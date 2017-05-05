Руководитель внутренней немецкой разведки обвинил российские спецслужбы в том, что они собрали огромный массив информации о немецкой политике и могут использовать его для кибератак на Германию накануне парламентских выборов в сентябре. Москва отвергает обвинения в таких намерениях. О возможности российского вмешательства в Германии говорили еще год назад, но сейчас эти предупреждения звучат уже более конкретно.

На конференции, посвященной вопросам кибербезопасности, проходившей в Потсдаме в четверг, глава немецкой службы безопасности Ганс-Георг Маассен заявил, что его служба ожидает кибератак непосредственно на немецкого канцлера Ангелу Меркель, известную своей твердой позицией в отношении Кремля. Он заявил, что опираясь на американский опыт, противник может создать дезинформационную кампанию, чтобы повлиять на результаты выборов.

Наш противник пытается повлиять на результат выборов с помощью дезинформации

«Наш противник пытается создать такую информацию, которую можно будет использовать для кампании по дезинформации, чтобы повлиять на результат выборов. Сделает ли он это – политический вопрос. Но в США это произошло. И видно, что такое политическое решение – напасть на США, было принято. Переживем ли мы подобный ход событий в Германии этой осенью, мне трудно предугадать. Потому что это политическое решение, которое будет приниматься в Кремле», – заявил шеф немецких спецслужб Ганс-Георг Маассен.

Еще в мае 2015 года во время кибератаки на немецкий парламент немецкие спецслужбы выяснили, что электронная система парламента стала жертвой нападения хакеров. Тогда выглядело, что немецкие спецслужбы были беспомощными. Вот как об этом случае сообщала телерадиостанция «Немецкая волна».

Было непонятно, к какой информации получили доступ российские хакеры

«Летом 2015 года немецким спецслужбам потребовалось несколько месяцев, чтобы понять, что электронная система защиты немецкого парламента была сломана и установлена программа «троянский конь», которая помогала следить за немецкими политиками. В течение нескольких недель было непонятно, к какой именно информации получили доступ российские хакеры, которые, по мнению немецких экспертов по вопросам безопасности, действовали по приказам российской власти», – говорилось в тогдашних сообщениях.

Немецкие спецслужбы обвиняли российских хакеров, группу APT28, в похищении данных.

Мы ожидаем новых нападений и внимательно следим за угрозами

Сейчас же из уст представителей немецких спецслужб звучат обвинения в адрес непосредственно Кремля. «Мы ожидаем новых нападений и очень внимательно следим за угрозами», – заявил Маасcен и добавил, что его агентство выявило многочисленные нападения на электронную почту канцлера Германии и лидера консервативной Христианско-демократической партии Ангелы Меркель.

По словам шефа немецких спецслужб, его страна серьезно отнеслась к угрозе и готовит линии защиты. Но, по его мнению, для эффективного ответа, Германия должна перейти к контрнападению. Для этого нужно внести изменения в немецкое законодательство. В частности, речь идет о возможности уничтожения похищенных данных на серверах в третьих странах и о разрешении уничтожать серверы, с которых происходят кибератаки.