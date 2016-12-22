Крымский суд оставил Чийгоза под арестом до 8 апреля

Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма оставил без удовлетворения жалобу адвоката Николая Полозова на решение суда о продлении ареста заместителю председателя Меджлиса Ахтему Чийгоз до 8 апреля следующего года. Об этом сообщает Центр информации по правам человека.

Как заявил адвокат Александр Лесной, обстоятельства с момента ареста сильно изменились – в суде было допрошено около 200 человек, из которых только 3 или 4 указали, что видели Чийгоза, но ни один из них не говорил о противоправных действиях с его стороны.

Сам Чийгоз заявил, что он является политическим узником, а его арест продиктован исключительно желанием запугать крымскотатарский народ и не обоснован нормами Уголовно-процессуального кодекса.

«На моем процессе доказывается, что судебной системы в России не существует, а есть только указания», – отметил в своем выступлении Ахтем Чийгоз.

Несмотря на приведенные доказательства, председатель коллегии Караваев объявил решение, в котором оставил жалобу без удовлетворения. Ахтем Чийгоз будет находиться под стражей до 8 апреля 2017 года.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство».

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как 20 июля суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.







