За минувшие сутки на Донбассе зафиксировали самую высокую интенсивность огня по украинским позициям за последний год. В Авдеевке в результате ночных обстрелов было разрушено 28 жилых домов. В городе установлено две палатки полиции, где граждане могут получить различную помощь – согреться, выпить чаю и зарядить телефоны. Один расположен у Авдеевского отделение полиции, другой – в старой части города на улице Соборной. В ОБСЕ предупреждают о риске гуманитарной и экологической катастрофы в Донбассе.