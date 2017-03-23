В Харьковской области вблизи Балаклеи в ночь на 23 марта (в 2:46) на военном складе сдетонировали боеприпасы. Из-за взрыва на территории военного склада эвакуированы почти 20 тысяч жителей близлежащих населенных пунктов. Причиной взрывов, по предварительным выводам, является диверсия, но не исключают и служебной халатности.
На артскладах хранятся 138000 тонн боеприпасов, а общая площадь арсенала расположена на 368 гектарах
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Власти эвакуировали в 10-ти километровой зоне около двадцати тысяч человек
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Жертв среди военнослужащих и гражданского населения нет. Такие предварительные данные на брифинге в Киеве обнародовал министр обороны Украины Степан Полторак
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Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщил, что прокуратура рассматривает две версии причин взрывов, начавшихся в ночь на 23 марта. Приоритетной, по его словам, является версия о диверсии, но не исключают и служебную халатность
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Пожарная и спасательная техника МЧС вблизи артскладов
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Утром 23 марта в Балаклее Харьковской области на территории военного склада продолжаются взрывы разной интенсивности
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Оболочка снаряда, выброшенного взрывом на дороге близ Балаклеи
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Украинские военные патрулируют территорию в Балаклее
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