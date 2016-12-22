К лету в «Артеке» планируют открыть арену и три корпуса лагеря

К июню 2017 года в Международном детском центре «Артек» планируют открыть большую «Артек-арену» на 4,5 тысячи человек и завершить строительство трех корпусов лагеря «Прибрежный». Об этом на пресс-конференции в Симферополе рассказал генеральный директор «Артека» Алексей Каспржак, сообщают РИА Новости Крым.

«К 1 июня мы собираемся достроить большую «Артек-арену», которая будет вмещать 4,5 тысячи человек. Это сооружение сможет вместить «Артек». Также к 1 июня мы должны завершить строительство трех корпусов, которые будут вмещать 350 человек», – сообщил Каспржак.



Кроме того, к началу лета следующего года планируется завершить установку ограждения по периметру центра и реконструкцию инженерных сетей.



Также, по словам Каспржака, в 2018 году планируется завершить строительство нового лагеря «Солнечны», рассчитанного на одну тысячу человек.

Подконтрольное Кремлю правительство Крыма передало в федеральную собственность России имущество крупнейшего на полуострове детского лагеря «Артек» в марте 2015 года.

В апреле 2016 года Оболонский суд Киева наложил арест на имущество детского лагеря «Артек», расположенного в аннексированном Россией Крыму.