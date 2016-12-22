Крымский парламент отменил мораторий на сделки с недвижимостью в 100-метровой прибрежной зоне

Подконтрольный Кремлю парламент Крыма на очередном заседании пятой сессии удовлетворил протест и. о. прокурора полуострова и признал утратившим силу постановление от 21 сентября 2016 года «О вопросах регистрации объектов недвижимости вдоль береговой линии Черного и Азовского морей».

Таким образом, в Крыму снят мораторий на сделки с недвижимостью в 100-метровой прибрежной зоне Черного и Азовского морей. Об этом сообщает пресс-служба крымского парламента.

Исполняющий обязанности прокурора аннексированного Крыма Андрей Фомин внес протест на постановление парламента Крыма, которым до 1 февраля 2017 года вводился мораторий на регистрацию сделок с недвижимостью в 100-метровой прибрежной зоне.

Ранее подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в Крыму соответствующие службы ждут команды, чтобы начать сносить объекты в 100-метровой прибрежной зоне. До этого Аксенов не раз анонсировал снос объектов на крымском побережье. Речь идет как о торговых точках, так и о полноценных гостиничных объектах.