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Фотогалереи

Сирия: о жизни в Алеппо до войны (фотогалерея)

До того, как Алеппо стал символом ужаса сирийской войны, город был известен как центр торговли и ремесел. Здесь мусульмане, евреи и христиане жили бок о бок и торговали на одном из самых крупных базаров Ближнего Востока.
Во время посещения Алеппо в 1907 году, писательница Гертруда Белл сравнила его с чайным набором &ndash; &quot;дома лежат на блюдце, и Цитадель сидит на перевернутой чашке&rdquo;. На фото &ndash; вид на Цитадель Алеппо с высоты птичьего полета. Снимок сделан в 1937 году
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Во время посещения Алеппо в 1907 году, писательница Гертруда Белл сравнила его с чайным набором – "дома лежат на блюдце, и Цитадель сидит на перевернутой чашке”.

На фото – вид на Цитадель Алеппо с высоты птичьего полета. Снимок сделан в 1937 году

Алеппо расположен на Шелковом пути &ndash; великой торговой дороге, соединяющей Азию и Европу. Город издревне был известным купеческим центром, где можно было приобрести практически любые товары и с Востока, и с Запада. Считалось, что в коридорах базара &ldquo;сделки были важнее идей&rdquo; На фото &ndash; базар в Алеппо в 1980-х &nbsp;
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Алеппо расположен на Шелковом пути – великой торговой дороге, соединяющей Азию и Европу. Город издревне был известным купеческим центром, где можно было приобрести практически любые товары и с Востока, и с Запада. Считалось, что в коридорах базара “сделки были важнее идей”

На фото – базар в Алеппо в 1980-х
 

Один из особняков, построенных богатыми купеческими семьями в XVIII веке. Что с этим зданием стало сейчас &ndash; неизвестно На фото &ndash; дом Аджикбаш
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Один из особняков, построенных богатыми купеческими семьями в XVIII веке. Что с этим зданием стало сейчас – неизвестно

На фото – дом Аджикбаш

Большая часть старого города Алеппо была построена во времена власти Омейядов &ndash; династии мусульман-суннитов, которая правила на территории Ближнего Востока до восьмого столетия. Многие сунниты считают этот период &ldquo;золотым веком&rdquo; Алеппо На фото &ndash; восстановительные работы в Цитадели в 2004 году
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Большая часть старого города Алеппо была построена во времена власти Омейядов – династии мусульман-суннитов, которая правила на территории Ближнего Востока до восьмого столетия. Многие сунниты считают этот период “золотым веком” Алеппо

На фото – восстановительные работы в Цитадели в 2004 году

Волнения, начавшиеся в Сирии в 2011 году, еще больше усилились после того, как служба безопасности подавила протесты, вдохновленные так называемой Арабской весной. Развернувшаяся война еще больше настроила суннитскую оппозицию против президента Башара Асада и алавитов.&nbsp; На фото &ndash; детали Ворот льва в Цитадели, 1980-е или 1990-е
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Волнения, начавшиеся в Сирии в 2011 году, еще больше усилились после того, как служба безопасности подавила протесты, вдохновленные так называемой Арабской весной. Развернувшаяся война еще больше настроила суннитскую оппозицию против президента Башара Асада и алавитов. 

На фото – детали Ворот льва в Цитадели, 1980-е или 1990-е

Алеппо - старинный купеческий город, и он на протяжении большей части своей истории ​был оплотом толерантности. Британский офицер и путешественник Томас Эдвард Лоуренс писал, что в Алеппо &ldquo;царит дух братства между христианами и магометанами, армянами, арабами, турками, курдами и евреями больше, чем, возможно, в любом другом большом городе Османской империи&rdquo;. Но вслед за распадом империи во время Первой мировой войны исчезло и это единение На фото &ndash; улица в Алеппо, дата снимка неизвестна
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Алеппо - старинный купеческий город, и он на протяжении большей части своей истории ​был оплотом толерантности. Британский офицер и путешественник Томас Эдвард Лоуренс писал, что в Алеппо “царит дух братства между христианами и магометанами, армянами, арабами, турками, курдами и евреями больше, чем, возможно, в любом другом большом городе Османской империи”. Но вслед за распадом империи во время Первой мировой войны исчезло и это единение

На фото – улица в Алеппо, дата снимка неизвестна

В 1923 году Сирия оказалась под контролем Франции. Одним из способов усмирения активности арабских (суннитских) националистов европейцы считали продвижение религиозных меньшиств, в том числе алавитов из обедневших горных районов. Тогда алавиты составляли примерно 12% населения страны На фото &ndash; часовая башня в Алеппо в 1937 году
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В 1923 году Сирия оказалась под контролем Франции. Одним из способов усмирения активности арабских (суннитских) националистов европейцы считали продвижение религиозных меньшиств, в том числе алавитов из обедневших горных районов. Тогда алавиты составляли примерно 12% населения страны

На фото – часовая башня в Алеппо в 1937 году

На закате французского правления, использовали тактику колонизаторов &quot;разделяй и властвуй&quot; в свою пользу и выстроили крепкие связи в государственных структурах, включая сирийскую армию. По данным Йельского университета, 70 процентов сирийских солдат в 2012 году были алавитами На фото &ndash; площадь в Алеппо, 1937 год
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На закате французского правления, использовали тактику колонизаторов "разделяй и властвуй" в свою пользу и выстроили крепкие связи в государственных структурах, включая сирийскую армию. По данным Йельского университета, 70 процентов сирийских солдат в 2012 году были алавитами

На фото – площадь в Алеппо, 1937 год

После окончания колониального правления Франции и вплоть до переворота в 1970 году в Сирии царили беспорядки. После восстания пост премьер-министра, а затем президента занял алавит Хафез Асад. Он был офицером ВВС и около года проходил подготовку летчиков-истребителей в СССР. В Сирии Асад установил жесткий диктаторский режим На фото &ndash; мужчины во дворе мечети Чалаби, 1991 год
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После окончания колониального правления Франции и вплоть до переворота в 1970 году в Сирии царили беспорядки. После восстания пост премьер-министра, а затем президента занял алавит Хафез Асад. Он был офицером ВВС и около года проходил подготовку летчиков-истребителей в СССР. В Сирии Асад установил жесткий диктаторский режим

На фото – мужчины во дворе мечети Чалаби, 1991 год

Во времена правления Хафеза Асада стабильность в стране частично восстановилась, но методы работы его секретных служб оставались безжалостными На фото &ndash; вход в городскую баню в Алеппо, 1991 год
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Во времена правления Хафеза Асада стабильность в стране частично восстановилась, но методы работы его секретных служб оставались безжалостными

На фото – вход в городскую баню в Алеппо, 1991 год

В 1980-ые, когда репрессии против суннитских меньшинств достигли своего пика, вооруженная мусульманская группировка &quot;Братья-мусульмане&quot; провела серию атак на режим Асада, включая резню 50 алавитских солдат, покушение на самого президента и кровавую попытку восстания На фото &ndash; двор в Алеппо в 1981 году
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В 1980-ые, когда репрессии против суннитских меньшинств достигли своего пика, вооруженная мусульманская группировка "Братья-мусульмане" провела серию атак на режим Асада, включая резню 50 алавитских солдат, покушение на самого президента и кровавую попытку восстания

На фото – двор в Алеппо в 1981 году

В ответ Асад лишь ужесточил репрессии &nbsp;и расширил полномочия служб безопасности. В 2000 году Хафез Асад умер от сердечного приступа На фото &ndash; оживленная улица Алеппо, 1991 год
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В ответ Асад лишь ужесточил репрессии  и расширил полномочия служб безопасности. В 2000 году Хафез Асад умер от сердечного приступа

На фото – оживленная улица Алеппо, 1991 год

Когда сын Хафеза Асада Башар дал президентскую клятву в 2000 году, страна питала надежды, что политический режим в стране смягчится. Особенно после того, что новый алавитский президент женился на суннитке британского происхождения. Но надежды не оправдались: репрессии против суннитов продолжались На фото &ndash; молодой сириец реставрирует старинную дверь, 2004 год
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Когда сын Хафеза Асада Башар дал президентскую клятву в 2000 году, страна питала надежды, что политический режим в стране смягчится. Особенно после того, что новый алавитский президент женился на суннитке британского происхождения. Но надежды не оправдались: репрессии против суннитов продолжались

На фото – молодой сириец реставрирует старинную дверь, 2004 год

Нарастающая жестокость Асада, затянувшаяся засуха, преобладание алавитов и их соратников в бизнесе и критический прирост населения лишь ускорили в Сирии неминуемое приближение войны На фото &ndash; Цитадель Алеппо в 2009 году
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Нарастающая жестокость Асада, затянувшаяся засуха, преобладание алавитов и их соратников в бизнесе и критический прирост населения лишь ускорили в Сирии неминуемое приближение войны

На фото – Цитадель Алеппо в 2009 году

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