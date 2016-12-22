Адвокат намерен обжаловать в ЕСПЧ решение оставить Чийгоза под арестом

Адвокат Николай Полозов намерен обжаловать в Европейском суде по правам человека отказ подконтрольного Кремлю Верховного суда Крыма в удовлетворении жалобы на продление содержания Ахтема Чийгоза под арестом. Об этом он сообщил в Твиттере.

До этого суд Крыма оставил без удовлетворения жалобу адвоката Николая Полозова на решение суда о продлении ареста заместителю председателя Меджлиса Ахтему Чийгозу до 8 апреля следующего года.

Ахтем Чийгоз будет находиться под стражей до 8 апреля 2017 года.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство».

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как 20 июля суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.