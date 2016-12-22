«Крымский содовый завод» испытывает проблемы с поставками газа – СМИ

Предприятие «Крымский содовый завод» из-за дефицита газа в Крыму и проблем с доставкой грузов железнодорожным транспортом работает на 25% мощностей и запасов сырья осталось на одни сутки.

Об этом 22 декабря на сессии подконтрольного Кремлю крымского парламента заявил генеральный директор ПАО «Крымский содовый завод» Владислав Шмельков, сообщает Крыминформ.

«С конца ноября телеграммами РЖД был ограничен выпуск вагонов от поставщиков в сторону Крыма, а потом полностью остановлена отправка вагонов в сторону нашей республики. Это всё привело к тому, что сейчас на предприятии, которое я возглавляю, остатков сырья на одни сутки», – сообщил Шмельков.

Он добавил, что предприятие работает на 25% мощности из-за введёных в Крыму ограничений по потреблению газа.

«Завод работает на 25% мощностей. Мы перешли на мазут, но мазут закончился, поскольку ограничение (потребления газа – КР) началось 14 декабря, а вагоны, которые мы оплатили, ещё не вышли из-за этих телеграмм», – сказал Шмельков.

Он отметил, что из-за простоя железнодорожного транспорта предприятие также не может поставить свою продукцию заказчикам, что уже привело к недополучению 150 млн рублей.

Подконтрольный Кремлю председатель крымского парламента Владимир Константинов в свою очередь сообщил, что на грани приостановки находится и Бахчисарайский цементный завод, который также вынужден был ограничить выпуск продукции.

По словам спикера крымского парламента, проблема доставки грузов железнодорожным транспортом связана с ограниченными возможностями Керченской паромной переправы.

Подконтрольный России министр топлива и энергетики Крыма Светлана Бородулина заявила 17 декабря, что завершилось строительство газопровода «Кубань-Крым».

По планам российских властей, газопровод протяженностью 400 километров должен соединить Россию с Крымским полуостровом. Трубопровод необходим для поставок «голубого топлива» к строящимся ТЭС в Симферополе и Севастополе общей мощностью 940 мегаватт.



