Радио Крым.Реалии. «Братский огонь» по Украине. Россия в отчете Bellingcat

В вечернем эфире Радио Крым.Реалии говорят о новом отчете международной исследовательской группы Bellingcat, в котором идет речь об артобстрелах Украины с российской территории. Что нового рассказали военные эксперты в своем докладе о российской агрессии и может ли он повлиять на политическую ситуацию? На эти вопросы ответят украинские военные эксперты Олег Жданов и Игорь Романенко. Ведущий: Павел Казарин.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 по киевскому времени (в 9:35 и 19:30 в Крыму) на частоте 549 килогерц и на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8800100 69 26 или писать по адресу: crimea.reality@gmail.com.