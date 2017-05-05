Крымские газеты пишут об успехах и провалах крымских чиновников, о том, как сельский голова ходит на работу, несмотря на решение суда, а также о ремонте крымских дорог.

«Крымское время» в традиционной рубрике «Успех. И прокол» пишет о достижениях и поражениях крымских чиновников.

Издание отметило главу Симферопольской администрации Геннадия Бахарева. «Симферопольские власти после двух лет обещаний все-таки снесли базар на площади перед Центральным рынком, причем справились всего за неделю. Убрали все подчистую: некапитальные сооружения, кирпичные здания, металлические павильоны. Работы находились под личным контролем столичного мэра. Теперь все пространство от улицы Севастопольской до проспекта Кирова свободно от самостроев и стихийщиков, что, несомненно, делает честь главе горадминистрации», ‒ пишет газета.

С негативной стороны еженедельник выделил нынешнего главу администрации Красноперекопска Игоря Яцишина, против которого возбудили уголовное дело по факту получения взятки. Мэр заключен под стражу решением суда. По данным российского Следственного комитета, подозреваемый получил взятку от некого предпринимателя в размере 350 тысяч рублей за заключение договора аренды муниципальных помещений для дальнейшего использования их бизнесменом в коммерческих целях.

«Крымский телеграф» в материале «Суд? Нет, не слышали» рассказывает о мэре села Доброе, который, несмотря на судебное решение, продолжает ходить на работу и проводить совещания.

Глава администрации Олег Кирпиченко подозревается в превышении должностных полномочий при заключении контракта с предприятием по очистке реки Салгир от мусора. По информации еженедельника, в договор были включены отдельные пункты по специальным и строительным работам на реке, которые по факту не выполнялись, но предприниматели все равно получили за них 1,8 миллиона рублей от заказчика. Сам Кирпиченко получил премию за полное и своевременное освоение бюджетных средств в 2015 году. Жители Добровской долины уверены, что местный голова лишь создает видимость успешной деятельности, а обещания, щедро раздаваемые людям, по факту не выполняются. Суд отстранил Кирпиченко от выполнениях служебных обязанностей. Но, как пишет газета, 2 мая глава администрации как ни в чем не бывало занимал свое рабочее место. В своем кабинете он был не один, а с подчиненными. После планерки Кирпиченко не стал общаться с журналистами, объяснив это рабочей поездкой на мероприятие.

«Крымская правда» в материале «Дорога, дорога, осталось так много...» сообщает о ремонте крымских дорог. По этому поводу глава республики Сергей Аксенов провел селекторное совещание с руководителями городов и районов. По информации главы службы автодорог Алексея Сафронова, за прошедшую неделю только в Симферополе отремонтировали 16 тысяч квадратных метров дорог. По региональным дорогам подрядчики выполнили больше запланированного объема.

«Поводы для беспокойства дает грядущее строительство трассы «Таврида» и автоподходов к мосту. Фаза активных работ по этой дороге придет в пик курортного сезона, так что на трассе Керчь ‒ Симферополь прогнозируются заторы», ‒ отмечает газета. Глава Крыма поручил жестко контролировать, чтобы на проблемных участках не было несанкционированных парковок, а также выработать комплекс мер по недопущению и образованию заторов на трассе.