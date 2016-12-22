После наказания производителей «Боярышника» люди не перестанут его пить, поскольку эти пациенты нуждаются в тщательном лечении. Такое мнение в утреннем эфире Радио Крым.Реалии высказал врач-нарколог из Бахчисарая Асан Кадыров.

«От того, что понесет уголовную ответственность производитель – это не решит никакой проблемы, а количество таких больных будет только увеличиваться. Потому что алкоголизм это прогредиентное заболевание и если оно не подлежит адекватному лечению, оно само не пройдет», – сказал специалист.

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Массовое отравление концентратом для ванн «Боярышник», в котором содержится метиловый спирт, произошло в иркутском микрорайоне Ново-Ленино. Пострадавшие начали обращаться в больницы с вечера 17 декабря.

Согласно последним данным местных властей Иркутска, всего пострадали более 100 человек. По состоянию на утро 22 декабря, 36 отравленных остаются в больницах, пятеро выписаны

По делу о массовом отравлении уже арестованы 12 человек.



