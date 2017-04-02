Советская власть запрещала чеченкам носить традиционные платки, но постепенно российское государство и общество пришли к своеобразному компромиссу. Чеченские женщины на работе и на учебе прикрывали голову «полоской» (тонко скрученным платком). Для советской власти это был не совсем платок, а чеченки подобным псевдоплатком отдавали дань традиции.

Еще до принятия ислама женщины в чеченском обществе покрывали голову кусками ткани, о чем свидетельствуют и некоторые стародавние обычаи, дошедшие до нашего времени. Например, драка мужчин должна была прекратиться, если девушка вбрасывала свой платок между конфликтующими.