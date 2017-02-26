Президент России Владимир Путин поручил мэрии Москвы снести все хрущевки. В жилых домах, которые массово строились в СССР в годы правления Никиты Хрущева, до сих пор живут миллионы семей.
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Многоквартирный дом советской постройки на фоне московских небоскребов. 21 февраля Путин одобрил план по сносу в столице подобных домов и расселению жителей из ветхого жилья до конца 2018 года. Около 1,6 миллиона москвичей живут в прямоугольных пятиэтажках, которые в народе называют хрущевками – в честь советского лидера Никиты Хрущева.
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В годы правления Иосифа Сталина миллионы советских людей пошли работать на заводы. Это было частью плана превратить СССР в промышленную сверхдержаву. С 20-х до 1958 года [в этот год было сделано это фото на чугунолитейном заводе в Сибири] городское население СССР увеличилось с 18 процентов до более 50 процентов от общей численности. В городах не хватало жилья.
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Никите Хрущеву (третьему слева), пришедшему к власти после смерти Сталина в 1953 году, показывают на проходившей в 1959 году выставке макет американской кухни. Жилищный вопрос в это время в СССР обретает критический характер: жители ютятся в коммунальных квартирах, городское население продолжает стремительно расти.
На этом фото справа от Хрущева – вице-президент США Ричард Никсон, рядом с ним – Леонид Брежнев.
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Венгрия: железобетонную панель загружают на грузовой автомобиль, чтобы доставить часть стены будущей хрущевки на строительную площадку. Советским людям обещали бесплатное жилье, и первоочередной задачей проектирования была стоимость строительства. Быстровозводимые хрущевки должны были стать временным решением, эксплуатировать их собирались до достижения "полного коммунизма", "высшей стадии коммунистической формации".
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Девушки рядом с недавно построенными хрущевками в Молдове, 1966 год. По финансовым причинам жилые дома в ту эпоху строили "без архитектурных излишеств".
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Мужчина на кухне хрущевки. Квартиры в таких домах, как правило, оснащены газовой плитой, есть центральное отопление. Хрущевки известны неважной звукоизоляцией. Картина, когда сонный сосед стучит монетой по трубе отопления, чтобы утихомирить шумных обитателей другой квартиры, – не редкость в хрущевках.
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Жилые дома в Беларуси, начало 1970-х годов. Относительная малая этажность обусловлена советским требованием оснащать все здания выше пяти этажей лифтом. Отсутствие необходимости ставить лифт удешевляло стоимость стоительства, в результате получались дома непритязательного дизайна.
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Такие типовые дома возводили даже в самых отдаленных уголках СССР. К концу правления Хрущева жилые кварталы советских городов выглядели одноообразно. На этой фотографии запечатлены хрущевки в Нуреке, Таджикистан.
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К 1991 году мечта о коммунистическом рае разрушилась, но хрущевки сохранились.
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Отсутствие лифта создает проблемы для пожилых и людей с ограниченными возможностями, таких как прикованный к коляске Дмитрий Бибиков. Когда он переезжал в хрущевку, он передвигался самостоятельно, инвалидность он получил позже. Бибиков, разработал подобие подъемника, которое позволяет поднять его в коляске в квартиру на пятом этаже.
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Обрушившийся подъезд хрущевки в российском городе Междуреченске, 2014 год.
Решение о сносе сохранившихся в Москве хрущевок, скорее всего, принято из соображений безопасности. В последние годы в России зарегистрированы случаи разрушения построенных в советскую эпоху квартир и взрывов в результате утечки газа.
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Снос хрущевок в Москве, 2006 год.
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Австралийский художник Гвидо ван Хелтен 13 октября прошлого года закончил большой мурал на одной из хрущевок в Авдеевке на востоке Украины, где с начала конфликта погибли свыше 9600 человек. Для своего рисунка Ван Хелтен выбрал 73-летнюю жительницу Марину Марченко. “Я увидел доброту в ее глазах, – говорит художник. – Мне бы также хотелось, чтобы моя работа имела местный колорит”
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