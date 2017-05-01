Украинские пограничники заявляют о пресечении «незаконного перемещения автомобилей из Крыма»

В воскресенье, 30 апреля, пограничники Херсонского отряда пресекли две попытки провоза автомобилей из Крыма с возможно поддельными документами. Об этом в комментарии Крым.Реалии рассказал помощник начальника отряда, начальник пресс-службы Иван Шевцов.

«Пограничники Херсонского отряда продолжают выявлять лиц, которые с использованием различных противоправных схем и поддельных документов пытаются незаконно перемещать транспортные средства с территории временно оккупированного Крыма на материковую часть», – отметил Шевцов.

По его словам, «пограничники выявили возможно поддельную доверенность на право управления транспортным средством у гражданина Украины, который направлялся из аннексированного Симферополя в Херсон через контрольный пункт «Чаплинка».

«Во втором случае пограничники обнаружили у гражданина Украины, который на автомобиле «КИА Sportage» направлялся из Керчи в Черкассы, свидетельство о регистрации транспортного средства не соответствующего установленному образца и возможно являющееся поддельным», – добавил Шевцов.

В обоих случаях пограничники проинформировали представителей Каланчакского отделения Национальной полиции. Граждан на материковую часть Украины пропустили, а их транспортные средства остались на КПВВ до принятия решения правоохранителями.

После аннексии Крыма между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая «граница». На админгранице работают три контрольных пункта въезда/выезда – «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплинка».