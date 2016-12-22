Россия: в Москве проходит церемония прощания с убитым в Анкаре послом Андреем Карловым

В Москве на территории министерства иностранных дел 22 декабря проходит церемония прощания с послом России в Турции Андреем Карловым, который был убит в Анкаре 19 декабря.

В траурной церемонии примет участие президент России Владимир Путин, который перенес на один день назначенную на четверг ежегодную большую пресс-конференцию.

После гражданской панихиды патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит отпевание погибшего в храме Христа Спасителя.

Накануне президент Путин подписал указ о присвоении Карлова звание героя России посмертно.

19 декабря 22-летний полицейский (по некоторым сообщениям – бывший) из отряда спецназначения Мевлют Мерт Алтынташ застрелил на фотовыставке «Россия глазами турок» в Анкаре посла России Андрея Карлова. Алтынташ назвал свои действия местью за действия России в Сирии.

Нападавший был убит во время операции полиции. Следственный комитет России квалифицировал убийство посла как «акт международного терроризма».