В Евпатории разгорелся скандал вокруг детского оздоровительного лагеря «Салют». В 2014 году его «национализировали», хоть он и принадлежал не предприятию с материковой Украины, а крымскому профсоюзу работников культуры. На протяжении нескольких лет власти полуострова не трогали «Салют», но в конце 2016-го потребовали у прежней администрации покинуть территорию лагеря. В ответ профсоюз работников устроил протесты с требованием вернуть их собственность.

На первомай в центре Симферополя прошла традиционная демонстрация, посвященная «Дню весны и труда». Несколько тысяч сотрудников бюджетных учреждений и представителей профсоюзов торжественно прошагали по проспекту Кирова с шариками и российскими флагами в руках. На площади Советской демонстрантов приветствовал назначенный Россией глава Крыма Сергей Аксенов.

Праздничный формат мероприятия нарушил рескомитет работников культуры Федерации независимых профсоюзов Крыма. Его представители воспользовались ситуацией, чтоб заявить власти о своих требованиях. До этого они несколько раз подавали в мэрию заявки на проведение собственного митинга, но им отказывали в согласовании.

В первомайской колонне профсоюзники развернули плакаты с призывом вернуть им детский лагерь «Салют» в Евпатории. «Власти Крыма дискредитируют политику президента Путина В.В.», «Требуем прекратить беспредел в отношении детей работников культуры» – гласили надписи на плакатах.

Когда колонна протестующих подходила к Аксенову, ее участники начали скандировать «Верните «Салют» профсоюзам!». Крымский глава в ответ сказал «Ура!», то ли не услышав демонстрантов в общем гомоне, то ли просто сделав вид, что не услышал.

Борьба за прибрежные гектары

Евпаторийский лагерь «Салют», за который развернули борьбу активисты, был построен в 1954 году усилиями профсоюза работников культуры. Территория оздоровительного учреждения занимает около двух гектар. По словам главы рескома работников культуры ФНПК Галины Лемешко, изначально там располагался палатный городок, потом – здания летнего типа.

«Сегодня это уже современные здания и сооружения, прекрасные корпуса со всеми удобствами для детей работников культуры. Никогда наш лагерь не подчинялся никому: ни Украине, когда мы были в Украине, ни здесь в Крыму никому. Мы существовали, строили потихоньку за счет отчислений профсоюзных взносов наших членов профсоюза. Сегодня это 8 тысяч человек. Это работники театров, библиотек, музеев, клубных работников», – сказала Лемешко в сюжете «Таврического телевидения».

По ее словам, для членов профсоюза отправлять детей в «Салют» уже стало многолетней традицией. Но в августе 2014 года их лагерь оказался в списке оздоровительных учреждений, которые «национализировали» по решению подконтрольного России Совмина Крыма. Представители крымского правительства тогда заявляли, что передают в собственность республики санатории и базы отдыха, принадлежащие организациям и предприятиям с материковой Украины. Но «Салют» числился в собственности крымской организации – республиканского комитета работников культуры ФНПК.

По словам Галины Лемешко, глава крымского парламентского комитета по туризму Алексей Черняк убеждал реском, что произошла ошибка, и их оздоровительное учреждение может спокойно работать (сам Черняк теперь это опровергает – КР). Лагерь продолжал работать как ни в чем не бывало и принимать детей.

Ситуация изменилась в декабре 2016 года. Территорию «Салюта» заняли чиновники, которые потребовали от профсоюзной администрации покинуть территорию лагеря и начали инвентаризацию имущества.

Профсоюз работников культуры считает, что решение о «национализации» их учреждения противоречит российскому законодательству. Они ссылаются на постановление «О независимости Крыма» от 16 марта 2014 года, которое гласит: «Собственность профсоюзных и иных общественных организаций Украины, находящаяся на день принятия настоящего постановления на территории РК, является собственностью подразделений соответствующих организаций, находящихся в Республике Крым».

Глава рескома Галина Лемешко говорит, что после того, как у них отняли «Салют», ее организация отправила десятки писем и жалоб в Администрацию президента России, а также крымские инстанции. Но их обращения либо вовсе проигнорировали, либо прислали отписки.

Ответ власти

В августе 2014 года подконтрольный России Совмин Крыма передал «Салют» государственному унитарному предприятию «Солнечная Таврика». Это структура, учрежденная крымским Министерством по туризму, которая управляет «национализированными» санаториями, базами отдыха и другими рекреационными учреждениями.

В 2015 году руководителем «Солнечной Таврики» была назначена Людмила Ермакова – экс-депутат симферопольского горсовета от партии «Русское единство» и давний соратник Сергея Аксенова. В комментарии для Крым.Реалии она обвинила предыдущих собственников лагеря в том, что они сдавали его в аренду другой фирме, а территория учреждения и номерной фонд находились в неудовлетворительном состоянии. Как сообщила Ермакова, сейчас ее подчиненные проводят в «Салюте» подготовку к курортному сезону.

Работы идут полным ходом

«Работы идут полным ходом – и антитеррористические мероприятия, и хозяйственные вопросы и масса других вопросов. Территорию пляжа привести в должный вид нужно было еще в том году, согласно требованиям Роспотребнадзора. Но люди не занимались ничем», – заявила руководитель «Солнечной Таврики».

Ермакова уверяет, что этим летом здесь также будет функционировать детский лагерь, и маркетинговый отдел уже продает туда путевки. По ее словам, «Салют» вошел в состав санатория «Дружба» – другого оздоровительного учреждения, которое также «национализировали».

Она добавила, что для нее лично не принципиально, кому будет принадлежать лагерь – ее учреждению или профсоюзам.

«Честно вам скажу, у меня нет такого, чтобы забрать этот лагерь, чтобы людей чего-то лишить. Пожалуйста, есть закон. Завтра приходит распоряжение Совмина о том, что я должна уйти с этой территории, передать обратно какому-то собственнику – пожалуйста», – сказала Ермакова.

У профсоюзов этот лагерь влачит жалкое существование

Ни один из представителей крымской власти, подконтрольной России, не поддержал профсоюз работников культуры в их требовании не забирать детский лагерь. Министр культуры Крыма Арина Новосельская заявила, что «Салютом» должна распоряжаться «Солнечная Таврика».

«Однозначно, я поддерживаю решению о том, что это должно быть в «Солнечной Таврике» – по той простой причине, что у ГУПа есть возможность отремонтировать и запустить, а у профсоюзов, к сожалению, этот лагерь влачит жалкое существование», – сказала Новосельская в комментарии для Крым.Реалии.

А глава комитета по туризму российского парламента Крыма Алексей Черняк в разговоре с корреспондентом Крым.Реалии вовсе усомнился в том, что у профсоюза работников культуры есть правоустанавливающие документы на лагерь «Салют».

«На любой автомобиль, на любую квартиру, на любую гостиницу, на любой участок земли есть правоустанавливающие документы, которые подтверждают права хозяина. У кого правоустанавливающие документы, в которые вписаны соответствующие данные, тот и является хозяином объекта. По-моему, все очень просто. Ко мне обратились (представители профсоюза – КР), я попросил предоставить подлинники документов. После этого я их никого не видел», – сказал Черняк.

Представители профсоюза работников культуры в свою очередь расценивают действия властей, как рейдерский захват лагеря Активисты заявляют, что их первомайский демарш – это только первый шаг, и они продолжат протестовать за возвращение «Салюта».