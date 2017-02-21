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Фотогалереи

Один день из жизни Косова (фотогалерея)

10 февраля был бы в Косове обычным днем, если бы не Радио Свободная Европа\Радио Свобода. Балканская редакция нашей медиа-корпорации просила своих читателей запечатлеть, что происходит в их городах, селах, на работе и дома
Продавец фруктов на рынке в городе Вучитрн (Photo by Bleron Çaka)
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Продавец фруктов на рынке в городе Вучитрн (Photo by Bleron Çaka)

Вид на главную улицу Приштины. 10 февраля в городе было &ndash;1 (Photo by Mensur Gashi)
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Вид на главную улицу Приштины. 10 февраля в городе было –1 (Photo by Mensur Gashi)

Школьники в коммуне Фуше-Косовоо(Photo by Flakon Zharku) &nbsp;
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Школьники в коммуне Фуше-Косовоо(Photo by Flakon Zharku)

 

Парикмахер в Приштине (Photo by&nbsp;Arben Llapashtica)
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Парикмахер в Приштине (Photo by Arben Llapashtica)

Женщина с Библией в Призрене. Христиане составляют меньшинство в Косове, 95 процентов населения &ndash; мусульмане (Photo by Basri Oruqaj)
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Женщина с Библией в Призрене. Христиане составляют меньшинство в Косове, 95 процентов населения – мусульмане (Photo by Basri Oruqaj)

В мечети в Драгаше (Photo by&nbsp;Admir Idrizi) &nbsp;
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В мечети в Драгаше (Photo by Admir Idrizi)

 

На курином рынке в городе Вучитрн было особенно оживленно (Photo by Bleron&nbsp;Çaka)
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На курином рынке в городе Вучитрн было особенно оживленно (Photo by Bleron Çaka)

Школьница возвращается домой (Photo by Admir Idrizi)&nbsp;
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Школьница возвращается домой (Photo by Admir Idrizi) 

Запасы дров в Призрене почти готовы (Photo by Novi Rosaj)
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Запасы дров в Призрене почти готовы (Photo by Novi Rosaj)

Попрошайка на площади Матери Терезы в Приштине (Photo by Jeton Sopa)
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Попрошайка на площади Матери Терезы в Приштине (Photo by Jeton Sopa)

Шаип Кчику встал в этот день очень рано. Как он рассказывает, он хотел, чтобы улицы были точно пусты. На фотографии &ndash; фото города Гнилане в 1970-е
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Шаип Кчику встал в этот день очень рано. Как он рассказывает, он хотел, чтобы улицы были точно пусты. На фотографии – фото города Гнилане в 1970-е

Рабочий из коммуны Фуше-Косово. 17-летний фотограф говорит, что снимает с детства, как только к нему в руки попадала &quot;хоть какая-то камера, которой можно было фотографировать&quot;. &nbsp;
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Рабочий из коммуны Фуше-Косово. 17-летний фотограф говорит, что снимает с детства, как только к нему в руки попадала "хоть какая-то камера, которой можно было фотографировать".  

Дома в Призрене (Photograph by&nbsp;Drenusha Lika)
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Дома в Призрене (Photograph by Drenusha Lika)

Спокойная улица в Приштине (Photo by&nbsp;Violeta Myftari)
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Спокойная улица в Приштине (Photo by Violeta Myftari)

Трактор на улице Обилича (Photo by Flakon Zharku)
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Трактор на улице Обилича (Photo by Flakon Zharku)

Мечеть в Приштине (Photo by Jeton Sopa)
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Мечеть в Приштине (Photo by Jeton Sopa)

На городской улице (Photo by Bleta Hyseni)
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На городской улице (Photo by Bleta Hyseni)

На птичьем рынке в городе Вучитрн (Photo by Bleron Çaka)
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На птичьем рынке в городе Вучитрн (Photo by Bleron Çaka)

Мельница в деревне Штиме (Photo by Gazmend Ademaj)
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Мельница в деревне Штиме (Photo by Gazmend Ademaj)

Мужчина читает Коран в мечети в Приштине (Photo by Egzon Bytyqi)
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Мужчина читает Коран в мечети в Приштине (Photo by Egzon Bytyqi)

Селфи в селфи в селе Крушево (Photo by Admir Idrizi)
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Селфи в селфи в селе Крушево (Photo by Admir Idrizi)

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