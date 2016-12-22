Украинский Минкульт попросил СБУ проверить российских артистов из-за гастролей в Крыму

Министерство культуры Украины обратилось к Службе безопасности с просьбой установить, имело ли место нарушение со стороны российских актеров Татьяны Васильевой и Станислава Садальского, которое создает потенциальную угрозу национальной безопасности Украины.

Напомним, летом актеры давали гастроли в Крыму, согласно законодательству Украины, иностранные граждане могут пересекать административную границу между материковой частью Украины и Крымом со стороны Украины.

«Статьей 13 Закона Украины «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства» указано, что основанием для запрета въезда иностранцев в Украину является нарушение в пункте пропуска через государственную границу правил пересечения государственной границы Украины. Согласно части 3 статьи 13 настоящего Закона решение о запрете въезда в Украину принимается центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим реализацию государственной политики в сфере миграции, Службой безопасности Украины или органом охраны государственной границы», – сказано в ответе на информационный запрос Крым.Реалии от Министерства культуры.

При этом в министерстве отметили, что в их функции не входит поиск и сбор «идентификационных данных лиц другого государства и мониторинга лиц, нарушающих правила пересечения государственной границы Украины».

В свою очередь в СБУ Крым.Реалии сообщили, что по состоянию на 12 декабря никаких ограничений в отношении Васильевой и Садальского не применялось.

«Решение про запрет въезда в Украину лицу применяется в случае, если есть достаточно информации, полученной в установленном законом порядке, о факте совершения им общественно опасного деяния, независимо от территории его совершения, которое противоречит интересам обеспечения безопасности Украины, предупреждения, выявления, раскрытие которого отнесено к компетенции СБ Украины», – написано в ответе на информационный запрос редакции.

При этом в СБУ сообщили, что перечень лиц, которым запрещен въезд в Украину по признакам профессиональной деятельности, ведомством не ведется. В том числе СБУ не занимается составлением списков деятелей культуры и искусства.

Гастроли российских актеров Татьяны Васильевой и Станислава Садальского анонсируются в регионах Украины, в том числе спектакль с участием актеров запланирован в Киеве на март 2017 года.

Согласно данным на 4 ноября 2016 года, список российских деятелей культуры, которым Служба безопасности Украины запретила въезд в страну, включает примерно 140 человек.