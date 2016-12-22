Новым вице-премьером Крыма стал экс-замминистра экономразвития России

Подконтрольный Кремлю крымский парламент согласовал назначение на должность вице-премьера Крыма экс-замминистра экономразвития России Павла Королева. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Новоназначенный вице-премьер будет курировать земельные и имущественные отношения на полуострове.

В сообщении пресс-службы говорится, что предложение кандидатуры Королева внес на рассмотрение подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов.

Павел Королев в 2011-2012 годах работал заместителем и первым заместителем председателя правительства Свердловской области – руководитель аппарата правительства Свердловской области. С 13 июня 2012 года занимал должность заместителя министра экономического развития Российской Федерации. 15 декабря 2016 года распоряжением премьера России Дмитрия Медведева освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.



