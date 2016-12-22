Активисты под Кабмином в Киеве требовали спасти «Кримську світлицю»

В период предновогодних праздников активисты презентовали под Кабинетом министров Украины новогоднюю «елку желаний». В четверг 22 декабря участники акции требовали спасти «Кримську світлицю» и ряд культурологических изданий, которые входят в государственное предприятие «Национальное газетно-журнальное издательство».

«На протяжении последних трех лет государственное финансирование заработной платы осталось на уровне пяти миллионов на все предприятие, хотя необходимость – восемь. Фактически требованием министерства культуры было из 80 работников, уволить 20 человек. Учитывая, что там в каждом издании работает от трех до пяти человек (всего предприятие объединяет семь редакций различных изданий – КР), то становится понятно, что уволить половину редакции журнала невозможно. Требование, де факто, было – уничтожить три-четыре издания. Пойти на это невозможно», – рассказал суть проблемы Крым.Реалии глава общественной организации «Евромайдан-Крым» Сергей Мокренюк.

Под угрозой оказалась и «Кримська світлиця». Так сегодня крымчане вышли защитить свое издание в Киеве. На разговор с активистами вышел министр культуры Евгений Нищук, с которым удалось договориться о встрече, и его заместитель Тамара Мазур.

«Я как представитель общественной организации уверен, что мы «Кримську світлицю» не отдадим ни при каких условиях и в январе тогда будут следующие акции, потому что возможность изменить ситуацию на сегодня существует», – отметил глава общественной организации «Евромайдан-Крым».

Активисты заверяют в росте подписчиков газеты «Кримська світлиця», что в свою очередь говорит о востребованности издания.

Организатором акции выступил Национальный независимый профессиональный союз Украины.

«Кримська світлиця» издавалась в Крыму с 1992 года.

14 марта 2016 года вышел приказ гендиректора «Национального газетно-журнального издательства» о переводе редакции из Симферополя в Киев. Победителем объявленного в начале июня конкурса на должность главного редактора газеты «Кримська світлиця» стал симферополец, филолог Виктор Мержвинский.