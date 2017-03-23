В Харьковской области вблизи Балаклеи в ночь на 23 марта (в 2:46) на военном складе сдетонировали боеприпасы. Из-за взрыва на территории военного склада эвакуированы почти 20 тысяч жителей близлежащих населенных пунктов. Причиной взрывов, по предварительным выводам, является диверсия, но не исключают и служебной халатности.