Место подумать: крымские истории украинских художников

«Ощущение неутраченной утраты. Мы скучаем, мы любим», – такие эмоции в глазах посетителей пленэра современного искусства Kyiv Art Fort 2017 читает куратор крымского проекта Олеся Авраменко. Здесь, в центре Киева, Крым напоминает о себе образами, цветами, настроением. Кто-то откроет его новым, кто-то вспомнит о былом.​

Отдельным «островом» на площадке Национального историко-архитектурного музея «Київська фортеця» выделяется крымский проект «Гурзуфские сезоны». Это объединенные в одну экспозицию труды художников, привезенные с крымских пленэров.

Первая часть выставки – «Трансформация времени. Улица». Картины экспонировались на улицах Гурзуфа в 2008-2009 годах.

«Художники решили создать такие работы, которые можно разместить на улице, буквально на домах. Было и соперничество с рекламными плакатами разного художественного качества, и отсылка к старинным вывескам, которые делались художниками вручную в начале ХХ века. Существовала и некоторая интерактивность – могли что-то написать, нацарапать – художники спокойно к этому относились. Но вандализма не было», – вспоминает рождение проекта в Гурзуфе куратор.

Другую часть киевской экспозиции – «Траекторию» – художники создавали в Байдарской долине в 2012 году. Они получили одинаковый набор фанерных основ – квадрат, овал, диск, – и каждый использовал пространство, как видел.

Этот проект помог родиться пророческой работе Игоря Гусева «Крымская Аляска или письмо в Российскую империю».

«Пускай россияне, перед тем как замахиваться на Крым, подумают про свои отношения с Америкой касательно Аляски» – сказал Гусев. Я не придал этому значения, а потом случилось то что случилось. Художники тонко ощущают энергии, которые есть вокруг нас. Ощущают то, что не могут увидеть другие. Но ирония в том, что и сам художник не может трактовать это, он как резонатор – реагирует и не может пояснить, через время это раскрывается», – рассказал о работе президент центра искусств «АРТ-пространство» Игорь Гармаш.

Александр Друганов зашифровал свой «Ландшафт», создав динамичный 3D-объект.

«Это точка – та самая Байдарская долина, где это писалось. Друганов посмотрел на снимки из космоса этой местности и попробовал отразить видение. Для него это эпицентр того, что делалось», – говорит Гармаш.

Неожиданное видение Крыма открывается и в гурзуфском проекте «Трансформация времени. Улица».

Работа Евгения Добровинского «Трусы полетели» не остается без внимания и улыбок посетителей.

На этом пленэре показал себя и Анатолий Криволап.

«Мы привыкли умиляться пейзажам Криволапа, а здесь подходим к серому полотну и говорим, что это тоже Криволап – люди обычно смеются и не верят. Но это действительно он – просто было такое настроение, были серые дни», – рассказывает Игорь Гармаш.

Зачем художнику Крым?

Такие метаморфозы не редки для планерного искусства: художник выходит за рамки привычного, получает новые эмоции и вот он – шедевр. Место также способствует творчеству – и Крым тому доказательство.

«Крым сам по себе притягивает людей. Чтобы художник представил другое видение, нужно его заставить качать эмоции – или страдать, или быть счастливым. Только в крайних точках художник может генерировать идеи. В Байдарской долине с ее уникальным климатом художники были счастливы и творили шедевры», – говорит Гармаш.

Крым для художников – это особая планета, они туда ездили чистить палитру и прочищать глаз

«Крым для художников – это особая планета, они туда ездили чистить палитру. И прочищать глаз, поскольку то солнце, те тени, то соотношение форм заставляли иначе посмотреть на мир, на живопись», – считает Олеся Авраменко.

Изменилась ли крымская энергетика сегодня? Есть ли там возможность творить? И какие работы можно привезти с собой? Ответов на эти вопросы украинские художники не дают, ведь поездка на аннексированную территорию – это шаг через себя.

«Все художники – патриоты, они туда больше не едут. Пока мы не сможем вернуть Украине ее территорию, уважающий себя художник туда не поедет. И счастья там такого уже не будет – на чужом несчастье счастья не построишь. Это очень тонкие вещи, но чтобы родить цельный и ценный проект, должно многое сойтись», – говорит Игорь Гармаш.

История и крымское настоящее в инсталляции

Перенести часть крымской истории в центр Киева помогает инсталляция Романа Михайлова «Радиф. Последний ребенок». Она повествует о депортации крымских татар 1944 года. Тогда решением советского руководства тысячи людей со всего Крыма были собраны в грузовые вагоны – их везли преимущественно в Среднюю Азию. Работа Романа Михайлова – это «метафора тяжелых страниц истории, которые придется переворачивать человечеству». Арт-объект – это книга, страницы которой – части товарных вагонов.

Другая работа автора – о современности. В инсталляции «Соль земли» Роман рассказывает об аннексии Крыма и «утрате украиной части Черного моря, рассматривая эти события как уничтожение чего-то единого через разделение его на мелкие части». На блоках из крымского ракушняка, которые когда-то были частью целого дома, стоят чаши с морской водой. По задумке автора, к концу выставки вода испарится, а на дне посуды, из которой теперь никто не будет есть, остантся белый соленой след – символ памяти.

Материалы для своих инсталляций Роман искал вне Крыма – после аннексии художник не был на территории полуострова.

«Изначально этот ракушняк был произведен в Крыму. На территорию Украины уже три года ракушняк не завозится, его в свободной продаже нет. Я его нашел на OLX – кто-то распродавал какое-то разрушенное строение, – и мне даже понравилась такая история», – рассказывает художник.

Крымские потери и обретения

Для многих аннексия Крыма – весьма болезненна, и эта ситуация подарила художникам возможность изучать трансформацию общества. Сам по себе полуостров теперь – арт-объект.

Группа GAZ предлагает место для концентрации мыслей. Инсталляция «Тупик место подумать» – это огромная пляжная раздевалка, увенчанная ореолом колючей проволоки.

«Видя этот «Тупик место подумать», сразу понимаешь, что та роскошь, то счастье, то прекрасное творческое состояние – оно грубо прервано. Но, конечно, все мечтают о том, что все вернется на круги своя, встанет на свои места и, наверное, жизнь возобновится в этом крае для нас», – рассказывает о своих ощущениях Олеся Авраменко.

Пленэр современного искусства Kyiv Art Fort 2017 принимает гостей под открытым небом на территории Национального историко-культурного музея «Київська Фортеця» до 14 мая.