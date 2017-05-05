Нет ничего полезнее для правильного понимания себя, чем взгляд со стороны. Как Крым освещали в мировых медиа, что вынесли в заголовки, а чему не уделили внимания – в обзоре Крым.Реалии.

«Да, мы снова должны бояться войны», – пишет известный французский журналист Бернар Гетта. Перевод его аналитической статьи приводит итальянская газета L'Espresso.

«Ситуация, в которой мы оказались, сложилась не за один день. Это результат медленной, долгой, почти незаметной эволюции. Но если бы мы сегодня датировали эти эпохальные перемены, нам нужно было бы вернуться к весне 2014 года, когда Россия аннексировала украинский Крым. Впервые со времен окончания Второй мировой войны европейская держава аннексировала территорию другого европейского государства и начала поддерживать, вооружать и финансировать по-прежнему активное сепаратистское движение на востоке Украины.

Владимир Путин решил военной силой проблему, которую он считал вопросом национальной безопасности

Можно утверждать, что Крым был российским до 1954 года, что Восточная Украина является столь же российской, сколь и украинской, что Кремль опасался сближения Украины с Североатлантическим альянсом. Но можно также утверждать, что Крым был османским, прежде чем стать российским, и это, в сущности, татарская земля, хотя там имела место аннексия – в нарушение всех законов. Аннексия Крыма ознаменовала настоящий переворот, потому что Владимир Путин решил военной силой проблему, которую он считал вопросом национальной безопасности».

«Крым: «Уже не наш дом», – материал с таким заголовком опубликовал сайт международной правозащитной организации Human Rights Watch.

«Раньше это был наш дом, но это больше не так», – сказала жительница Симферополя, просившая не называть ее имя. Спустя три года она больше не чувствует себя как дома в том месте, где она выросла.

Российские власти создают атмосферу глубокого страха и враждебности в Крыму

После аннексии Крыма в феврале 2014 года российские власти безжалостно подавляют инакомыслие и создают атмосферу глубокого страха и враждебности. Те, кто критиковал российскую оккупацию, подверглись насильственными исчезновениям, убийствам, сфабрикованным уголовным обвинениями или изгнанию. Три года спустя большинство независимых СМИ и правозащитников были вынуждены покинуть Крым. На тех немногих, кто остался, усилилось давление со стороны властей. Этот кризис в области прав человека является ощутимым для большинства из десятков людей, опрошенных нами в Крыму в середине апреля. Но внешний мир редко слышит об этом, потому что российские власти сделали всесторонний мониторинг прав человека там практически невозможным».

«Захарова: энергетическая блокада Крыма – это террористический акт», – цитирует пресс-секретаря российского МИД египетский портал Youm7.

«Мария Захарова в четверг осудила энергетическую блокаду Крымского полуострова, которая осуществляется вооруженным путем с молчаливого одобрения украинских властей в Киеве, назвав ее актом терроризма. «Хотела бы сказать тем, кто не знает, что основополагающие международно-правовые документы, под которыми стоят подписи европейских государств, в частности государств Евросоюза, говорят, что причинение сознательного вреда гражданской инфраструктуре квалифицируется как акт терроризма. Международной реакции на это хотя бы с минимальным осуждением, мы не видели», – заявила Захарова».

«Как продолжаются продажи немецких автомобилей в Крыму», – такое расследование предлагает своим читателям немецкое информагентство Deutsche Welle.

«Вопреки распространенному мнению, ЕС не запрещает поставлять автомобили в Крым. Это подтвердило DW Федеральное ведомство экономики и экспортного контроля (Bafa). «Санкции, [введенные] в результате противоправного включения Автономной Республики Крым и г. Севастополя по ст. 2б Регламента (ЕС) №. 692/2014, запрещают экспорт товаров, перечисленных в приложении II к настоящим Правилам. Приложение II включает в себя товары, подходящие для использования в ключевых областях транспорта, телекоммуникаций, энергетики, поиска, разведки и добычи нефти, газа и минеральных ресурсов».

Автомобили Volkswagen и Skoda могут быть законно отгружены в Крым

По мнению властей, под санкции подпадают и автотранспортные средства, предназначенные для перевозки десяти или более человек, или транспортные средства специального назначения, например, эвакуаторы и автокраны. Гражданские машины не подпадают под действие Приложения II. Таким образом, их поставка не в Крым запрещена. Как пишет Федеральное ведомство экономики и экспортного контроля, «продажа, поставка, передача и экспорт гражданских автомобилей в Россию не запрещены».

Итак, поставки в Крым ритейлеров не нарушают санкции ЕС. То есть новые автомобили Volkswagen и Skoda с материковой части России могут быть законно отгружены через Керченский пролив в Крым».