Как выживает горное село в глуши Азербайджана (фотогалерея)
В южной части Азербайджана на границе с Ираном находится крошечное село Ардабиль. Большинство его жителей давно уехали в более крупные города, но остались несколько семей, которые выживают благодаря скотоводству. Как живут сельчане среди живописных гор – репортаж азербайджанской службы Радио Свобода
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Деревня Ардабиль расположена в горной местности, и добраться в нее даже на автомобиле – задача не из легких
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Село окружено обширными пастбищами, а горные родники снабжают его чистейшей водой
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Это Юсиф, ему пять лет. Он не ходит в детский сад, зато мастерски управляется с лошадьми
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По словам бывшего главы муниципалитета Рамиза, почти все жители села занимаются разведением крупного и малого рогатого скота
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За последние несколько лет из Ардабиля уехали 30 семей, но 15 пока остаются
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В официальных источниках утверждается, что Ардабиль основали азербайджанцы, переселившиеся из одноименного города на севере Ирана
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В село не проведен газ, поэтому жители отапливают дома при помощи печей, в них же и готовят еду
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На фото – жительница расчищает дорогу от навоза
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Из-за того, что село окружено со всех сторон горами, максимальная температура летом в нем не превышает +25, а зимой опускается до -15
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Оставшиеся семьи из пустеющего села уезжать не собираются, а хотят только расширять хозяйство
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