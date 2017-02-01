Вследствие многодневных обстрелов Авдеевка остается частично без электричества, в некоторых домах нет воды и отопления, есть проблемы с мобильной связью. По данным спасателей, в Авдеевке работают 11 пунктов обогрева. В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям заявляют, что из Авдеевки вывезли 77 человек, в том числе 58 детей. Днем первого февраля, по словам председателя Донецкой областной военно-гражданской администрации, российская сторона дала письменные гарантии прекращения огня, но через несколько часов их нарушили. Обе стороны конфликта обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня и гибели мирных жителей. Ситуация в Авдеевке остается сложной.