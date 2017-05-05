Одна из самых читаемых новостей российских интернет-СМИ – это информация о том, что «украинские радикалы готовят акцию устрашения на 9 мая». Националисты сделали несколько заявлений, что готовятся срывать марши, которые будут носить пророссийский характер и будут связаны с коммунистической символикой. Эксперты говорят, что российская пропаганда использует пока полярные настроения в Украине, чтобы спровоцировать столкновения. Ведь именно 9 мая состоится первый полуфинал «Евровидения» в Киеве.

Российские издания рассказывают, что речь идет об акциях, которые являются аналогом мероприятия «Бессмертный полк», которое проводится в России, но они изменили названия в Украине на такие как «Никто не забыт, ничто не забыто» и другие.

Такие акции будут проводить в крупных городах центральной, южной и восточной Украины. В Киеве мероприятие анонсируют в парке Вечной Славы и призывают приходить с портретами погибших воинов, по аналогии с традицией, пропагандируемой в России.

«Помним, побеждаем» – лозунг официальных украинских мероприятий

В Киевской городской администрации сообщают, что в Киеве состоятся акции всеукраинского масштаба с участием президента и представителей правительства 8 и 9 мая. Но ни одна из них не будет проходить в парке Вечной Славы.

Это пророссийское, прокремлевское мероприятие. Мы уверены, что это проплаченные нашим восточным соседом люди, которые участвуют в этом мероприятии

«Имею 90-процентную уверенность, что это отголоски прошлогоднего «Бессмертного полка» – это пророссийское, прокремлевское мероприятие. К сожалению, у нас есть часть руководителей организаций, которые заявляют о поддержке этого движения. Государство не имеет права вмешиваться в деятельность общественных организаций, никто никаких препятствий никому не делает. Но мы уверены, что это проплаченные нашим восточным соседом люди, которые участвуют в этом мероприятии. Уже не первый год проводим мероприятие под общим лозунгом «Помним, побеждаем», – сообщает Юрий Крикунов, директор департамента социальной политики КГГА.

Когда вмешаются активисты движения «ОУН»

Если они будут организованно идти колоннами со своими лентами, красными флагами, пророссийскими лозунгами, то этот шабаш надо прекращать

Сорвать пророссийскую акцию в Киеве намерены участники Добровольческого движения «Организации украинских националистов». Их лидер Николай Коханивский в комментарии Радiо Свобода сказал, что националисты готовы разгонять акцию, несмотря на то, что им будут мешать правоохранители. Главной целью он видит не допустить провозглашения пророссийских лозунгов, коммунистической символики и портретов Сталина.

«Если они пойдут, возложат цветы и у них не будет флагов, антиукраинских лент, лозунгов каких-то не будут выкрикивать... Если там не будут одиозные фигуры декларировать «русский мир», то понятно, что мы вряд ли будем их гонять. Но если они будут организованно идти колоннами со своими лентами, красными флагами, пророссийскими лозунгами, то этот шабаш надо прекращать. Для этого, собственно, мы ОУН и существуем», – заявляет Николай Коханивский.

«Мы просили всех приходить без символики» – организаторы шествия

Инициатором проведения шествия и возложения цветов в парке Вечной Славы является Киевская городская организация ветеранов Украины. Там отмечают, что намерены лишь почтить память погибших, и просят всех участников воздержаться от любой символики, кроме украинской. О намерениях националистов знают и полагаются на правоохранителей.

Мы всем сообщали, чтобы никаких лозунгов, которые бы призывали к неповиновению, и всего остального. Это чисто мирная акция

«Мы всем сообщали, чтобы никаких лозунгов, которые бы призывали к неповиновению, и всего остального. Это чисто мирная акция. Просили, чтобы никаких флагов не было, ни красных, никаких. Только государственные символы – ясное дело. Просили – никаких символов, чтобы никто не использовал нашу мирную акцию для провокаций», – объясняет Александр Соловей, заместитель председателя Совета Киевской городской организации ветеранов.

Российские СМИ сообщают об участии в мероприятии «Никто не забыт, ничто не забыто», в частности в Киеве, нескольких тысяч участников. В тоже время в Киевской городской администрации утверждают, что в прошлом году на это мероприятие пришло 150 человек, а в этот раз ожидают еще меньше.

На «Евровидение» не едут – дестабилизируют информационно

Российская пропаганда направлена на разжигание конфликта на теме Второй мировой войны, отмечает эксперт по международным вопросам Владимир Нагорный. 9 мая состоится первый полуфинал конкурса «Евровидение», поэтому эту ситуацию страна-агрессор будет пытаться использовать для создания максимально негативной картинки, убежден эксперт. Для этого могут использовать как идейные убеждения и настроения националистических организаций, так и истинные намерения ветеранских организаций почтить память погибших.

«Будет попытка сделать абсолютный микс из дестабилизирующих моментов. С одной стороны – демонстрация якобы разгула «неофашизма», который в российских новостях будет подаваться в оценках результатов Второй мировой войны. А второй связан с теми вопросами, которые актуальны в контексте «Евровидения» – толерантность и равенство. Обязательно будут попытки показать наличие гомофобских настроений в Украине», – убежден Владимир Нагорный.

В Службе безопасности сообщили, что в курсе ситуации, будут работать на опережение и так, чтобы праздники в Украине прошли спокойно.

В Национальной полиции Киева также заверили, что обеспечат порядок и выведут столько людей, сколько потребуется, чтобы предупредить все возможные столкновения и обеспечить право граждан на мирные собрания.