В крымском суде планируют рассмотреть апелляции по «делу судакской четверки»

В подконтрольном Кремлю Верховном суде Крыма 22 декабря планируют рассмотреть апелляционные жалобы Алима Муслядинова и Аблякима Аблякимова на решение Судакского городского суда о признании их виновными в совершении административного правонарушения 18 мая 2016 года.

«Думаю, что решение первой инстанции немного скорректируют, призная ребят участниками массового мероприятия, а также уменьшат сумму штрафа с 20 тысяч на 10 тысяч рублей. В остальном тенденция запретов для крымских татар останется неизменной», – написала крымчанка Ленора Дюльбер на своей странице в Facebook.

27 октября подконтрольный России суд на заседании по «делу судакской четверки» всех фигурантов признал виновными в совершении административного правонарушения. Им назначен штраф по 20 тысяч рублей.

​18 мая 2016 года крымскотатарские активисты из Судака Энвер Чавуш, Сейтмемет Сейтумеров, Алим Муслядинов и Абляким Аблякимов проехали по маршруту с крымскотатарскими флагами, обрамленными черными ленточками, за что их попытались привлечь к ответственности. Судакский городской суд не нашел в действиях молодых людей признаков правонарушения.

Нынешний начальник судакской полиции не согласился с данным решением и обжаловал его.

После аннексии Крыма Россией на полуострове участились обыски в домах крымских татар, мечетях, людей преследуют по религиозным мотивам, отмечают представители Меджлиса и правозащитники. Однако российские власти полуострова и Кремль это отрицают.



