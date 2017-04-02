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Фотогалереи

Чеченка и хиджаб (фотогалерея)

Советская власть запрещала чеченкам носить традиционные платки, но постепенно российское государство и общество пришли к своеобразному компромиссу. Чеченские женщины на работе и на учебе прикрывали голову «полоской» (тонко скрученным платком). Для советской власти это был не совсем платок, а чеченки подобным псевдоплатком отдавали дань традиции.

Еще до принятия ислама женщины в чеченском обществе покрывали голову кусками ткани, о чем свидетельствуют и некоторые стародавние обычаи, дошедшие до нашего времени. Например, драка мужчин должна была прекратиться, если девушка вбрасывала свой платок между конфликтующими.

Чеченка, дочь Генжуева из Воздвиженска. Фотография Д. Ермакова
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Чеченка, дочь Генжуева из Воздвиженска. Фотография Д. Ермакова

Чеченки из аула Атаги. Фотография Д. Ермакова
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Чеченки из аула Атаги. Фотография Д. Ермакова

Чеченки. Фотография Д. Ермакова
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Чеченки. Фотография Д. Ермакова

Чеченские дети и женщина. Т. Горшельт.
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Чеченские дети и женщина. Т. Горшельт.

Слева на право сидят Рашидат Бамматова (мать Гайдара Баммата) и Эпси Чермоева (жена Абдул-Муслима Чермоева). Париж, 1922 г.
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Слева на право сидят Рашидат Бамматова (мать Гайдара Баммата) и Эпси Чермоева (жена Абдул-Муслима Чермоева). Париж, 1922 г.

Товза Чермоева, 1894 г. со своим мужем Арцу Чермоевым (генерал-майор, кавалер орденов св. Анны, Владимира, Святослава, Георгия) и сыном Арсемиком &nbsp;(офицер собственного конвоя российского императора).
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Товза Чермоева, 1894 г. со своим мужем Арцу Чермоевым (генерал-майор, кавалер орденов св. Анны, Владимира, Святослава, Георгия) и сыном Арсемиком  (офицер собственного конвоя российского императора).

Чеченка в нарядной одежде. Фотограф Д. А. Никитин. 1870-е гг.
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Чеченка в нарядной одежде. Фотограф Д. А. Никитин. 1870-е гг.

Чеченская девушка. Г. Гагарин
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Чеченская девушка. Г. Гагарин

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