В России увеличилось количество пострадавших от «Боярышника»

Российские власти сообщают об увеличении до 71 человека жертв отравления косметическим средством «Боярышник» в Иркутске.

Согласно последним данным местных властей, всего пострадали более 100 человек. По состоянию на утро 22 декабря, 36 отравленных остаются в больницах, пятеро выписаны, сообщает Радіо Свобода.

По делу о массовом отравлении уже арестованы 12 человек.

С понедельника в Иркутске действует режим чрезвычайной ситуации. Во вторник он введен по всей области. Временно запрещена продажа всех спиртосодержащих непищевых жидкостей.

Массовое отравление концентратом для ванн «Боярышник», в котором содержится метиловый спирт, произошло в иркутском микрорайоне Ново-Ленино. Пострадавшие начали обращаться в больницы с вечера 17 декабря.