликта между Украиной и Россией

​Журнал говорит, что организаторы конкурса имеют бюджет в 27 миллионов евро, но Киев не нуждается в украшениях весенней порой, поскольку украшен розовыми и белыми каштанами, цветущими как раз сейчас и помогающими забыть долгую зиму, а золотые купола и колокола соборов купаются в солнечном свете вдоль реки Днепр.



В этом году конкурс «Евровидение» посмотрят более 200 миллионов телезрителей, а еще миллионы будут смотреть в интернете, но один сосед Украины бросает тень на конкурс – Россия, отмечает газета.



«Евровидение» очутилось в середине конфликта между Украиной и Россией, начавшегося в 2014 году, ведь многие россияне были возмущены прошлогодней победой Джамалы с композицией о депортации крымских татар Сталиным в 1944 году, «что является намеком на кремлевское правление в сегодняшнем Крыму».



Газета напоминает о запрете на въезд в Украину представительнице России Юлии Самойловой, ранее певшей в аннексированном Крыму в нарушение украинского законодательства.



«Для большинства украинцев, которые уже три года отражают российские пропагандистские нападения, спор является еще одним явным подтверждением попытки Кремля дискредитировать Украину в глазах Запада, но Европейский вещательный союз, который руководит «Евровидением», возмущенно давил на Украину, чтобы она отменила запрет, и угрожал снять ее с будущих конкурсов», – читаем в ирландской газете.



Журнал также цитирует украинского политика Мустафу Найема, который заявил, что «Евровидение» является шансом продемонстрировать, что Украина является ближе к Европе, чем когда-либо в нашей истории... Но за последние три года мы осознали, что не должны кому-то доказывать, что Украина изменилась – мы действительно изменились».