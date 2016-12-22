В Симферополе начала работу служба принудительной эвакуации транспорта

В Симферополе 22 декабря начала свою работу служба принудительной эвакуации транспорта, который припаркован с нарушением правил дорожного движения, сообщает пресс-служба подконтрольной Кремлю администрации города.

«Сегодня официально начинает работу служба принудительной эвакуации для борьбы с пробками на автомобильных дорогах города. Кроме того, главой Крыма было поручено разработать вытесняющий тариф на муниципальных парковках, который мы проработали и экономически обосновали», – сообщил директор МУП «Гор Транс Сервис» Станислав Грецкий.

В распоряжении предприятия находятся три единицы специализированной техники, в данный момент решается вопрос о приобретении дополнительных автомобилей специального назначения.

«Работа проводится в тесном сотрудничестве с сотрудниками ГИБДД, которые выявляют транспортные средства, припаркованные с нарушением ПДД, и информируют «Гор Транс Сервис» об их местонахождении», – разъяснила порядок действий службы заместитель директора МУП «Гор Транс Сервис» Анастасия Лавринова.

Накануне назначенный Кремлем глава Крыма Сергей Аксенов признал проблему нехватки парковочных мест в крымской столице и предложил временно снять ограничения для парковки авто.