В Севастополе 80-летних жителей намерены освободить от уплаты взносов на капремонт

В Севастополе планируется освободить от уплаты взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов 80-летних горожан. Соответствующий проект закона 22 декабря был одобрен на заседании подконтрольного Кремлю правительства города, сообщают РИА Новости Крым.

В частности, такая норма содержится в законопроекте «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории города Севастополя, по оплате взносов на капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме».



Документ также предполагает освободить от уплаты 50% этого взноса граждан, которым исполнилось 70 лет. В случае принятие закона Фонд содействия капитальному ремонту Севастополя в 2017 году недополучит 5,7 млн рублей. По словам заместителя губернатора города Юрия Кривова, эти средства будут компенсированы из российского бюджета.



С 1 октября 2016 жители полуострова, проживающие в многоквартирных домах, помимо обычной обязательной квартплаты, вынуждены платить и взнос на капитальный ремонт своих домов. Его сумма установлена пока на уровне 6,16 руб за 1 кв.метр общей площади жилого (нежилого) помещения, принадлежащего собственнику. Крымчанам, которые не оплатили взносы за капремонт многоквартирных домов, грозят штрафы.